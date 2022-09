Sicherheit durch Digitalisierung am Rotenburger Diako

+ © Gath Björn Müller und Britta Weber optimieren die digitalen Prozesse am Diako. © Gath

Die Rotenburger Diako-Klinik digitalisiert die Medikamentenvergabe. Ein neuer Automat soll die Patientensicherheit erhöhen. Das Krankenhaus sieht sich gegen Cyberattacken gut gerüstet.

Rotenburg – Wenn nächstes Jahr der Unit-Dose-Automat in das iMedONE-System integriert wird, ist der digitale Medikationskreislauf am Rotenburger Agaplesion-Diakonieklinikum komplett. Was vermeintlich futuristisch klingen mag, soll 2023 Realität werden. Anlässlich des Welttags für Patientensicherheit mit dem diesjährigen Motto „Sichere Medikation“ haben Björn Müller und Britta Weber vom Diako ihre aktuellen Pläne zur Optimierung der Medikamentenvergabe vorgestellt.

Welttag für Patientensicherheit Das „Aktionsbündnis für Patientensicherheit“ ruft anlässlich des Welttags der Patientensicherheit am 17. September unter dem diesjährigen Motto „Sichere Medikation“ zu öffentlicher Aufklärung und einem offenen Umgang mit Fehlern auf. Laut dem Bündnis seien Medikationsfehler weltweit eine der Hauptursachen für vermeidbare Schäden im Gesundheitswesen. Rund fünf Prozent aller Krankenhauseinweisungen seien auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen zurückzuführen.

Der Unit-Dose-Automat ist eine Maschine, die in der Klinikapotheke Arzneimittel sortiert, verpackt und mit Patientennamen bedruckt. Die Daten werden von den Ärzten bei der Patientenaufnahme oder auf der Station in eines der 450 krankenhauseigenen Tablets getippt. Nachdem der Automat den Patienten ihr persönliches Medikamentenpaket zusammengestellt hat, können die Pflegekräfte vor der Vergabe auf ihren Tablets den Beipackzettel abrufen und durch einen Scan des Patientenarmbandes auf individuelle Sicherheitsinformationen, zum Beispiel Allergiehinweise, zugreifen. Der gesamte Prozess der Medikamentenvergabe wird so von der ersten Patientensichtung bis zur Einnahme vollständig digital gesteuert und dokumentiert.

Der Mensch ist der größte Risikofaktor

Der für Digitalisierung zuständige Projektmanager Björn Müller ist sichtlich stolz auf die anstehende Einführung des Automaten. Als eines der ersten Krankenhäuser in Deutschland arbeite das Diako-Klinikum schon seit 2015 an dieser elektronischen Arzneimittelverabreichung. „Für unsere Patienten bedeutet das maximale Sicherheit in der Medikation. Nächstes Jahr werden wir das Ende der Fahnenstange erreicht haben“, erklärt Müller.

Denn der größte Risikofaktor bei der Medikamentenvergabe sei der Mensch. Trotz Vier-Augen-Prinzip komme es im hektischen Klinikalltag immer wieder vor, dass Patienten abgelaufene oder gar falsche Medikamente verabreicht bekommen. Menschliche Fehler sind nie vollständig vermeidbar, erst recht nicht bei der strukturellen Personalknappheit. Die Einführung des neuen Systems sei laut Müller daher auch ein signifikanter Beitrag zur Entlastung des Pflegepersonals. Zur Lösung unvorhergesehener Probleme oder – wie zeitweise in Deutschland ausprobiert – das Operieren von Hüftgelenken ist Künstliche Intelligenz heute noch nicht ausgereift genug. Beim Scannen und Zählen von Tabletten ist ein Computer aber deutlich zuverlässiger als menschliche Augen und Hände.

Risiken werden bewertet und Prozesse optimiert

Deshalb freut sich auch die Qualitäts- und Risikomanagerin der Klinik, Britta Weber, auf das letzte Puzzleteil im digitalen Medikationskreislauf. Sie ist dafür zuständig, problematische Prozesse zu identifizieren und umzustellen. Über ein klinikinternes System können alle Mitarbeiter Schwachstellen anonym melden. Weber wertet die Risikostatistik aus und prüft die einzelnen Abläufe. Die größten Sicherheitsbarrieren im Krankenhaus seien ihrer Erfahrung nach menschliche Kommunikationsfehler und unkooperative Patienten.

Grundsätzlich sei man im Diako aber schon sehr weit, was die Patientensicherheit angehe: „Die Fehlervermeidungssysteme werden immer besser, weil wir aus jedem einzelnen Fall Lehren ziehen. Ein Restrisiko bleibt aber immer.“ Das ist für Weber jedoch kein Grund, sich auf den bisherigen Erfolgen auszuruhen. Denn anders als in der industriellen Produktion könne ein fehlerhaftes Ergebnis im Krankenhaus nicht einfach nachträglich korrigiert oder umgetauscht werden. Jeder Behandlungsfehler sei einer zu viel und könne gravierende Folgen haben, ist sich Weber bewusst.

Datenschutz hemmt Digitalisierung

Als Risikomanagerin fühlt sich Weber wohl in ihrer Rolle als „Nervensäge“ und schaut auch ihrem Kollegen Müller genau auf die Finger. Laut dem Digitalisierungsexperten, der früher selbst als Pfleger gearbeitet hat, sei zwar nächstes Jahr im Bereich der Medikation alles erreicht. In vielen anderen Gebieten hinke man aber noch weit hinterher: „Die deutschen Kliniken haben einen katastrophalen Digitalisierungsgrad. Viele Entwicklungen werden durch den Datenschutz massiv ausgebremst. Datenschutz ist wichtig, aber was wiegt am Ende mehr: Datenschutz oder eine optimale medizinische Behandlung?“

Er wünscht sich zum Beispiel eine App-gesteuerte Gesundheitskarte, auf der mehr Daten als nur Name und Adresse gespeichert sind, damit die Krankenhäuser auch auf Behandlungsinformationen von niedergelassenen Ärzten zugreifen können. Außerdem sollten auch die Patienten selber auf ihren Smartphones in die digitalen Behandlungspläne eingebunden werden. Nur durch einen transparenten Zugang zu den eigenen Daten könnten Patienten ihre Behandlung auch selbstständig hinterfragen, um damit weitere Risiken zu minimieren. Mündige Patienten durch Digitalisierung – das ist Müllers Vision.

Klinik ist auf Cyberattacken vorbereitet

Doch Digitalisierung hat neben datenschutzrechtlichen Aspekten noch eine weitere Kehrseite, die nicht zu der von Müller anvisierten Risikominimierung, sondern ins genaue Gegenteil führen könnte: Digitale Infrastruktur bietet immer auch eine Angriffsfläche für Cyberattacken, die längst auch Teil der modernen Kriegsführung sind. Was passiert, wenn etwa Hacker der russischen Armee die Medikamentenvergabe in deutschen Kliniken sabotieren? Hier kommt die Risikomanagerin Britta Weber wieder ins Spiel: „Wir betreiben ein intensives IT-Monitoring und auf Konzernebene werden alle Systeme regelmäßig gecheckt. Zudem bekommen wir als Teil der kritischen Infrastruktur regelmäßig Berichte über die Angriffslage vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.“ Und falls es doch mal zu einer Attacke auf die Systeme kommen sollte, sei das Diako ebenfalls vorbereitet: „Ausfallkonzepte sind Teil jedes Digitalisierungsprojekts. Das betrifft nicht nur die Medikamentenvergabe, sondern sämtliche Bereiche, wie zum Beispiel die Essensversorgung.“

Die viel akutere Gefahr komme ohnehin nicht aus dem Ausland, sondern gehe von der profitorientierten Organisation des deutschen Gesundheitssystems aus – darin sind sich Müller und Weber einig. Nicht nur die technische Ausstattung sei vollkommen unterfinanziert. Auch die Personalnot führt zu Abstrichen in der Behandlungsqualität, wie die Qualitätsmanagerin Weber weiß: „Die Krankenhäuser in Deutschland wurden kaputt gespart, das ist einfach so.“