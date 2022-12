Suche nach dem eigenen Weg: Sonja Windel über Neujahrsvorsätze und ihre Fallen

Von: Nina Baucke

Teilen

Mit dem Rauchen aufhören: Diesen Vorsatz fassen viele zum Jahreswechsel. © Baucke

Warum fassen wir Neujahrsvorsätze - um uns am Ende doch nicht daran zu halten? Darüber sprechen wir mit Sonja Windel vom Diakonischen Werk.

Rotenburg – Same procedure as every year: Mit der selben traumwandlerischen Gewissheit, mit der der angetrunkene Butler James im Silvester-Dauerbrenner-Sketch „Dinner for one“ über den Tigerkopf stolpert, nehmen sich Menschen zum Jahreswechsel vor, ab dem 1. Januar einiges anders, besser, schlauer, schöner zu machen. Aber was hat es mit Neujahrsvorsätzen auf sich und warum ist es so schwer, sie durchzuhalten? Wir haben uns darüber mit Sonja Windel vom Diakonische Werk Rotenburg unterhalten.

Frau Windel, warum fassen sich Menschen Vorsätze und warum gerade an Neujahr?

Eine Absicht zur Veränderung ist ja etwas, das in uns Menschen zur Weiterentwicklung grundsätzlich innewohnt. Und Neujahr bietet sich da einfach an: ein neues Datum, ein neues Jahr, dazu gehört die Zeit der Besinnung und der Reflektion. Man ist mal raus aus dem Alltag, alles ist noch mit weihnachtlicher Festlichkeit verknüpft.

Macht es überhaupt Sinn, ausgerechnet zum Jahreswechsel Vorsätze zu fassen?

Ich persönlich erlebe das Jahr in Zyklen, daher nehme ich mir keine Neujahrsvorsätze, auch wenn trotzdem das Jahr unwillkürlich am Anfang ein bisschen gesünder, ein bisschen sportlicher wird, bevor es wieder weniger wird. Und dann gibt es die Fastenzeit, das „Sieben-Wochen-ohne“ der evangelischen Kirche, wo diese Ideen geliefert werden, einfach mal eine Zeit lang etwas auszuprobieren. In der Fastenzeit wird es draußen wieder heller und motivierender. Aber ich kann nachvollziehen, dass das viele Menschen an Neujahr machen – und dass da schon eine Ritualisierung draus geworden ist.

Häufig drehen sich Neujahrsvorsätze um die Gesundheit – mit dem Rauchen aufhören, besser ernähren, mehr Sport machen. Warum gerade Gesundheit?

Es hängt mit Bedürfnissen und Werten zusammen. Wenn wir fragen, was Menschen am wichtigsten im Leben ist, kommen zwar erst profane Wünsche, aber wenn die Zeit des Nachdenkens da ist, bekommt die Gesundheit noch mal einen ganz anderen, sehr hohen Stellenwert. Oft steht sie dann auch an erster Stelle.

Werden wir uns dessen eigentlich erst an Weihnachten bewusst, oder schwelt das das ganze Jahr in uns?

Beides irgendwie. Die Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, bringen einen Leidensdruck mit. Sie wünschen, dass sich in ihrem Leben etwas ändert, weil sie so damit nicht mehr klarkommen. Sie warten nicht bis zum nächsten Neujahr, um einen Vorsatz zu fassen, nach dem sie sich ändern wollen. Ich denke, diese Fokussierung auf das Gesundheitliche hängt damit zusammen, da in der dunklen Jahreszeit Menschen, die ansonsten eher viel draußen unterwegs sind, jetzt ein bisschen häuslicher leben. Dazu gibt es überall weihnachtliche Leckereien – und dann bietet es sich an, die Gesundheitsvorsätze auf das nächste Jahr zu schieben. Aber ich glaube schon, dass es lange schon vorher schwelt. Für die einen ist es hilfreich, ein Datum wie Neujahr zu haben, für andere ist es einfach nur eine Verschiebung.

Oft hält man nur ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen durch. Warum ist es so schwer, an Vorsätzen festzuhalten?

Es geht ja damit los, dass man sich fragen muss: Sind die Vorsätze selbstbestimmt? Und ist ein Leidensdruck da? Ein Beispiel: Ein Mensch, der sich gut bei einem Buch entspannen kann, liest, dass es gut wäre, etwas mehr Sport zu machen. Er ist aber eigentlich nicht jemand, der gerne Sport macht. Dann gibt es vielleicht noch eine Partnerin oder einen Partner, der sagt: „Na ja, es wäre schon nicht schlecht.“ Das ist dann schon fremdbestimmt. Auch, was den Leidensdruck angeht: Der ist natürlich größer, wenn da wirklich ein gesundheitliches Leiden, eine Einschränkung ist – aufgrund von ungesunder Ernährung. Das ist die Grundlage und dann ist die Frage, wie realistisch sind die Ziele? Das sind die Klassiker: Ist es wirklich messbar, attraktiv, realistisch? Die Frage, wenn ich etwas verändern möchte, ist: Was sind kleine Schritte, woran kann ich erkennen, dass ich mein Ziel erreiche? Häufig will man mit etwas aufhören, dabei ist es psychologisch für das Gehirn viel einfacher, wenn man sich klar macht: Ich will etwas Neues anfangen. Also: „Ich möchte mich gesünder ernähren, zum Beispiel, indem ich jeden Tag Obst esse“ statt „Ich esse keine Schokolade mehr“.

Wie gelingt es, am Ball zu bleiben und nicht nach kurzer Zeit wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen?

Letztendlich geht es darum, dass jeder und jede seine beziehungsweise ihre eigene Methode findet: Wie kann ich meine Vorsätze verwirklichen? Da steht für mich, wenn ich in der Beratung mit Menschen arbeite, erst einmal an, zu reflektieren: Wie habe ich denn bis jetzt Dinge umgesetzt? Da geht es auch um die eigene Wertschätzung, vielleicht auch gerade, wenn man das zum Jahresende macht. Was habe ich erreicht, was ist gut gelungen, wo gab es eine Entwicklung, wie habe ich schwierige Herausforderungen gemeistert? Wenn man sich da schon ein bisschen auf die Spur kommt, dann lässt sich sehen, wie sich ein Vorsatz positiv formulieren lässt. Bei der Umsetzung hilft einigen Menschen das Smart-Modell: Was ist das Ziel, wie ist es messbar, ist es quantifizierbar, ist es attraktiv genug, ist es mir wichtig – oder vielleicht auch nur der Gesellschaft oder anderen Menschen? Ist es realistisch, kann ich kleinere Schritte machen? Manche Ziele brauchen einfach mehr Zeit, als zwölf Monate.

Sie hatten das Wort Leidensdruck in den Raum geworfen. Ist es ketzerisch zu sagen: Wenn man seine Vorsätze nicht umsetzt, dann war der Leidensdruck nicht hoch genug? Oder ist er zu hoch, dass es nicht schaffbar ist?

Ich glaube, das hängt vom Ziel ab, wie groß, wie realistisch es ist. Bei manchen soll sich gleich das ganze Leben verändern. Und das ist nicht realistisch. Lieber ein bisschen tiefstapeln.

Sonja Windel © -

Zur Person Sonja Windel ist Sozialpädagogin und systemische Therapeutin. Beim Diakonischen Werk des Kirchenkreises Rotenburg ist sie als psychologische Beraterin und fachliche Leitung in der Evangelischen Lebensberatungsstelle tätig.

Teilt man seine Vorsätze mit anderen, oder behält man die besser für sich?

Das ist individuell unterschiedlich, da geht es darum, die eigene Strategie zu finden. Natürlich gibt es Ratgeber, welche Möglichkeiten es gibt, wie man erfolgreicher und gesünder leben kann. Es gibt welche, für die ist eine Gruppe mit Gleichgesinnten wichtig. Es gibt andere, die brauchen ein Vorbild oder einen Mentor, beispielsweise eine nahestehende Person, die sie dabei unterstützt und immer mal wieder nachfragt – und auch mal wohlwollend ist, wenn etwas nicht gelingt. Die Mut macht, nicht gleich aufzugeben, falls doch mal das Handy am medienfreien Tag herausgeholt, was Ungesundes gegessen wurde oder das Sportprogramm mal ausgefallen ist. Eine weitere Gruppe an Personen wiederum will so etwas nur für sich machen. Die gehen ihren eigenen Weg und wollen irgendwann einmal das Ergebnis präsentieren. Von ihnen behelfen sich viele zum Beispiel mit einem Tagebuch, andere gehen in die innere Imagination oder arbeiten mit Plänen, bei denen sie dann Stück für Stück Dinge abhaken können – als Belohnungseffekt. Wichtig ist: den eigenen Weg finden und nicht nach Ratgeber X handeln.

Bei der Zahl der Vorsätze lieber einen oder mehrere?

Viele Menschen haben dann gleich drei, vier Vorsätze für das neue Jahr. Das ist eigentlich gar nicht zu schaffen. Grundsätzlich lässt sich das aber nicht pauschal beantworten. Manchen Menschen tut es gut, an verschiedenen Handlungssträngen, an verschiedenen Vorsätzen und Zielen gleichzeitig zu arbeiten. Anderen Menschen tut es gut, sich einen Vorsatz zu nehmen, an dem sie dran bleiben. Und vielleicht gibt es auch die, die sich vornehmen, mal ohne Vorsatz ins neue Jahr zu gehen. Denn so eine Selbstoptimierungstendenz kann auch mal kontraproduktiv werden. Es kann nicht immer höher, weiter, besser sein. Selbst bei einem Bereich wie Gesundheit weiß jeder irgendwen, wo aus dem Vorsatz, gesünder leben zu wollen, etwas Zwanghaftes geworden ist, was letztendlich die Lebensqualität wieder beeinträchtigt – und am Ende fehlt der Genuss. Da muss man sich immer wieder die Frage stellen, wie viel Selbstoptimierung in Ordnung ist und an welcher Stelle sie schadet.

Haben Sie noch weitere Tipps, wie man gute Vorsätze verwirklicht?

Man sollte sich Zeit nehmen und Vorsätze gründlich formulieren – sowie schauen, wo man in zwei, drei, vier Wochen sein möchte und was darüber hinaus im weiteren Verlauf des Jahres sein wird. Dann sollte man Hindernisse einkalkulieren. Was tue ich, wenn es schwierig wird? Denn egal, welcher, Vorsatz: Es werden Hindernisse auf dem Weg kommen. Und diese Hindernisse schon zu antizipieren und Alternativen zu überlegen, kann da hilfreich sein.

Sind Vorsätze ein Mittel, um sich selbst auf den Prüfstand zu stellen?

Ja. Natürlich kann man schauen, was gibt es, was kann ich ändern, wie sieht das Ziel aus – und wie ist es, wenn ich es erreicht habe. Macht das Erreichen des Zieles etwas besser und welchen Preis hat es gekostet? Denn jede Veränderung kostet einen Preis: Selbst, wenn sich ein Ziel am Ende positiv auswirkt – erst einmal kostet es Anstrengung. Dafür braucht es eine bewusste Entscheidung.