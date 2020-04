Sicherheit steht an oberster Stelle

Rotenburg - Wenn es um die ehrenamtliche Hilfe im Rahmen der Corona-Krise geht, ist auch die Ehrenamtskoordination des Landkreises Rotenburg mit Sandra Pragmann sowie Gerlinde Wozniak mit im Boot. „Unser Ziel war und ist eine zentrale Anlaufstelle für Hilfsangebote, Nachbarschaftshilfe und Hilfesuchende, die unter größtmöglicher Sicherheit ein Angebot für alle im Landkreis bietet. Sie richtet sich insbesondere auch an die Menschen, die keinen Zugang zum Internet und den sozialen Medien haben“, betont Sandra Pragmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Dabei möchten die beiden Damen aus dem Kreishaus eine Ergänzung der bereits zahlreichen Angebote im Landkreis bieten. Pragmann: „Sehr gerne vermitteln wir an diese Angebote vor Ort.“

Im Grunde sei es aus ihrer Sicht am besten, Unterstützung findet sich unter bereits bekannten Menschen vor Ort. „Dort, wo dies nicht so ist, können die Einwohner zum Glück auf vielzählige Angebote zum Beispiel der Vereine, Kirchen, Verwaltungen und privaten Initiativen zurückgreifen.“ Ergänzend dazu biete die Ehrenamtskoordination des Landkreises ebenfalls eine Vermittlung von Freiwilligen an Hilfesuchende.

An erster Stelle stehe dabei die Sicherheit aller Beteiligten. Das bedeute, dass sich alle Beteiligte an Hygiene- und Verhaltensregeln halten müssten. Sandra Pragmann: „Dabei orientieren wir uns an den Hinweisen des Robert-Koch-Instituts und unseres Gesundheitsamtes.“

Darüber hinaus habe man Regeln unter dem Aspekt der Sicherheit der Menschen vor Einschleichdieben oder anderen Straftätern aufgestellt. Konkret bedeute dies, dass man sich von den Helfenden den Personalausweis vorlegen lassen muss, damit niemand anonym aktiv werden kann. „Unser Angebot soll also dem Corona-Trick vorbeugen. Insbesondere ältere Menschen sollen auf diesem Wege geschützt werden. Wir telefonieren mit den Beteiligten, bevor wir jemanden vermitteln.“

So möchten Pragmann und Wozniak sicherstellen, dass es gut für beide Personen passt und alle Beteiligten sich an die Spielregeln halten. Pragmann: „Niemals werden wir ohne vorherige Rücksprache mit dem Hilfesuchenden ein Hilfsangebot vermitteln. Niemals wird jemand unangekündigt vor der Tür stehen.“

Zum Glück hätten sich bereits 100 Frauen und Männer, die ihre Hilfe beim Einkaufen, Gassi gehen oder Besorgungen machen angeboten haben, gemeldet. Das laufe hervorragend, und es sei „wundervoll, wie groß die Hilfsbereitschaft ist“. Die Solidarität ziehe sich durch das gesamte Kreisgebiet. Zunächst standen noch wenige Anfragen auf Unterstützung gegenüber. Dies sei ja grundsätzlich erst einmal ein gutes Zeichen.

Aber: „Es ist nicht die Zeit für falsche Bescheidenheit oder falschen Ehrgeiz, insbesondere nicht für Menschen aus den sogenannten Risikogruppen. Wir bitten alle Betroffenen, sich bei uns oder den anderen Anbietern zu melden. Es ist eine große Hilfsbereitschaft da. Bitte nehmen Sie diese auch in Anspruch.“ Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass die Betroffenen einfach erleichtert sind, wenn sie Unterstützung finden. Gleichzeitig sei zu merken, dass auch die Helfenden sich freuten, wenn sie angerufen werden und sie tatsächlich zum Einsatz kommen.

Einfach anrufen!

Für alle Hilfesuchenden und diejenigen die helfen möchten reicht es, zum Hörer zu greifen. Sie erreichen die Corona-Freiwilligenbörse für landkreisweite Anfragen oder Angebote unter der Telefonnummer 04261 / 983983 oder online unter www.lk-row.de/coronafreiwilligenboerse.