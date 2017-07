Sommer weiter auf wackeligen Beinen

Kreiszeitung-Wetterfrosch wenig optimistisch

+ © Menker Sommer 2017: Die Johannisbeeren bekommen in ihrer Reifezeit immer wieder was aufs Dach. Zuletzt gab es viel Regen © Menker

Rotenburg - Wann der norddeutsche Hochsommer endlich in Schwung kommt, ist noch völlig offen. Zumindest arbeitet er derzeit ständig an seinem Comeback. Nach einer sommerlichen Phase mit 23 bis 26 Grad bis zum Wochenende, die durch kräftige Gewitter am Freitag unterbrochen wird, kommt er in der nächsten Woche wohl schon wieder unter die Räder.