Sozialarbeiterin auf dem Fahrersitz

Taxifahrerin über Wartezeiten und Angst

+ © Krüger Anja Preuß fährt seit 13 Jahren Taxi. Eine berufliche Notlösung, die aber mit den Jahren zur Berufung wurde. © Krüger

Rotenburg - Von Michael Krüger. Seelsorger, Sozialarbeiter, Ersthelfer, Witzeerzähler oder ganz einfach nur Fahrdienstleister: Taxifahrer sind für die Mobilität auf dem Lande und als Retter in manch einer Not unverzichtbar. Anja Preuß ist eine von ihnen. Die 48-jährige fährt seit 13 Jahren hauptberuflich Taxi, sitzt seit neun Jahren für das Rotenburger Unternehmen Schmidt am Steuer. Nach der Frühschicht erzählt sie im Interview, wie sie mit aggressiven Gästen umgeht und warum es ihrer Meinung nach in Rotenburg zu wenig Kneipen gibt.

Wieso sind Sie Taxifahrerin geworden?

Anja Preuß: Das war eine Notlage. Ich war arbeitslos, eigentlich war ich Konditoreifachverkäuferin. Da hat man mir gesagt, ich könne doch Taxi fahren am Wochenende oder nachts, das werde immer gesucht. Das Arbeitsamt hat 80 Prozent des Taxischeins bezahlt, also habe ich es gemacht. Da bin ich dann hängen geblieben – mir machte das Auto fahren Spaß.

Aus der Notlösung ist also mehr geworden. Was macht die Faszination des Jobs aus?

Preuß: Sie sind nicht festgesetzt an einem Punkt. Sie sind immer draußen, Sie sehen alles, Sie wissen, was los ist. Man sieht viele Menschen und die Landschaft.

Ist Taxi fahren auf dem Land wegen der weiten Entfernung nicht viel zu teuer?

Preuß: Fahren Sie mal Zug! Oder Bus! Taxi fahren ist natürlich im Allgemeinen auch nicht günstig, aber Sie haben unheimlich viel davon. Sie werden vor der Tür abgeholt, sie werden bis zur Tür gebracht, sie kriegen eine Begleitung zum Beispiel im Krankenhaus.

Wo geht es meistens hin?

Preuß: Tagsüber zu Ärzten und Krankenhäusern. Am Wochenende, nachts und an Feiertagen zum Bahnhof. Besser ist es, wenn es regnet. Dann fahren mehr Leute Taxi.

Was ist der Unterschied zwischen Tag- und Nachtfahrten?

Preuß: Der Straßenverkehr ist nachts herrlich. Sie sind in der Hälfte der Zeit da. Die meisten Ampeln sind aus.

Aber ist es nicht viel besser für Sie, wenn Sie öfter an der Ampel stehen?

Preuß: Es ist nervig. Aber es ist für den Fahrgast natürlich teurer, der Preis ist ein Zusammenspiel aus Strecke und Zeit. Die Uhr läuft immer.

Was darf ich im Taxi nicht?

Preuß: Verzehren. Manche können sich halt nicht benehmen beim Essen. Bierdosen oder Bierflaschen im Taxi gibt’s gar nicht. Wenn Sie einkaufen, kommt es in den Kofferraum, klar. Aber nichts offenes am Sitz. Ist ja auch viel zu gefährlich.

Was machen Sie mit Menschen, die trotzdem mit Bierflasche einsteigen wollen?

Preuß: Diskutieren oder stehen lassen.

Sie sind eine Frau. Sind Taxifahrerinnen die Ausnahme?

Preuß: Nein.

Verdienen Sie genug?

Preuß: Nein. Wir werden nach Mindestlohn bezahlt, dieses Jahr geht es nochmal leicht rauf. Das Unternehmen ist tariflich gebunden.

Brauchen Sie das Trinkgeld zum Überleben?

Preuß: Wenn man noch etwas bekommt. Die Leute haben selbst kein Geld mehr.

Fahren Sie immer den kürzesten Weg?

Preuß: Ja. Wir sind verpflichtet. Der Kunde kann es heute ja auch ganz einfach mit seinem Handy überprüfen. In Rotenburg ist es manchmal irritierend mit den Einbahnstraßen in der Innenstadt. Sie kommen manchmal schneller hin als zurück.

Können Sie bei jeder Ampel in Rotenburg mitzählen, wie lange Sie noch stehen?

Preuß: Ich zähle nicht mehr. Ich bete nur, dass sie umspringt...

Welcher ist der schlimmste Punkt in Rotenburg?

Preuß: Die Verdener Straße sowie die Ampeln bei Burger King und Score entlang der Burg- und Mühlenstraße. Wenn die mal zusammen geschaltet wären, würde der Kreisel danach echt was bringen. Reißverschlussverfahren werden die Rotenburger auch nie lernen.

Gibt es Situationen, wo Sie schon mal eingreifen musste? Wenn Paare nicht warten können, bis sie zuhause sind...?

Preuß: Ich hatte mal ein paar mitten in der Nacht, da war sie der Meinung, dass er mit mir geflirtet hat. Sie konnten sich nicht entscheiden, ob sie nach Hause wollten oder in die Kneipe. Da habe ich sie an der Ampel herausbefördert.

Sind betrunkene Fahrgäste ein Problem?

Preuß: Noch nicht. Bei mir nicht. Vielleicht nehmen sich die Gäste bei Frauen etwas mehr zusammen. Ich bin bekannt in Rotenburg bei den Gastwirten. Einmal gab es einen sehr betrunkenen Mann, den ich abholen sollte in einer Kneipe, da habe ich mich geweigert. Den hätte ich nie aus dem Taxi bekommen, wenn er eingeschlafen wäre. Da ist dann der Türsteher mitgekommen.

Wenn ich ins Taxi breche, was passiert dann?

Preuß: Dann wird es teuer. 60 Euro, 80 Euro – je nachdem, was Sie alles treffen. Wenn es geht, müssen Sie es auch selbst wegmachen. Wir haben auch Spucktüten für die Rückbank.

Fahren Sie nie zu schnell?

Preuß: Jetzt nicht mehr. Punkte sind mein Problem. Ich musste meinen Führerschein auch schon Mal für vier Wochen abgeben, weil ich zu schnell war. Da war ich noch jünger... Da war ich aber immer alleine im Taxi!

Wird man als Taxifahrer kontrolliert von der Polizei?

Preuß: Wenn Sie besetzt sind, dürfen Sie weiterfahren, es sei denn, es wird jemand gesucht. Aber wenn Sie alleine sind, werden Sie genauso kontrolliert wie andere.

Wie lange dürfen Sie täglich fahren?

Preuß: Zehn Stunden. Ich fahre aber nur acht. Von den zehn Stunden muss eine Stunde Pause sein. Aber die Wartezeiten habe ich am Bahnhof oder Krankenhaus eh immer.

Was machen Sie, wenn Sie mal auf Toilette müssen?

Preuß: Auf Toilette gehen. Meistens im Krankenhaus oder zuhause. Das stört niemanden.

Was hat sich für Taxifahrer verändert in den letzten Jahren?

Preuß: Wir haben keine Kneipen mehr, die Menschen gehen weniger weg zum Trinken, bleiben zuhause. Es gibt noch Sommerpartys, Ferdinands Feld, Appel. Aber das sind Ausnahmen. Wenn die letzte Kneipe um 1 Uhr dicht macht, können Sie nach Hause fahren.

Sie warten seit einer Stunde am Bahnhof auf Kunden, dann steige ich ein und will nur ein paar hundert Meter weit. Ärgert Sie das?

Preuß: Nein, mich nicht. Das kommt oft vor, wenn jemand zum Landkreis will. Die wissen dann nicht, wo das Kreishaus ist. Warum soll ich mich ärgern? Lieber 6,50 Euro haben als gar nichts.

Was ist besser aus unternehmerischer Sicht: drei Stadtfahrten oder einmal Bremen und zurück?

Preuß: Hauptsache, die Fahrzeuge rollen.

Was machen Sie, wenn Sie warten?

Preuß: Ich lese. Ich konnte in meinem alten Wagen auch mal Fernsehen schauen. Tagsüber lese ich jetzt alles, nachts nur Romane. Nichts Gruseliges, das geht dann gar nicht.

Haben Sie nachts Angst?

Preuß: Nein. Das Auto schließt sich automatisch zu, da bin ich auch froh drüber. Ich bin skeptisch und vorsichtig und passe auf.

Wie passen Sie auf?

Preuß: Das lernt man mit der Zeit. Das geht einem Gastwirt hinter dem Tresen genauso. Man kann ein bisschen hineingucken in die Leute, aber natürlich gibt es Menschen, bei denen was passiert. Wenn die dann aussteigen, ist der Streit aber wieder weg.

Gibt es Sicherheitsmaßnahmen für die Taxifahrer?

Preuß: Es gibt zwei Alarmsysteme in den Taxen. Einen stillen Alarm oder einen Funkalarm, sodass die Zentrale mithört. Und die Wagen haben GPS, sodass jederzeit bekannt ist, wo sie sind.

Ist es auf dem Land sicherer als in der Stadt?

Preuß: Ich habe hier eher Schiss. Manches Mal denke ich, dass hier nichts mehr kommt, wohin soll es gehen? Dann lieber in der Stadt, wo auch andere Menschen sind.

Wohin fahren Sie nicht?

Preuß: Ich habe mal eine Fahrt abgelehnt. Zu dem Club fahre ich sonst auch nachts, wenn ich weiß, wen ich abholen soll. Aber zu dieser Tageszeit war das ungewöhnlich. Der war wohl schon die ganze Nacht und den Tag da drin. Wer weiß, wie deprimiert er da raus kommt, und dann auch noch von einer Frau abgeholt wird. Da habe ich mich geweigert. Ein Kollege, der dann vor Ort war, hatte auch Probleme. Ich entscheide selbst, wohin ich fahre oder nicht.

Taxifahrer müssen offensichtlich auch verschwiegen sein.

Preuß: Das ist unser Kodex. Meine Freundin hatte damals aus Spaß zu mir gesagt, dass ich ihr eh doch wohl sagen werde, wenn ich ihren Mann nachts zu einem Club fahre. Aber: Ich habe Schweigepflicht. Wenn wir es geschickt anfassen, gibt es keine Konflikte. Ich habe sogar schon ,hohe Tiere’ zu bestimmten Zielen gefahren...

Wen denn?

Preuß: (lacht) Nein, das ist selbstverständlich für mich, nichts zu erzählen.

Fahren Sie privat auch noch gerne Auto?

Preuß: Jain. Ich habe ein Hobby: Reiten. Wenn ich das nicht hätte, würde ich zuhause eingehen. Ich muss dann raus.

Sind Sie eine gute Beifahrerin?

Preuß: Nicht wirklich. Ich gebe viele gute Ratschläge, das ist manchmal fatal. Ich lerne aber, meinen Mund zu halten. Meistens fahre ich dann lieber selber, das wissen auch meine Freunde.

Um es abzuschließen: Sie können Taxi fahren weiterempfehlen.

Preuß: Ja, es kann Spaß machen.