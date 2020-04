Ab Sonntag dreht der Frühling richtig auf

Rotenburg – Der Frühling dreht ab Sonntag richtig auf. Verantwortlich dafür ist das Hoch „Keywan“. Mit einer Warmluftblase leitet es eine sonnige, trockene und warme Vorosterwoche ein. Nur vorübergehend können sich schwache Wetterfronten mit etwas kühlerer Luft und ein paar Regentropfen einmischen. Nachtfröste sind kein Thema mehr.

Am Sonntag zeigt sich die Sonne von früh bis spät. Bei lebhaften Südostwinden erreichen die Höchstwerte 16 bis 17 Grad. Die Osterwoche startet am Montag leicht bewölkt oder sogar wolkenlos. Ein warmer Südwind sorgt für stolze 22 bis 23 Grad. Wolkenfelder aus Norden bringen am Dienstag eine leichte Abkühlung auf 17 bis 18 Grad und neben sonnigen Abschnitten möglicherweise auch ein paar Regentropfen. Zur Wochenmitte zeigt der Trend schon wieder nach oben. Bei viel Sonnenschein und einem schwachen Wind aus unterschiedlichen Richtungen werden am Mittwoch rund 20 Grad erreicht, am Donnerstag 21 bis 22 Grad.

Zu den Feiertagen bestehen noch größere Unsicherheiten, denn ab Karfreitag rücken uns atlantische Wetterfronten allmählich näher. Sie haben kühle Luft und etwas Regen im Gepäck. Nach derzeitigem Stand kann es aber auch sein, dass das warme und freundliche Frühlingswetter in die Verlängerung geht.

Der März hatte zwei Gesichter: Einer milden, sehr feuchten und windigen ersten Hälfte stand eine trockene, extrem sonnige und teils sogar spätwinterlich kalte zweite Hälfte gegenüber. Bis Monatsmitte hielt die aus dem Winter sattsam bekannte Wanderung atlantischer Sturmwirbel zum Kontinent unvermindert an. Mit Hoch „Jürgen“ kam endlich die Wende zum Guten. Mit der strammen Westströmung wanderte es über den Atlantik nach Nordeuropa und ging dort vor Anker. An seiner Ostflanke gelangte arktische Kaltluft nach Norddeutschland, die eine äußerst sonnige und spätwinterlich kalte Phase einleitete. Dabei traten im Altkreis Rotenburg fast durchgehend leichte bis mäßige Nachtfröste bis zu minus sechs Grad auf und damit örtlich sogar niedrigere Werte, als im gesamten Winter. Am Vormittag des 30. März sorgte das Ostseetief „Nele“ – so spät wie noch nie – in noch frostiger Luft für den ersten Flockenwirbel des Winterhalbjahres Eine weitere Besonderheit: Dieser März war einer der sechs sonnigsten seit 90 Jahren.