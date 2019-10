„Sie wissen, was auf sie zukommt“

Rotenburg – Wenn die Aula der Realschule am letzten Oktober-Wochenende vom Klang der rund 50 Trompeten, Querflöten, Saxofone und Hörner erfüllt wird, dann sind sie wieder da: die Wümmphoniker. Auf was sich Zuschauer am Sonntag, 27. Oktober, ab 16 Uhr freuen können und warum diese öffentliche Probe etwas anders verlaufen wird als sonst, verrät Dirigent Christian Kirchfeld im Gespräch.

Herr Kirchfeld, auf den Noten, die die Musiker im Idealfall jetzt schon fleißig üben, stehen dieses Mal Komponistennamen wie Eric Whittacre, Alfred Reed und Robert Sheldon. Nach welchen Gesichtspunkten suchen Sie eigentlich das Programm aus?

Eigentlich sollte diese Arbeitsphase unter dem Motto „Kirche“ stehen, wo wir unser Abschlusskonzert abhalten wollten. Pech nur, dass in der Stadtkirche just zu diesem Termin ein anderes Konzert stattfindet. Woanders hin auszuweichen, verbot sich für uns; wir wollen niemandem Konkurrenz machen. Geblieben ist das Programm. Allesamt Stücke, die sich hervorragend für Konzerte in einer Kirche eignen. Blasorchester und Kirche, das ist ja etwas schwierig, da muss man genau ausloten, was geht.

Und was geht da nun konkret?

Zum einen natürlich das Hochzeitsthema, das in der Serenade von Derek Bourgeois, eigentlich einem Orgelwerk, aufgegriffen wird. Und auch die Armenischen Tänze von Alfred Reed widmen sich dem Thema Hochzeitstanz. Eric Whittacres „Lux Aurumque“ habe ich wegen der Harmonien ausgewählt. Wie sich die sphärischen Klänge am Ende nach Dur auflösen: ein toller Moment, nicht nur in der Kirche, wo wir es vielleicht ja irgendwann mal spielen. Die „Longford Legend“, die an den Ohrwurm aus Gustav Holsts Militärsuite aus der letzten Arbeitsphase anknüpft, ist, genau wie „Les Misérables“, einfach unterhaltsam und schön zu spielen. Und mir war wichtig, auch Originalliteratur dabei zu haben.

Andere Orchester proben einmal pro Woche, Sie gerade mal zwei Mal im Jahr ein Wochenende lang und legen dennoch bei den Abschlusskonzerten ein bestechendes Niveau hin. Wie funktionier das?

Auch, wenn immer wieder neue Musiker hinzustoßen, hat das Orchester doch einen Stamm aus alten Hasen. Sie wissen, was auf sie zukommt, sind alle hervorragend vorbereitet, motiviert, haben sich auf eine gemeinsame musikalische Sprache verständigt und die Chemie stimmt. Viele genießen es, mal entspannt zu blasen – es muss nicht immer gleich krachen. So ist auch bei schwierigen Stücken in kurzer Zeit ein recht hohes Niveau erreichbar. Darauf kann das Orchester stolz sein. Was nicht heißt, dass nicht noch Luft nach oben wäre. Und auch Fehler dürfen mal passieren, deshalb ja auch „öffentliche Probe“ statt „Konzert“.

Die soll, so haben Sie verraten, dieses Mal etwas anders ablaufen?

Ja, bisher gab es nur kurze Werkseinführungen. Dieses Mal wollen wir einige Stücke etwas genauer auseinandernehmen und so die Zuhörer für Details sensibilisieren: Wann fängt die Basslinie an zu humpeln, wie wird das Eurovisions-Signal in der Fanfare aufgegriffen, wann gibt es Nachschläge? Auch wenn viele Zuschauer wissen, wie ein Orchester sich zusammensetzt, dürfte das Anspielen einzelner Motive und Stimmen das Verständnis des Werks vertiefen, ohne dass gleich ein dreiviertelstündiger Vortrag daraus wird. Gerade bei der Serenade macht es Spaß, die vertrackten rhythmischen Verschiebungen, die Taktwechsel auf auf Achtel, die die Musiker bei den Proben ganz schön fordern werden, transparent zu machen. Sonst hätten wir uns einen Wolf geprobt und das Stück wäre nach zweieinhalb Minuten verpufft. Das wäre schade.

Greifen Sie mit dieser Form der Präsentation einen Trend auf? Die Rotenburger Konzerte verfolgen seit einiger Zeit diesen Weg. In der Bremer Glocke werden den Konzerten regelmäßig Werkseinführungen vorangestellt .

Ist das so? Wenn es ein Trend ist, dann habe ich ihn verschlafen. Spaß beiseite: Es gibt immer wieder Phasen, wo das gemacht wird. Zum Beispiel bei Prokowjefs „Peter und der Wolf“, wo die Einführung der Instrumente und Motive für die einzelnen Instrumente explizit zum Werk gehört.

Gibt es Momente, auf die Sie sich persönlich ganz besonders freuen?

Ich bin ziemlich gespannt, wie die Serenade funktioniert. Ich freue mich auf „A Longford Legend". Aber eigentlich auf das ganze Programm!