Die Fastenzeit beginnt: Superintendentin Briese ruft zur Einmischung auf

Auf einem Feld reißen Vater und Sohn die Arme hoch und ballen ihre Fäuste. Augenmasken und rote Umhänge erinnern ein wenig an Superman und Zorro, starke Männer im Kampf gegen Ungerechtigkeit und an der Seite der Armen. Mit diesem Motiv wirbt die evangelische Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ dafür, sich einzumischen und Flagge zu zeigen.

Rotenburg - Von Michael Krüger. Ab heute wird gefastet. Verzicht bis Karsamstag, so sieht es das klassisch christlich geprägte Weltbild vor. „7 Wochen Ohne“ heißt die dazugehörige Aktion der evangelischen Kirchen in Deutschland seit mehr als 30 Jahren. Doch gerade in heutiger Zeit geht es nicht um weniger, sondern um mehr – das sagt auch Rotenburgs Superintendentin Susanne Briese: ein Mehr an Einmischung und Mitgestaltung. Im offiziellen Motto heißt das: „Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen!“

Nicht die Klassiker Schokolade und auch nicht Alkohol sind es, auf die die scheidende Superintendentin des Kirchenkreises verzichtet. „Das bringt nichts“, beteuert die 53-Jährige. Da greife sie eh selten zu. Auto fahren, ja, das schränke sie so, wie es auf dem Land eben geht, ein. Aber für Briese wie für die evangelische Kirche steht eh nicht die konkrete Abstinenz, sondern das Ausbrechen aus dem Gewohnten im Vordergrund – um damit die Sinne zu schärfen, für eine andere Wahrnehmung des Alltags. „Raum- und Sinneserweiterung“ nennt Briese das.

Fasten ist ein Lifestyle-Trend geworden. Während die Jecken und Karnevalisten der Nation noch den Brummschädel pflegen, beginnt für viele Menschen heute die Zeit der Abstinenz. Das kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben: Heilfasten, Entschlacken, Fastenkur, Fasten gegen Ressourcenverschwendung, Handy-Verzicht oder weniger Fleisch, wie gestern noch einmal von Hannovers evangelischem Landesbischof Ralf Meister gefordert. Ursprünglich war das Fasten der Christen allerdings eine Zeit der Buße und Besinnung auf die zentralen Ereignisse ihres Glaubens – die Feier des Todes und die Auferstehung Jesu an Ostern. Ähnliches galt früher für den Advent, der als Buß- und Fastenzeit vor dem Weihnachtsfest begangen wurde. Hinweise auf eine christliche Fastenzeit gibt es seit dem zweiten Jahrhundert. Bis Anfang des fünften Jahrhunderts setzte sich flächendeckend eine 40-tägige Fastenzeit vor Ostern durch. Die beginnt mit dem Aschermittwoch und endet mit dem Karsamstag und dauert 40 Tage; dabei werden die Sonntage nicht mitgezählt, da an ihnen nicht gefastet werden sollte. 40 Tage deshalb, weil in der Bibel steht, dass Jesus so lange in der Wüste gefastet hat.

„Sich nicht wegducken“

„Martin Luther hielt allerdings nicht allzu viel von dem Gedanken, sich durch Verzicht Gottes Gnade erarbeiten zu können“, beschreibt Superintendentin Briese den Wandel in der Bedeutung, der auch heute noch prägend sei. Die „Sieben Wochen ohne Kneifen“ sollen vielmehr dazu dienen, sich einzumischen. „Gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, sich nicht wegzuducken und die Stimme zu erheben“, unterstreicht die Superintendentin. Populistischen Meinungen müsse man begegnen, die Besinnung in der Fastenzeit sei eine gute Gelegenheit, neu zu reflektieren. Briese: „Und dann merke ich auch, ob ich wirklich so mutig bin, wie ich denke.“

An dieser gesellschaftlichen Absicht arbeitet auch der Diakon und Friedenspädagoge Michael Freitag-Parey, der auf dem Gelände der NS-Gedenkstätte Sandbostel Workcamps organisiert. „Wir wollen den Jugendlichen Mut machen, sich zu zeigen, sich zu Wort zu melden, anzupacken, mit zu entscheiden“, sagt Freitag-Parey. „Die Gesellschaft braucht ein mutiges und klares Engagement in allen Altersstufen und Milieus.“

Für Superintendentin Briese ist „ein klares Wort bitter nötig“. Damit könne man andere Leute anstecken und die Gesellschaft so etwas besser machen. „Ich bin selbst ein begeisterter Faster.“ Natürlich gebe es keine Verpflichtung, auf irgendwas zu verzichten, aber schon der Gedanke an das Ziel helfe. Dann ist sich die Superintendentin sicher: „An Ostern spüre ich, dass etwas Neues in mir gereift ist.“