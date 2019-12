Sie sind irgendwie da

Rotenburg - Von Ulf Buschmann. Sie sind schon lange da. Doch der Umgang damit ist nirgendwo niedergeschrieben – zumindest nicht explizit. Und doch spielen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in der Kommunalpolitik eine gewichtige Rolle. So etwa beim Klimaschutz, Verkehr und Mobilität der Zukunft, bei Bildung, der Geschlechtergleichheit und der Inklusion. Dies alles und noch einiges mehr sind die Nachhaltigkeitsziele, die die Staats- und Regierungschefs bei ihrer Konferenz am 25. September 2015 verabschiedet haben. 17 sind es insgesamt. Sie nennen sich offiziell Substainable Development Goals, kurz SDGs.

In politischen Kreisen wird über sie und ihre Umsetzung durchaus kontrovers diskutiert. Die SDGs werden auch zunehmend zum Maß aller Dinge für das Handeln von Politik und Verwaltung. Dahinter stecken Begriffe wie das Klimavorhalt oder Klimaschutzkonzept. So schiebt das Land Niedersachsen entsprechende Initiativen an. Dafür gibt es das Netzwerk der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen.

Die Menschen, die im Kommunalpolitik und Verwaltung unterwegs sind, handeln längst im Sinne der Nachhaltigkeitsziele. Davon sind sie selbst überzeugt, wie eine Umfrage in den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten des Altkreises Rotenburg zeigt. Auch der Landkreis Rotenburg selbst setzt nach Aussage von Gerd Hachmöller, Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung, auf Nachhaltigkeit. Ihm geht es wie den Bürgermeistern und Samtgemeindebürgermeistern. „Die SDGs finden irgendwie statt“, sagt Hachmöller. Die Frage, wo diese bereits gelebte Kommunalpolitik sind, „lässt sich schwer beantworten“. Hachmöller ergänzt: „Die meisten Ziele sind für uns enorm wichtig, auch ohne die Vereinten Nationen.“

Der Stabsstellenleiter verweist unter anderem auf Ziel 13. „Sofortmaßnahmen ergreifen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen“, heißt es dort. Dies tue der Landkreis mit seinem Klimakonzept. Aber auch die Bekämpfung der Armut wie in Ziel 1 beschlossen, Ziel 4 – Bildung für alle – und die Gleichstellung der Geschlechter wie in Ziel 5 beschlossen, seien Themen. Hachmöller verweist auf das Jobcenter in der Trägerschaft des Landkreises oder die Aufgaben als Schulträger. Beim Thema Klimaschutz spiele die Wiedervernässung der Moore eine wichtige Rolle.

Auch einige hundert Meter weiter, im Rotenburger Rathaus, brennt Bürgermeister Andreas Weber ein ganzes Feuerwerk mit Beispielen ab. Sie sollen zeigen, dass die SDGs eine „wichtige Rolle spielen“. Weber verweist auf die Mitgliedschaft der Stadt im Klimabündnis, die Auszeichnung als „bienenfreundliche Kommune“, das überaus erfolgreiche Stadtradeln oder auch die Bemühungen zum Schutz der Rotenburger Rinne als Trinkwasserlieferant. Mehrere Bürgermeister fordern, dass dort kein Erdgas gefördert werden darf.

Das Stadtradeln und einige weitere Punkte stehen für den Rotenburger Bürgermeister stellvertretend dafür, die Verkehrswende auch in ländlichen Regionen anzugehen und Verkehrsinfrastruktur „auch abseits der Straßen“ zu denken. Die Stadt habe mit zahlreichen Initiativen die „Grundlagen für die Nachhaltigkeit“ im kommunalen Bereich geschaffen, ist Weber überzeugt. Auch was das Thema Inklusion angehe, sei Rotenburg gut aufgestellt – zum Beispiel mit den Wohngruppen der Rotenburger Werke in Neubaugebieten. Die Menschen mit Handicap gehörten zum Leben der Stadt, hebt Weber hervor.

„Sie spielen schon länger eine wichtige Rolle“, erklärt auch Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel zum Thema SDGs. Er verweist in erster Linie auf die energetische Sanierung von Gebäuden, etwa das Hallenbad. Eine Stelle zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele gibt es laut Goebel in Visselhövede nicht. Er sagt: „Wir versuchen, das im kommunalpolitischen Alltag zu berücksichtigen und umzusetzen.“

Zwar sind die Nachhaltigkeitsziele in der Gemeinde Scheeßel eher unbekannt. Gleichwohl erklärt Stefan Behrens, Vertreter von Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele, „dass in den letzten Jahren der Nachhaltigkeitsgedanke in unserer Arbeit einen merklich breiteren Raum einnimmt.“ Und: „Der Begriff der Nachhaltigkeit ist mittlerweile in unserem Handeln zur öffentlichen Daseinsvorsorge allgegenwärtig. Egal, ob es um Bauleitplanung, Kindertagesstättenversorgung, Bildungsinfrastruktur, Schmutzwasserentsorgung oder andere elementare Fragestellungen geht.“

Wichtig ist laut Behrens unter anderem die gleiche Bezahlung von Mann und Frau bei gleichen Tätigkeiten. „Auch die Gleichstellung in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Gesinnung, Religion und Herkunft sind für uns das Normalste der Welt.“

Fahrt nehme das Thema Klimaschutz auf. Er nennt als Beispiel die Diskussion darüber, ob in zukünftigen Bebauungsplänen die Anlage sogenannter Steingärten untersagt werden sollte. In Planung sei auch ein kommunales Klimaschutzkonzept.

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind ebenso für die Samtgemeinde Bothel wichtig. Da spiele hauptsächlich die Dorfentwicklung eine wichtige Rolle. „Die Auflagen, die das Land und die Europäische Union hier machen, beinhalten die Ziele“, sagt Samtgemeinde Bürgermeister Dirk Eberle. Ihm und den Vertretern von Politik und Verwaltung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden liegen die SDGs laut Eberle auch mit Blick die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen am Herzen – Stichwort demografischer Wandel.

Eberle hat aber noch mehr auf seinem Zettel stehen, etwa das Thema Bildung mit den „höchsten Investitionen seit über 20 Jahren“ in die Oberschule sowie den Ausbau der Kitas. „Nachhaltige und moderne Energie für alle“, so das Ziel 7, möchten Eberle und Co. durch eine neue Nutzung der stillgelegten Erdgas-Bohrlöcher gewinnen. Dort würden die Überlegungen in Richtung Geothermie gehen. Und noch eines ist dem Samtgemeindebürgermeister wichtig: Starke Institutionen mit weniger Bürokratie. „Wir brauchen mehr Bürgerorientierung.“

Einen anderen Weg gehen die Nachbarn der Samtgemeinde Fintel. Dort soll nach Auskunft von Sven Meyer, Fachbereichsleiter Bauen und Finanzen, im kommenden Jahr ein Klimamanagement mit einer Dreiviertelstelle installiert werden. Dafür nimmt die Samtgemeinde ein Förderprogramm des Bundes in Anspruch. Vorbild dafür, so der Fachbereichsleiter, ist die Samtgemeinde Sottrum.

Dort ist Kirstin Taberski als Klimaschutzmanagerin unterwegs. Sie ist der Überzeugung: „Klimaschutz ist ein Teil des Ganzen.“ Was die Nachhaltigkeitsziele angeht, so hat sie die Erfahrung gemacht, dass deren Bekanntheitsgrad unter Lokalpolitikern ziemlich gering ist. Und: „Die Umsetzung ist schwierig.“ Der Wille hierzu sei da, aber es fehlen die zeitlichen und personellen Ressourcen – auch bei Taberski selbst.

Immerhin gebe es zurzeit im Gymnasium Sottrum eine Ausstellung über den Klimawandel und dazu Vorträge. „Da ist ein bisschen was angestoßen worden“, freut sich die Klimaschutzmanagerin. Ihr Entwurf eines Energieberichts liege derzeit beim Samtgemeindebürgermeister. Dieser soll im nächsten Schritt mit den Bürgern beraten werden.

So groß der Wille auch zur Umsetzung der SDGs auch ist, so stößt die gute Absicht doch immer wieder an seine Grenzen. Visselhövedes Bürgermeister Goebel bringt es auf den Punkt: „Es sind fiskalische Hindernisse.“ Eine Gemeinde mit chronischer Ebbe in der Kasse sei gezwungen zu schauen, dass sich Aufwand und errechneter Ertrag bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele die Waage halten. Goebel plädiert deshalb in Richtung Landes- und Bundesregierung, die Förderprogramme einfacher zu gestalten. Stefan Behrens wünscht sich von Bund und Land „klare und umsetzbare Vorgaben, die für alle gleichermaßen gelten“. Und: „Ebenso müssen wir auf eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen hinwirken, denn alle wünschenswerten Ziele sind nur realistisch zu erreichen, wenn auch die Kommunen finanziell dazu in die Lage versetzt werden.“

Mehr Informationen über die 17 Ziele gibt es unter www.17ziele.de.