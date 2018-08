Rotenburg - Von Guido Menker. Wenn die Rotenburger Künstlerin Ingrid Berg-Pund wenige Tage vor dem Beginn einer neuen Ausstellung in der Galerie „Der Bogen“ noch nicht genau weiß, wie viele Bilder eigentlich zu sehen sein werden, und sie auf die Frage, was hinter dem Titel „Im Licht“ eigentlich genau steckt, keine Antwort findet, klingt das zunächst sehr unsicher. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wird schon klappen. Das zumindest verrät ihr Blick.

Ja, was steckt denn nun hinter dem Titel dieser Ausstellung, an der vom kommenden Samstag an vier Künstler beteiligt sind? „Das möchte ich auch gerne wissen“, sagt die 81-jährige Ingrid Berg-Pund. Sie selbst, aber auch die drei Kollegen Taha Diakhaté und Sada Tall aus dem Senegal sowie Klaus Focke aus der Samtgemeinde Rethem hätten da sehr unterschiedliche Vorstellungen. „Von jedem von uns gibt es daher etwas anderes zu sehen. Ich arbeite wirklich gerne mit Künstlern, die das Spannungsprinzip umsetzen.“ Das Spannungsprinzip – dahinter stecke genau diese Vielfalt, in der das eine das andere nicht ausschließt, sondern wo die unterschiedlichen Herangehensweisen irgendwie dann doch zueinanderfinden. „Das praktizieren wir auch ganz oft in gemeinsamen Arbeiten“, verrät die Gastgeberin, die für Samstag um 17 Uhr in die Galerie an der Immelmannstraße 1 in Rotenburg einlädt.

Taha Diakhaté zum Beispiel glaube fest an das Licht, während Ingrid Berg-Pund ganz schlicht sagt: „Farbe ist Licht.“ Und in den Bildern bildeten daher Licht und Schatten ganz wichtige Merkmale, die zur Vielfalt führten. Für Klaus Focke sei das Licht schlicht und ergreifend elementar. Focke ist relativ abstrakt unterwegs – egal, ob mit dem Pinsel auf Leinwand oder auch mit Buntstiften auf Papier. Seine Werke brauchen Zeit, um darin auch Gegenständliches zu entdecken. Gerade bei den Zeichnungen biete sich ein Vergleich mit Wimmelbildern an. Objekte seien eher kleinteilig untergebracht, drängten sich also nicht auf. Bei den beiden Senegalesen – schon lange künstlerische Gäste im „Bogen“ – spielen Menschen hingegen eine sehr zentrale Rolle. Das Licht erstreckt sich großflächig, bestimmt auf Anhieb, wohin der Blick geführt wird. Berg-Pund indes nimmt den „fantastischen Realismus“ für sich in Anspruch. Alles in allem werden es so um die 25 Werke sein, die die Besucher in der bis zum 14. Oktober laufenden Ausstellungen zu sehen bekommen. Die Künstler freuen sich, wenn es am Samstag losgeht. Der Kunstkritiker Jürgen Weiland aus Oldenburg und auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil werden Grußworte sprechen. Beide sind schon längere Zeit mit dem Verein „Der Bogen“ verbunden.

Wer am Samstag keine Gelegenheit hat, zur Eröffnung zu kommen, kann die bunte Vielfalt immer donnerstags und sonntags zwischen 14 und 17 Uhr auf sich wirken lassen. „Wir bieten aber auch auf Nachfrage weitere Termine an“, unterstreicht Ingrid Berg-Pund ihren Wunsch, dass viele Menschen die Arbeiten sehen. Und so ganz nebenbei können sie auch einen Gang durch den – von sommerlichem Licht durchfluteten – Skulpturengarten genießen.