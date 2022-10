SOVD im Kreis Rotenburg: In der Krise gibt es noch mehr Arbeit

Von: Andreas Schultz

Wissen, wo in sozialen Belangen der Schuh drückt: Klaus-Dieter Burmester (v.l.), Regina Stumm und Herbert Dodenhoff gehören zum geschäftsführenden Vorstand des SOVD-Kreisverbands Rotenburg. © Schultz

Rotenburg – Der SOVD will denen eine Stimme geben, die keine haben. So geht es auch dem Kreisverband Rotenburg, der sich kürzlich personell neu aufgestellt hat. Klaus-Dieter Burmester, Regina Stumm und Herbert Dodenhoff über die Herausforderungen in der Krise.

Rotenburg – Energiekrise, Inflation, Corona: Der Rotenburger Kreisverband und die Ortsverbände des SOVD sind so gefragt wie nie. Gleichzeitig bewegt sich innerhalb der Strukturen des Sozialverbands Deutschland auf Kreisebene einiges. Wie sich seine Arbeit besonders in der Krise gestaltet, darüber sprechen Klaus-Dieter Burmester, Regina Stumm und Herbert Dodenhoff.

Der Vorsitzende, seine Stellvertreterin und der zweite Stellvertreter wissen, dass es die Arbeit des Verbands jetzt noch mehr braucht, denn je. Gerade die Sozialberatung, ein Angebot für Menschen in sozialer Bedrängnis, werde in jüngster Zeit verstärkt wahrgenommen. Ausgebildete Sozialberater, also spezialisierte Juristen, helfen in allen Fragen, die sich beispielsweise um Grundsicherung, Renten und Wohngeld drehen. Die Zahl der Anfragen steigt, weil das Geld in der Krisenzeit schneller nicht mehr reiche, sagt Stumm. Aus Sicht von Burmester ist auch jetzt schon klar, dass es noch einmal eine Nachfragewelle geben wird, sobald die erste Heizkostenabrechnung der Energiekrise mit Zahlungsaufforderung ins Haus steht.

Wer auf sich gestellt ist, denkt oft, er müsse mit der vorgesetzten Entscheidung zurechtkommen. Der SOVD hilft aber bei Widerspruch oder Klage.

Das Angebot stellt ausdrücklich keine Rechtsberatung, sagt der Vorsitzende: „Die Menschen bekommen aber schon mal einen Hinweis, wo sie hinmüssen“ – trotzdem werde es geschätzt. Das mag auch daran liegen, dass die Sozialberatung des SOVD auch dann Anlaufstelle ist, wenn der Bescheid für eine Sozialleistung ungerecht oder zu gering erscheint. Der Vorstand verdeutlicht das am Beispiel für den Antrag auf Schwerbehinderung: Fällt der Prozentsatz wesentlich geringer aus als es Arzt und Gutachter einschätzen, kann der SOVD beim Widerspruch – und im schlimmsten Fall auch bei einer Klage unter die Arme greifen. Das sei nicht zu unterschätzen, meint Stumm: „Wer auf sich gestellt ist, denkt oft, er müsse mit der vorgesetzten Entscheidung zurechtkommen. Der SOVD hilft aber bei Widerspruch oder Klage“. Dass es nicht um Kleinigkeiten geht, verdeutlichen die Zahlen, die der Kreisverband mit Blick auf die vergangenen vier Jahre veröffentlicht: 1,9 Millionen Euro hat er für seine Mitglieder erstritten – „Geld, das sie ohne rechtliche Unterstützung nicht erhalten hätten, obwohl sie Anspruch hatten.“ Dass der SOVD gebraucht wird, darauf deuten auch die steigenden Verfahrenszahlen: Während es 2021 70 mehr sind als 2020, so deutet sich für 2022 ein nochmaliger Anstieg von 40 auf insgesamt mehr als 700 Verfahren im Jahr an.

Das sind die akuten sozialen Angelegenheiten, die beim Kreisverband landen. Im Ortsverband geht es darüber hinaus auch um das Zwischenmenschliche, weiß Dodenhoff. Nicht nur bei Formularen und Behördengängen helfen, wenn ein Mitglied in Not gerät, sondern auch Halt geben, Mut zusprechen.

Etwas abstrakter klingt da die Aufgabenstellung des Kreisverbands: „Der SOVD ist gefordert als Sprachrohr der Menschen, die sonst kein Gehör finden“, steht in seiner jüngsten Pressemeldung. Burmester, Stumm und Dodenhoff machen das am Beispiel von Menschen mit Behinderung deutlich: Der SOVD ist vernetzt, habe über die Mitgliedschaft in Bezirksarbeitsgemeinschaften zum Teil auch Einfluss auf Gesetzgebung. Funktionäre wie der Vorsitzende sitzen unter anderem in Behindertenbeiräten, liegen Politikern in den Ohren, legen den Finger in die Wunde. Jüngstes, von Erfolg gekröntes Beispiel ist der vom Landkreis zurückgezogene Zuschlag für Rollstuhlfahrer bei Taxifahrten. Stumm sei aktiv geworden, nachdem sich auch der Landesverband mit einer Stellungnahme eingeschaltet hatte und nichts passierte. Sie suchte Kontakt mit den Behindertenbeiräten, rüstete sich argumentativ unter anderem mit der UN-Behindertenrechtskonvention für einen Vortrag im Büro von Landrat Marco Prietz – und war dort positiv überrascht über die angenehme Gesprächsatmosphäre und den frischen Kaffee. Bei der Kreisverbandstagung erklärte Prietz den Anwesenden dann, dass es ab Januar keine finanzielle Belastung für Rollstuhlfahrer mehr geben soll, sondern dass der Weg ab 2023 über ein Förderprogramm für Taxiunternehmen führen soll. Der Vorstand goutiert das, aus Sicht des Vorsitzenden wäre aber eine landesweit einheitliche Regelung noch besser.

Die größten Herausforderungen des SOVD in der Zukunft? Für soziale Gerechtigkeit sorgen, schießt es aus Dodenhoff heraus. Die Baustellen sind vielfältig und groß: Rentenversicherung, Pflegeversicherung und -kosten, Inklusion – all das und mehr hat der Vorstand auf der Agenda. Also: Weiter den Finger in die Wunde legen.