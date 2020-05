290 Sonnenstunden im April

Monatswetter: Viele trockene, sonnige Tage im April / Frische Phase im Mai

+ Ein strahlendblauer Himmel und viel Sonnenschein: So präsenierte sich der April größtenteils. Foto: Beims

Rotenburg - Von Reinhard Zakrzewski. „Regen bringt Segen“ und „Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass“: Auf die Erfüllung dieser für die Landwirtschaft günstigen Volksweisheiten lassen die weiterführenden Wetterkarten nur eingeschränkt hoffen, denn das Hoch „Paul“ hält die Niederschläge auf Distanz. Sonne bis zum Abwinken ist derzeit angesagt und ab Donnerstag Frühlingswärme von 21 bis maximal 22 Grad am Freitag. In den klaren Nächten ist Frost nur anfangs noch ein Thema. Über den Wochenwechsel kippt die Wetterschaukel wahrscheinlich in die andere Richtung: Lockere Wolkenfelder lassen am Sonnabend relativ freundliche rund 20 Grad zu sowie hier und da einen privaten Schauer. Das sieht am Sonntag ganz anders aus. Dann haben böige Nordostwinde Polarluft mit einzelnen Schauern und bestenfalls zwölf bis 14 Grad im Gepäck. Zu Beginn der neuen Woche wird es wieder sonnig und trocken. Bei weiterhin böigen Nordostwinden kann das Thermometer die 15-Grad-Marke aber kaum überspringen. In den Nächten ist mit leichtem Luft- oder Bodenfrost zu rechnen. Diese frische Phase passt perfekt zu den Eisheiligen, die offiziell am 11. Mai mit „Mamertus“ starten und am 15. Mai mit der „Kalten Sophie“ enden. Fast schon vergessen: 2019 schwangen die gestrengen Heiligen eine Woche früher, dafür viel rücksichtsloser das Zepter.