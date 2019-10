Sparen ohne Zinsen

Rotenburg – Wer sein Geld auf einem Sparkonto parkt, bekommt schon lange keine Zinsen mehr. Und trotzdem werben viele Geldinstitute immer noch mit dem Weltspartag. Tausende Kinder werden auch die 25 Filialen der größten Bank der Region, der Sparkasse Rotenburg Osterholz, am Mittwoch mit ihren Sparschweinen besuchen und stolz ihr Erspartes abgeben. Doch ist dieses Verhalten noch der Zeit angemessen? „Sparen ist wichtig“, betont Volker Eichler im Interview. Der 55-Jährige leitet den Marktbereich Süd des 2018 fusionierten Instituts.

Warum sollte ich mit meinem Kind heute noch zum Weltspartag gehen?

Das Grundprinzip des Sparens ist weiterhin unbenommen. Es ist sinnvoll, regelmäßig Geld zur Seite zu legen, um in Notzeiten einen Kapitalstock zu haben oder sich eine größere Anschaffung leisten zu können. „Spare in der Zeit, so hast du in der Not“ gilt doch weiterhin.

Also verfolgen Sie einen pädagogischen Ansatz mit dem Weltspartag?

Der pädagogische Ansatz gebührt den Eltern. Wir sagen aber unseren Kunden weiterhin, dass Sparen sinnvoll ist, um entsprechend vorzusorgen.

Was hat mein Kind davon, Geld auf ein Sparbuch einzuzahlen?

Das Sparbuch ist genau wie ein Girokonto eine Kapitalsammelstelle. Es geht darum, diese Stelle zu haben und dann im Gespräch mit den Eltern hier bei uns zu klären, was die richtige Anlageform ist. Dann müssen Alternativen gefunden werden.

Bei Nullzinsen oder sogar einem Minus durch Gebühren fragt man sich doch: Warum sollte ich noch sparen?

Sparen ist sinnvoll, aber über die Form müssen wir uns immer mehr Gedanken machen. Dann sprechen wir übers Investieren. Der Kunde muss überlegen, ob es für ihn sinnvoll ist, einer schleichenden Geldentwertung zuzu-gucken, weil die Inflation das Guthaben abwertet.

+ Volker Eichler Foto: Krüger

Was ist besser: Sparen, Konsumieren oder Investieren?

Im Grunde eine Kombination aus Allem. Entscheidend ist, dass der Kunde sich bewusst wird, was seine Ziele und Wünsche sind. Danach bemisst sich der weitere Fortgang der Beratung.

Kann man das an einem Weltspartag leisten?

Während des Weltspartags sind die zeitlichen Ressourcen natürlich sehr eng. Für eine gute Beratung braucht man Zeit – das sind dann nachgelagerte Gespräche. Die Anlageberatung hat sich sehr verändert.

Was machen Sie mit den Massen an Bargeld, die Sie jetzt bekommen?

Wir zahlen es auf unser Konto bei der Bundesbank.

Dafür zahlen Sie Negativ-Zinsen. Wollen Sie Bargeld überhaupt noch haben?

Bargeld ist ein Teil unseres Lebens. Wir können und wollen eine Bargeldeinzahlung gar nicht verhindern.

Verdienen Sie am Gesparten Ihrer Kunden?

Nein. Wir sprechen mit Kunden über Alternativen. Und aus diesen Entscheidungen ziehen wir dann unseren Benefit.

Haben die Menschen mittlerweile verstanden, dass ein Sparbuch oder Girokonto keinen Ertrag bringt? Oder ist die Zahl dieser Konten aus Ihrer Expertensicht weiterhin zu hoch?

Wir beobachten zunehmende Guthaben auf unseren Kundenkonten. Und unser Tagesgeschäft ist es, genau über diese Situation mit dem Kunden zu sprechen, ob dies die richtige Anlageform ist.

Was sind sinnvollere Geldanlagen für Kinder?

Die Frage lässt sich in Kürze nicht beantworten. Man muss wirklich schauen, was das Sparziel ist. Welche Risikoeignung gibt es? Wie viel Zeit haben wir?

Aber die Sparkasse will auch nur ihre Produkte verkaufen ...

Den Vorwurf erleben wir nicht, weil wir seit Jahren Wert darauf legen, eine ganzheitliche Beratung durchzuführen und uns nicht an einem Produkt orientieren, sondern am Bedarf des Kunden.

Gibt es nicht auch viele, die die kostenlosen Einzahlungen in diesen Tagen missbrauchen?

Von Missbrauch möchte ich nicht sprechen. Vereine zum Beispiel sind bei uns immer freigestellt von Gebühren, weil wir das Ehrenamt stärken wollen.

Andere Kreditinstitute wie die Volksbank Wümme-Wieste verzichten auf den Weltspartag und setzen auf individuellere Beratung. Warum ist die Sparkasse weiter dabei?

Wir machen beides. Wir setzen uns mit den Kunden in der laufenden Beratung auseinander, zusätzlich gibt es den Weltspartag, weil er gerade für Kinder eine sehr emotionale Sache ist. Sie haben dort das Gefühl, nicht alleine zu sein und dass Sparen sinnvoll ist.

Warum ist Bargeld teuer?

Die Bearbeitung unterliegt immer strengeren Sicherheitskriterien, und es unterliegt bei der Bundesbank einer Verweilgebühr.

Wann wird das klassische Sparbuch wieder lukrativ?

Das jetzige Zinsniveau dürfte den Prognosen nach noch einige Zeit anhalten.

Die Sparkasse Rotenburg Osterholz hat zuletzt Sparern mit Altverträgen und hohen Zinsen gekündigt. Warum?

Wir haben lang laufende Prämiensparverträge gekündigt. Wir haben als Kreditinstitut auch einen wirtschaftlichen Grundsatz. Wir halten an Verträgen fest, so sie dem wirtschaftlichen Grundsatz entsprechen. Diese Verträge sind zu einem Zeitpunkt geschlossen worden, als das Zinsniveau ein anderes war. Aus wirtschaftlichen Gründen können wir an diesen Verträgen nicht festhalten.

Wie viele Betroffene gibt es?

Circa 4 000.

Wissen das schon alle?

Ja. Wir sind mit der Information sehr transparent umgegangen.

Was raten Sie stattdessen?

Wir haben schon viele persönliche Gespräche geführt über andere Möglichkeiten der Geldanlage gesprochen. Das war sehr konstruktiv.

Sparkasse Rotenburg - Filialen geöffnet

Anders als üblich am Mittwoch haben die Filialen der Sparkasse Rotenburg Osterholz zum Weltspartag auch am Nachmittag geöffnet. Alle 25 Geschäftsstellen sind von 8.30 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 18:00 Uhr geöffnet.