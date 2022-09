Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung

Von: Tom Gath

Melanie Ludwig (v.l.), Kerstin Blome, Angela Hesse, Dörte Petersen und Nicole Krampe freuen sich auf eine hochwertige Ausstellung. © Gath

Zahlreiche Beratungsstellen haben die interaktive Ausstellung „Echt mein Recht!“ über sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung nach Rotenburg geholt. Beeinträchtige Menschen sollen in der Entwicklung einer eigenen Sexualität gefördert und vor sexuellen Übergriffen geschützt werden.

Rotenburg – Kämpfe um die Autonomie von Menschen mit Behinderung drehen sich meist um Barrierefreiheit, selbstständiges Wohnen oder die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Dass zu einem guten und selbstbestimmten Leben auch ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gehört, wird oft übersehen. Das Thema ist so tabuisiert, dass auch den Betroffenen häufig nicht bewusst ist, wen und wie sie sexuell begehren. Ein Riesenproblem, denn das setzt Menschen mit Behinderung auch einem erhöhten Risiko aus, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden.

Um diese Menschen besser zu schützen und sie gleichzeitig zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität zu ermächtigen, hat sich ein Bündnis von lokalen Beratungsstellen formiert und eine große Wanderausstellung nach Rotenburg geholt. Vom 5. bis zum 28. Oktober bietet die interaktive Ausstellung „Echt mein Recht!“ im Rotenburger Rathaus einen Rahmen für Präventionsarbeit. Sexualisierte Gewalt soll so verhindert werden, bevor sie passiert.

Effektive Schutzkonzepte der regionalen Akteure

Die Ausstellung richtet sich auch explizit an Erwachsene und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. An sechs Themeninseln gibt es anschauliche Möglichkeiten, sich spielerisch mit der eigenen Sexualität zu beschäftigen und ein sensibles Nähe-Distanz-Verhältnis zu entwickeln. Die Texte sind in einfacher Sprache gehalten und können auch über Hörsticks abgerufen werden. Parallel zur Ausstellung werden auch Workshops sowohl für Betroffene als auch für Fachkräfte angeboten.

Den Organisatorinnen von der Wildwasser-Beratungsstelle des Diakonischen Werkes, der Lebenshilfe Rotenburg-Verden, den Rotenburger Werken und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt war es wichtig, möglichst viele Akteure in die Planungen einzubeziehen. „Alle Einrichtungen, die mit beeinträchtigten Menschen arbeiten, haben mit diesem Thema zu tun. Deshalb ist es gut, sich in dieser Runde zu öffnen und auszutauschen“, sagt die systemische Beraterin Melanie Ludwig von der Lebenshilfe. Die Organisation der Ausstellung hat also auch eine interne Funktion für die Vernetzung der regionalen Akteure, um gemeinsam effektive Schutzkonzepte zu entwickeln.

Tabuthema sexualisierte Gewalt

Ludwig hatte die Ausstellung 2019 in Berlin entdeckt und war direkt begeistert. Gerade in einer Stadt wie Rotenburg, in der verhältnismäßig viele Menschen mit Behinderung leben, sei die Thematik hochaktuell: „Menschen, die in Einrichtungen leben, sind deutlich häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen. Sie befinden sich meist in Abhängigkeitsverhältnissen und sind daher leicht ausnutzbar. Zudem mangelt es einfach an Aufklärung. Da ohnehin wenig über das Thema gesprochen wird, dauert es sehr lange, bis überhaupt jemand Übergriffe mitbekommt.“ Sexualisierte Gewalt bedeute einen massiven Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht und führe bei den Opfern oft zu Scham- und Schuldgefühlen. Menschen mit Behinderung falle es besonders schwer, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und zu artikulieren, weshalb Ludwig von einer hohen Dunkelziffer ausgeht.

Diese mangelnde Kompetenz zur Wahrnehmung eigener Grenzen ist aber keine notwendige Folge aus körperlichen oder geistigen Handicaps. Die Organisatorinnen verweisen auf gesellschaftliche Ursachen. Denn anders als Menschen ohne Behinderung, die sexuelle Aufklärung als selbstverständlichen Teil der elterlichen oder schulischen Erziehung erfahren, werde beeinträchtigten Menschen das Recht auf Sexualität von der Gesamtgesellschaft überwiegend abgesprochen. „Wir machen die Ausstellung bewusst im Rathaus, damit sich möglichst viele mit dem Problem beschäftigen“, erklärt Kerstin Blome, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rotenburg.

Selbstbestimmung im Alltag

Wie sich die mangelnde Aufklärung im Alltag äußert, weiß die psychologische Beraterin Dörte Petersen von den Rotenburger Werken. Denn nur weil wenig über Sexualität gesprochen werde, bedeute das nicht, dass Menschen mit Behinderung keine sexuellen Bedürfnisse oder eine Sehnsucht nach Liebe hätten. „Natürlich wird auch bei uns geflirtet, zum Beispiel bei der Arbeit. Oft werden dabei aber falsche Signale gesendet oder missverständlich interpretiert und dann kann es schnell zu Situationen kommen, die nicht einvernehmlich sind“, sagt Petersen.

Selbstbestimmungsmöglichkeiten in den Bereichen Arbeit und Wohnen werden in der Ausstellung an einer eigenen Station thematisiert. Denn Menschen mit Behinderung können ihren Wohn- oder Arbeitsplatz nicht so einfach wechseln. Sie bewegen sich häufig ihr ganzes Leben in einem festen institutionellen Rahmen. Manchmal würde da schon der simple Hinweis, dass die eigenen Zimmer bei Bedarf abgeschlossen werden können, viel zur Schaffung sicherer Rückzugsräume beitragen.

Dass die an der Ausstellung beteiligten Einrichtungen das Thema so offensiv angehen, ist nicht selbstverständlich. Gerade die kirchlich geprägten Institutionen müssen sich auch ihrer eigenen Vergangenheit stellen. So erklärt Angela Hesse, die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes: „Ich habe als Beraterin selber Betroffene von den Rotenburger Werken betreut. Sexualisierte Gewalt gab es dort sehr häufig. Mittlerweile findet bei den Werken aber eine fortschrittliche Aufarbeitung statt.“ So behandele die 2018 erschienene Aufarbeitungsstudie „Hinter dem grünen Tor“ sexualisierte Gewalt in einem eigenen Kapitel. Auch bei der evangelischen Landeskirche Hannover gebe es laut Hesse einen Arbeitskreis für die Aufarbeitung derartiger Fälle, der über finanzielle Entschädigungen und Präventionsprogramme berate.

Weitere Debatten über Sexualassistenz oder Pornografie

Die Ausstellung ist nun ein öffentlichkeitswirksamer Schritt, die Diskussion über das Thema weiter anzustoßen. Dabei wird zunächst Basiswissen über Selbstbestimmungsrechte und den menschlichen Körper vermittelt. Viele weiterführende Debatten zum Thema Sexualität und Behinderung könnten darauf aufbauen. So gehört gerade bei jüngeren Menschen mit Behinderung die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen längst zum Alltag. Bei den Rotenburger Werken leben mehrere Bewohner offen homosexuell oder als Transgender.

Ein weiterer Aspekt ist die sogenannte Sexualassistenz, die körperlich stark eingeschränkten Menschen sexuelle Erfahrungen ermöglichen soll. Das Thema ist sehr umstritten, denn es handelt sich bei diesen Angeboten um eine Form der Prostitution. Weitgehend akzeptiert ist hingegen der Konsum von Pornografie. In den Einrichtungen arbeiten vereinzelt Kollegen, die informell als Ansprechpartner bekannt sind, wenn Bewohner Fragen oder spezielle Beschaffungswünsche haben. Eine systematische sexualpädagogische Betreuung für Menschen mit Behinderung zum Umgang mit Pornografie – wie sie etwa in den Niederlanden angeboten wird – gibt es in Rotenburg aber noch nicht.