Sommer, Sonne und reichlich Bass

So klimafreundlich wie mit Festivalmaskottchen Ferdi „fliegt“ keiner: 15 000 Fans pilgerten am Samstag auf den Rotenburger Flugplatz. Der hatte sich einmal mehr in einen riesigen Open-Air-Club verwandelt, in dem das Publikum vor vier Bühnen zu elektronischer Musik feierte, was das Zeug hält. Und das ganze 15 Stunden lang. Das Ferdinands Feld Festival, das vor vier Jahren seine Premiere erlebte, ist längst eine Institution.

VON LARS WARNECKE

Rotenburg – Schon von weitem dröhnen die Bässe. Wer zur Mittagszeit mit dem Auto anreist, muss sich gedulden. Die Blechlawine vor dem Festivalgelände ist lang. Sehr lang. Wie immer gibt es nur eine Zufahrt, das sorgt wie immer für Stau. Wer den überstanden hat, muss am Einlass natürlich noch einchecken. Ticket einlösen, Bändchen bekommen, Tasche kontrollieren lassen – auch das dauert seine Zeit. Aber danach kann es endlich losgehen mit dem Partymarathon.

„Mega. Hammer. Geil“: Mit diesen Worten umschreiben viele Besucher, die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, das Festival an diesem milden Sommertag. „Endlich ist in Rotenburg mal wieder was los“, findet Maxi Letzel (31). Gemeinsam mit ihrer Clique hat es sich die Bötersenerin gerade auf dem Parkplatz gemütlich gemacht. Hier dröhnt es nicht so laut, hier lässt es sich noch gut im normalen Tonfall plaudern. Das Bier hat sich die Gruppe selbst mitgebracht. Im Kofferraum lagern die Vorräte – gut gekühlt, versteht sich. „Die Musik ist schon wichtig bei so einem Festival“, sagt Freundin Steffi Brunckhorst (39), „aber wenn die Stimmung ohnehin schon gut ist, ist das auch irgendwann Nebensache.“ Was ihr und ihren Begleitern recht positiv aufgefallen sei: die mittlerweile zentral auf einem Fleck befindlichen Sanitäranlagen. „Da geht es wirklich jetzt ganz schnell, und es ist auch noch sauber“, loben die Wiederfestivalgänger unisono.

Ein paar Meter weiter. Auf dem Campingplatz haben Jannik Jurke (20) und Kristina Plotnik (23) gerade ihr Zelt aufgebaut. Dem Gelände mit seinen mitunter haushohen Bühnen haben sie noch keinen Besuch abgestattet. „Um Gottes Willen, da würden wir jetzt bestimmt noch zwei Stunden anstehen, um raufzukommen“, meint das Paar aus Delmenhorst. Also heißt es für sie: Abwarten, es sich gemütlich machen und den mitgebrachten Grill anwerfen. Was auch sonst?

Wenige Stunden später trifft man die Camper vor einem der Terminals, wie die Bühnen hier passend zum Flughafendesign heißen, wieder. Als endlich die Luft brennt, ist alles gut. Meterhohe Feuerfontänen fauchen zum Rotenburger Himmel, darunter zuckt die Masse zwischen den Laser-Strahlen. Die Konfetti- und Nebelkanonen geben alles. Es ist kurz vor halb fünf. Rund 13 000 Menschen, heißt es vonseiten des Veranstalters, sollen jetzt schon auf dem Flugplatz sein. Auf die Füße muss man sich nicht gegenseitig treten. Das ohnehin schon weitläufige Gelände ist dieses Mal sogar noch um 5 000 Quadratmeter erweitert worden. Das sorgt für viel Platz. Und entspannte Gesichter. So wie bei Bettina MacGregor und ihrer Freundin Saskia Meinke. Beide kommen sie aus Ostervesede, beide sind sie zum ersten Mal dabei. „Das ist schon eine tolle Atmosphäre hier“, lautet ihr Urteil, „wir kommen ganz bestimmt wieder.“ Vom Begriff EDM, also Electronic Dance Music, hören sie heute zum ersten Mal. Genau diese Musikrichtung ist es, die das Festival ausmacht. Insgesamt 40 DJs aus dem In- und Ausland spielen alles, was das Fanherz höherschlagen lässt – Big Room, Techno, House, Drum ‘n’ Bass und Hardstyle. Viel Gehörtes kommt einem bekannt vor. Und ist es auch. Gassenhauer wie Nenas „99 Luftballons“ oder Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“ werden einfach mit einem neuen synthetischen Rhythmus unterlegt – der tanzenden Masse gefällt‘s, und die gröhlt immer wieder lautstark mit.

So wie Clara, Jenny und Eva – allesamt 19 Jahre alt. Das glitzernd geschminkte Trio aus Worpswede schlendert von einem DJ-Pult zum nächsten, um so viel wie möglich von der Festival-Luft einzuatmen. „Ferdi ist Pflicht!“, sagen sie. Nur ein Erste-Klasse-Ticket, das Inhabern für größeres Geld Vorzüge wie Getränke inklusive sowie ein Büfett in einem abgegrenzten VIP-Bereich bietet, wollen sie nächstes Jahr wohl nicht mehr kaufen: „Die 165 Euro haben sich aus unserer Sicht leider überhaupt nicht gelohnt.“

In einem der Erholungsbereiche gönnt sich derweil Patrick Steinfelder eine kleine Auszeit vom Tanzen. Er sei mit 14 Mann ganz aus Ostfriesland angereist. „Da spürt man doch das Leben!“, sagt der 22-Jährige. Bis tief in die Nacht wolle sich der erfahrende Elektro-Festivalgänger, der „Ferdi“ in Sachen Line-Up und Bühnentechnik nur Bestnoten ausstellt, treiben lassen. „Und nachher geht die Party auf dem Campingplatz noch weiter!“

Nach Einbruch der Dunkelheit entfaltet das Festival mit seinen illustren Lichtshows schließlich seinen besonderen visuellen Reiz. Nur auf das abendliche Feuerwerk müssen die Fans dieses Mal wegen derv Brandgefahr verzichten. Mitveranstalter Roland Nielebock zieht am Tag danach dennoch eine positive Bilanz: „Es ist gut gelaufen, wir hatten super Stimmung, gutes Feedback und ideales Partywetter – es war für uns Organisatoren anstrengend, hat aber auch Spaß gemacht.“ Seinen Angaben nach lagen die Besucherzahlen auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Polizei spricht indes von einem weittgehend friedlichen Festivalverlauf: In neun Fällen sei es zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gekommen, so ein Sprecher der Rotenburger Direktion. Hinzu habe es drei Körperverletzungsdelikte gegeben. Einen relativ ruhigen Einsatztag erlebten auch die Helfer vom DRK: Nur vier Besucher hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen, erklärte man hier.