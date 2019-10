Der späte Streit um die Natur

Rotenburg – Hermann Luttmann ist überrascht. Die deutliche Kritik von Friedhelm Helberg an der Umweltpolitik des Landkreises, die der langjährige SPD-Kreistagsvorsitzende in der vergangenen Woche geäußert hatte, hat der CDU-Politiker nicht erwartet. Eigentlich sei Helberg doch jemand, der „in seiner aktiven Zeit als Kreistagsabgeordneter – übrigens auch nicht in seiner Funktion als Bürgermeister und Landtagsabgeordneter – nie als Umweltpolitiker in Erscheinung getreten ist“. Nun aber erhebe der Nartumer „pauschale und sehr überzogene Vorwürfe nicht nur gegen mich, sondern insbesondere gegen unsere Landwirte“, sagt Luttmann, der erst am Montag aus dem Urlaub zurückgekehrt ist.

Helberg hatte zunächst gegenüber der Zevener Zeitung in einem Statement kritisiert, dass „so gut wie alle Parameter des Ökobereichs im Landkreis verheerend schlecht“ sind. Das Grundwasser sei hoch mit Nitrat verseucht, das Artensterben bei Tieren und Pflanzen sei unübersehbar, aufgrund hohen Viehbesatzes sei der Antibiotikaeinsatz beängstigend, Pestizide belasteten selbst Schutzgebiete, und die „ungezügelte Vermaisung“ habe mit nachhaltiger Landwirtschaft nur noch wenig zu tun. Angesichts dieser Bilanz müssten laut Helberg im Kreishaus die Warnlampen angehen: „Aber nichts dergleichen ist zu erkennen. Stattdessen nur Beschwichtigungen.“ Helberg räumt zwar ein, dass eine Reihe von Lösungsmöglichkeiten nicht in die Zuständigkeitskompetenz von Luttmann fallen, aber es sei doch „das Mindeste, was erwartet werden darf, dass er sich in die Reihe derer einbringt, die handelnd und umdenkend den Naturschutz nach vorne entwickeln wollen.“ Bislang sei aus dem Kreishaus weder eine Bestandsaufnahme der Fehlentwicklungen mit geeigneten Vorschlägen zur Verbesserung des Ökosystems noch eine Benennung der Problemlagen zu vernehmen. Helberg mit Blick auf die Zeit bis zur Wahl eines Luttmann-Nachfolgers 2021: „Der Landrat ist aufgefordert, in seiner restlichen Amtszeit endlich ökologisch und nicht an Interessengruppen orientiert zu gestalten.“

Es hakt bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten, ein schlechtes Gülle-Management, immer weiter steigende Viehbestände? Der Landrat hat die Vorwürfe zur Umweltpolitik erst einmal sacken lassen und dann am Mittwoch deutlich geantwortet. „Der Landkreis Rotenburg hat seine Aufgaben in diesem Bereich in den letzten Jahren erfolgreich wahrgenommen. Das gilt für die Arbeit aller zuständigen Fachämter wie auch für die Stiftung Naturschutz des Landkreises“, so Luttmann. Seitdem er Landrat sei, führe er mit den Landwirten in der Region „einen kritisch-konstruktiven Dialog zu den anstehenden Problemen, in der letzten Zeit gerade auch zur Nitratbelastung des Grundwassers“. Ihm jetzt zum Beispiel die Vielzahl der Biogasanlagen zum Vorwurf zu machen, sei abwegig: „Herr Helberg sollte mich nicht für Dinge verantwortlich machen, die nicht in meinen Kompetenzbereich fallen. Aber genau das ist bei fast allen von ihm angesprochenen Punkten der Fall. Ein Beispiel: Etwa ein Drittel der von ihm angeprangerten Biogasanlagen im Landkreis wurde in den Jahren 2011 bis 2016 in Betrieb genommen. Verantwortlich dafür war aber weder der Landrat noch die damalige rot-grüne Mehrheitsgruppe im Kreistag, sondern die Bundespolitik, die eine Alternative zu Atomkraftwerken auch in Biogasanlagen sah.“

Aktuell sieht Luttmann den Landkreis auf einem guten Weg mit dem weiteren Kauf wertvoller Flächen für den Naturschutz und eine vorgesehene, intensivere Pflege dieser. Man sei aber weiterhin ein landwirtschaftlich geprägter Flächenlandkreis. Und deswegen müsse die Zusammenarbeit mit den Bauern gut bleiben. „Ich plädiere für eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft, die aber weiterhin konventionell geprägt sein wird. Das muss kein Widerspruch sein, zumal Nachhaltigkeit für die einzelnen Betriebe nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch zu definieren ist“, sagt Luttmann. Gemeinsam mit den Landwirten sollte der Landkreis im Bereich der Biodiversität und Auflockerung des Landschaftsbildes Maßnahmen ergreifen. Aber, so Luttmann in Richtung der Nachfolger von Helberg in der Kreispolitik: „Auch das wird Geld kosten.“