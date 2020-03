Sieben Fahrzeuge zerstört

Nächtlicher Carportbrand in Rotenburg nahe der Polizei

+ Feuer in einem Carport an der Königsberger Straße in Rotenburg. Sieben Autos brennen komplett aus. Foto: Menker

Rotenburg - An der Königsberger Straße in Rotenburg ist gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Freitag ein Carport in Brand geraten.