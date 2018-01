Silvester blieb's weitgehend ruhig

Rotenburg - Von Guido Menker. Eine weitgehend ruhige Silvesternacht hat die Polizei im Landkreis Rotenburg verzeichnet. Neben den erwartungsgemäß auflaufenden Beschwerden über Ruhestörungen in den Morgenstunden des neuen Jahres nahmen die Streifen auch einige Körperverletzungsanzeigen auf, teilt ein Sprecher der Polizeiinspektion am Neujahrstag mit.

Schwere Verletzungen seien dabei ausgeblieben. „Leider kam es auch zu mehreren Sachbeschädigungen, zum Teil ausgelöst durch Feuerwerkskörper“, heißt es. So sei in Fahrendorf bei Gnarrenburg ein parkender Hyundai Santa Fe mutmaßlich durch Feuerwerk erheblich am Heck beschädigt worden. Dabei sei ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

Für den Besitzer eines Opel Astra hat das neue Jahr allerdings gar nicht gut angefangen: Sein an der Königsberger Straße in Rotenburg geparktes Auto ist in der Neujahrsnacht gegen 0.40 Uhr komplett ausgebrannt. Das teilt die Rotenburger Polizei mit. Gäste einer Silvesterfeier hatten bemerkt, dass Flammen aus dem Innenraum des Wagens schlugen. Beim Eintreffen der Rotenburger Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand, heißt es in dem Bericht weiter. Da der Opel mit einem Zusatztank für Autogas ausgerüstet war, sperrte die Polizei den Brandort kurzfristig weiträumig ab. Das Gas verpuffte jedoch, ohne weitere Schäden zu verursachen.