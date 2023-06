Sommerprogramm der VHS: Lach-Yoga auf dem Rotenburger Kirchhof

Von: Tom Gath

Eine Packung „Bewegung aktiv“ hält Michael Burgwald in der Hand: Die Übungskärtchen sollen helfen, den Alltag aktiver zu gestalten. © Gath

Die Volkshochschule bietet den Sommer über jeden Samstag einen unverbindlichen Schnupperkurs an. Die Rotenburger sollen so an der frischen Luft „in Bewegung“ kommen.

Rotenburg – Wenn diesen Sommer auf dem Rotenburger Kirchhof gemeinsam gelacht wird, liegt das nicht etwa an dem Auftritt eines Komikers, sondern am Gesundheitsangebot „Rotenburg bewegt sich“ von der Volkshochschule (VHS). Denn: „Lachen hat auch auf den Körper eine gesundheitsfördernde Wirkung“, weiß der Leiter der VHS, Michael Burgwald.

Am 12. August wird Kursleiterin Barbara Rabong mit körperlichen Übungen ein künstlich erzeugtes Lachen hervorrufen, das sich wie ein Lauffeuer unter den Teilnehmern verbreiten soll. „Lach-Yoga“ nennt sich diese Technik und ist nur eines von insgesamt zehn Angeboten im Rahmen von „Rotenburg bewegt sich“. Ab dem 24. Juni bietet die VHS jeden Samstag ab 11 Uhr eine unverbindliche Schnupperstunde an der frischen Luft zwischen Stadtkirche und Kantor-Helmke-Haus an.

Eine Idee aus der Corona-Zeit

„Wir haben 2021 damit gestartet als wir noch voll in Corona waren, weil wir Rotenburg wieder in Bewegung bringen wollten. Das wurde sehr gut angenommen und deshalb setzen wir das fort“, so Burgwald. Die einzelnen Kurse können kostenfrei und ohne Anmeldung besucht werden, da die Honorare der Übungsleiter aus dem Präventionstopf der Stadt finanziert werden. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, bei Regen wird das Training ins Kantor-Helmke-Haus verlegt.

Die Hemmschwelle soll möglichst niedrig sein, um neue Formen der Bewegung zu entdecken. Aber auch das Kennenlernen der Kursleiter sei wichtig. Es passe nun mal nicht jeder Teilnehmer zu jedem Leiter und das Wichtigste sei schließlich, „dass man an dem, was man macht, Freude hat. Wer total steif ist, wird nicht nach einem Kurs beweglich und flexibel. Man muss dran bleiben und ausprobieren, was zu einem passt.“ Die meisten Angebote werden daher von qualifizierten Mitarbeitern der VHS angeleitet, die auch weiterführende Kurse anbieten.

Viel Yoga im Programm

Yoga in seinen verschiedenen Spielarten dominiere das Programm: „Yoga ist seit 15 Jahren absolut im Trend, weil es vieles verbindet: das Körperliche und die Entspannungsfunktion“. Das angebotene Yoga sei überwiegend körperbetont, wo die ursprüngliche Lehre und die Spiritualität keine große Rolle spiele. „Die meisten betreiben Yoga aus gesundheitlichen Aspekten. Bei der Kampfkunst Taiji geht es uns ja auch nicht darum, am Ende zu kämpfen.“

Ein besonders anspruchsvolles Training erwartet die Teilnehmer am 22. Juli. „Stärke deinen Fitnessfaktor“ heißt das Programm von Elke Kuhlmann und umfasst viele Pilates-Elemente, um das Herz-Kreislauf-Programm auf Trab zu bringen. Etwas entspannter geht es im Alltags-Trainings-Programm von Uta Bruns zu. „Man braucht dafür keine teuren Geräte oder spezielle Kleidung. Die Übungen können alle in den Alltag integriert werden“, so Burgwald. Dafür gibt es auch spezielle Übungskarten, mit praktischen Tipps für mehr Bewegung im Alltag – passenderweise zum ständigen Dabeihaben in einer Medikamentenpackung verstaut. Zu Risiken und Nebenwirkungen weiß Burgwald: „Es steigert das Glück und die Fitness.“