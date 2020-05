Sieben Jahre und fünf Versionen

Viel Arbeit liegt hinter den Mitarbeitern von Landrat Hermann Luttmann (CDU) in der Regionalplanung. Nach sieben Jahren steht der Beschluss zum neuen Regionalen Raumordnungsprogramm. Foto: Menker

Rotenburg – Charly Carstens hat noch einmal genau nachgezählt. Jetzt sind es 2 584 Tage. 2 278 waren es im Juni 2019, als der Vorsitzende des Kreistag-Umweltausschusses schon einmal frohlockte, aber der damals vierte Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) wurde durch die Aufsichtsbehörde kassiert. Nun also die fünfte Version, und CDU-Politiker Carstens gesteht: „Trotz der Krise habe ich mich auf diesen Tag gefreut.“

Es sind bemerkenswert kurze, abschließende Redebeiträge zu einem Thema, das Kreisverwaltung und Kreispolitik über Jahre beschäftigt hat. Aber diese Kreistagssitzung ist anders. Es ist die erste in der Corona-Krise, dem ein oder anderen wird wohl nicht erst zum Beschluss in der Aula des Ratsgymnasiums deutlich: Vielleicht hätte man bei allem notwendigen Feilschen um Details doch schon früher einen Kompromiss erzielen können. Es gibt größere Probleme. Die Entscheidung fällt dennoch nicht einstimmig, wie im vergangenen Jahr lehnen Teile der SPD und die AFR das mehrere hundert Seiten dicke Dokument ab. Es geht zwar grundsätzlich in dem gesetzlich notwendigen Papier ganz allgemein um die entwicklungspolitischen Leitlinien des Landkreises, zuallererst aber um künftige Standorte für die großen, raumbedeutsamen Windkraftanlagen.

„Erst kam die Bundeswehr nach fünf oder sechs Jahren, was vielen sauer aufgestoßen war“, kritisiert Carstens. Und dann habe der Rotmilan, der sich in geplanten Vorranggebieten angesiedelt hat, seinen Teil beigetragen, dass gestrichen werden musste. Mit den Ergänzungen im Begründungstext, die das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg im Oktober gefordert hatte, führte das zur fünften Auslegung. Mehr als 900 Einwände gab es insgesamt gegen das RROP, zuletzt noch einmal auf 180 Seiten. Wolle man die Neuauflagen binnen zehn Jahren einhalten, müsste die Regionalplanung schon 2025 mit dem nächsten Werk anfangen, so Carstens. Nicht wenige der Kreistagsabgeordneten dürften in diesem Moment froh sein, sich 2021 nicht wieder wählen lassen zu wollen.

Klar ist aber auch: Es wird auch am aktuellen Werk noch Änderungen geben. Auch wenn den Regionalplanern Rainer Meyer und Ulrike Jungemann „die Sache bis zum Hals oder noch weiter“ steht, so WFB-Politiker Reinhard Lindenberg, seien Klagen zu erwarten. Und auch die Wünsche von Politik und Wirtschaft dürften in den nächsten Jahren noch ergänzt werden.

Von einst 50 Vorrangflächen sind 15 geblieben. Zuletzt ist die „Potenzialfläche Nr. 42“ südlich von Kirchwalsede wegen der Brutplätze des Rotmilans gestrichen worden. 1 874 Hektar Vorrangfläche für Windkraft stehen im RROP noch drin, rund 0,9 Prozent der Kreisfläche. Das ist weniger als einstmals angestrebt, aber mit der zu erwartenden Leistung der neuen größeren und produktiveren Anlagen deutlich mehr als geplant. Das betont Landrat Hermann Luttmann (CDU). „Wir sehen damit jetzt ganz gut aus“, widerspricht er den Kritikern.

Dass es bis zuletzt vor allem aus der SPD grundsätzliche Bedenken an der Ausrichtung gibt, nimmt Luttmann zur Kenntnis. Volker Kullik untermauert erneut, dass man sich zu wenig gegen Fehlentwicklungen wie die industrielle Landwirtschaft ausspreche und die Bauschuttdeponie Haaßel weiter als Ziel der Raumordnung verankert bleibe. Sieben Jahre, nachdem man „gut gestartet“ sei, habe „sich das Gesicht des Konzepts“ verändert. Deswegen könne er nicht zustimmen. Luttmann verweist auf die Zukunft. Es sei nicht alles regelbar im RROP. Vieles müsse jetzt in Bauleitplanungen festgelegt werden. Dass so lange diskutiert worden sei, „ist der Preis der Demokratie und Öffentlichkeitsbeteiligung“.