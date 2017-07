Sommerfest im Rotenburger Haus für Kinder der Lebenshilfe

Rotenburg - Zeit zum Spielen und Klönen, für Kreativität und Mitmachaktionen: Im Haus für Kinder der Lebenshilfe Rotenburg-Verden wurde ein Sommerfest für Klein und Groß auf die Beine gestellt. Die Mädchen und Jungs, aber auch die Erwachsenen hatten ihre Freude an der Veranstaltung, heißt es in einer Mitteilung.

Das Sommerfest hat bereits Tradition und wird Jahr für Jahr gerne besucht. Nicht nur die in der Einrichtung betreuten Kinder freuten sich auf die Feier. Auch Geschwister, Eltern, Omas und Opas waren dabei. Marina Brandt, die Pädagogische Leitung für Kinder und Familie, begrüßte die Gäste und dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. An der Organisation des Festes ist das Team der Einrichtung beteiligt, für die vielen Torten, Kuchen und weiteren Leckereien sorgen zudem die Mütter und Väter. Ein Dankeschön ging an den Elternrat.

Bemalte Leinwände zieren jetzt eine Wand im Haus

Der Sommer wurde dann mit einem gemeinsamen Lied samt Gitarrenbegleitung herbeigesungen. Mit dem offiziellen Startschuss begann der Ansturm aufs Buffet sowie auf die Aktionsstationen. Wer Lust hatte, konnte sich beispielsweise zur Löwin oder zum Piraten schminken lassen. Kreativ wurden die Mädchen und Jungs beim Bemalen von Leinwänden, die nun eine Wand im Haus für Kinder zieren. Außerdem gab es einige Spiele. Ein gutes Zielvermögen war gefragt, um mit einem Wasserstrahl Becherstapel abzuräumen.

Bei einem weiteren Spiel konnten die Kinder mit einem Stab eine Hupe drücken, die eine Schweinenase auf einem großen Bild symbolisierte, sodass der Vierbeiner quasi zum Grunzen gebracht werden konnte. Wer alle Stationen absolvierte, erhielt auf einer Sonne aus Papier Stück für Stück das passende Gesicht aufgeklebt.

ubu