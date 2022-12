Serie Wohn(t)räume: Sozialwohnungen geraten in den Fokus

Von: Matthias Röhrs

Sozialwohnungen in Scheeßel. © Ulla Heyne

Öffentlich geförderte Wohnungen geraten immer mehr ins Blickfeld kommunalen Entscheidungsträger. Insbesondere in den Städten und Grundzentren ist der Bedarf steigend. Doch geht es nicht nur um bezahlbaren, sondern in Zukunft auch mehr um barrierearmen Wohnraum.

Rotenburg – Das Thema bezahlbarer Wohnraum ist auch „auf dem Dorf“ angekommen. Denn auch dort sind die Mieten in den vergangenen Jahren gestiegen, insbesondere ärmere Menschen können so ins Hintertreffen geraten. 15,3 Prozent aller Haushalte im Landkreis sind sogenannte einkommensschwache. Dem gegenüber steht mit 171 lediglich eine überschaubare Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Wohnraumkonzept des Landkreises hervor. Langsam fangen auch die Kommunen an, darauf zu reagieren. Doch die Bedürfnisse sind so unterschiedlich wie die Menschen, die dort leben könnten.

Wenig überraschend ist der Bedarf nirgends im Landkreis so hoch und vielfältig wie in der Stadt Rotenburg. Dort gelten mehr als 20 Prozent der Haushalte als einkommensschwach, im Südkreis liegt man damit vor Visselhövede auf Platz eins dieser Negativtabelle. Zahlen wie diese lassen auch Bürgermeister Torsten Oestmann zu der Erkenntnis kommen, dass die Kreisstadt einen „hohen quantitativen Bedarf“ an Sozialwohnungen hat. „Durch Gespräche in unterschiedlichsten Zusammenhängen ist uns bekannt, dass der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Rotenburg stark ausgeprägt ist.“

Alte Gebäude sind oft nicht barrierefrei

Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann berichtet Ähnliches: „Durch die Geschichte als Garnisonsstadt haben wir aber auch Wohnquartiere mit entsprechend günstigem Wohnraum. Durch die Flüchtlingskrise sind diese Wohnungen fast komplett belegt. Diese aus den 70er Jahren stammenden Gebäudekomplexe sind aber nicht barrierefrei und daher für bestimmte Bevölkerungsgruppen keine Alternative.“ Der Anteil einkommensschwacher Haushalte liege in Visselhövede über dem Landkreisschnitt – das habe man ebenfalls im Blick.

„Der Bedarf an Sozialwohnungen wird in den kommenden Jahren steigen. In der aktuellen Situation, die nicht repräsentativ für die letzten Jahre steht, merken wir das sehr häufig“, sagt Ulrike Jungemann (CDU), Bürgermeisterin der Gemeinde Scheeßel. In den vergangenen Jahren sei dieses Thema immer politisch angesprochen worden und sei präsent und werde bei der Planung der Wohngebiete berücksichtigt. „Bisher ist die Gemeinde gut aufgestellt und kann ausreichend Sozialwohnungen vorweisen“, so Jungemann. In der Tat: Die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen in Scheeßel weißt das Landkreis-Konzept mit 96 aus, mehr als die Hälfte aller im Kreis. Allerdings falle bei vielen davon die Preisbindung in den kommenden Jahren weg.

Generell treibt das Thema bezahlbarer Wohnraum die Kommunen im Südkreis Rotenburg um – wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. „Der Bedarf an sozialem Wohnraum ist auf dem Land eher nicht so hoch einzuschätzen, wie zum Beispiel in den städtischen Ballungszentren. Es ist schwer einzuschätzen, wie hoch der tatsächliche Bedarf an Sozialwohnungen ist“, sagt Holger Bahrenburg, der als Bürgermeister für die Samtgemeinde Sottrum spricht. Auch dort gebe es aber einen gewissen Bedarf, zumindest in der Gemeinde Sottrum als Grundzentrum. Das habe unter anderem bereits das Konzept „Sottrum 2030“ ergeben.

Es geht insbesondere um die Generation 75+

Dass auf dem Land überhaupt gar kein Bedarf an bezahlbaren Wohnungen besteht, ist selbstverständlich falsch, nur geht es dabei nicht um Wohnraum für sogenannte Einkommensschwache, sondern häufig um ältere Menschen, insbesondere um die Generation 75+.

„Irgendwann wird das Haus, die Wohnung zu groß, der Garten gegebenenfalls zur Last. Nicht immer reicht die Rente“, sagt André Lüdemann in Visselhövede. „Wir möchten das unsere Bürgerinnen und Bürger auch im Alter in ihrer gewohnten Umgebung und sozialem Umfeld leben können. Im Übrigen bietet das auch eine Chance für junge Familien, sich in diesen Frei werdenden Gebäuden noch bezahlbares Eigentum zu erwerben.“ Eine Einschätzung, die auch das Landkreis-Konzept immer wieder betont.

Das gilt in den Städten und Grundzentren, wie auch in den Dörfern. Für die Samtgemeinde Bothel geht das Wohnbaukonzept davon aus, dass in den kommenden Dekaden deutlich mehr barrierearme beziehungsweise -freie Seniorenwohnungen gebraucht werden. Samtgemeinde-Bürgermeister Dirk Eberle: „Für die Mitgliedsgemeinden wie die Samtgemeinde ist die Bereitstellung auch von günstigem Wohnraum ein wichtiges Instrument, um den Auswirkungen des demografischen Wandels entgegenzuwirken.“ Sozialwohnungen seien dagegen zurzeit ein „wenig bedeutsames Thema“.

Ähnliches gilt für die Samtgemeinde Fintel, auch wenn dort, vielleicht auch wegen der Nähe zur Bahntrasse zwischen Hamburg und Bremen mehr kleine, bezahlbare Wohnungen für Unter-30-Jährige benötigt werden. Fintel ist im Wandel: „Sozialer Wohnungsbau schien bei uns lange Zeit kaum nötig“, so Samtgemeinde-Bürgermeister Sven Maier. Da aber mehr Leute aus den Städten in seine Kommune ziehen würden, führe es dazu, „dass sowohl die Bau- und Grundstückspreise als auch die Mieten steigen, beziehungsweise gestiegen sind.

Landkreis prüft Baugenossenschaft

Und es könnte weitergehen: „Ich denke, dass durch die äußeren Einflüsse wie Energiekrise oder Ukrainekrieg der Bedarf an Sozialem Wohnungsbau in den kommenden Jahren steigen wird.“

Doch wer sorgt nun für ausreichend geförderten Wohnraum? Der Landkreis soll bis 2030 mindestens 300 Sozialwohnungen zur Verfügung stellen, die Verwaltung prüft bis Mitte 2023, ob eine Wohnungsbaugenossenschaft dafür das geeignete Mittel ist.

In den Kommunen setzt man derzeit auf Investoren: „Als Gemeinde sind wir weder personell noch finanziell so aufgestellt, eine eigene Wohnungsbaugesellschaft aufzubauen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten können wir die planerischen Voraussetzungen schaffen und mit Investoren ins Gespräch kommen“, so Ulrike Jungemann.

In Rotenburg und Visselhövede verweist man bereits auf Gespräche mit potenziellen Geldgebern beziehungsweise bereits abgeschlossenen Verträgen. Es ist ein Thema, dass die Kommunen wohl noch länger begleiten wird.

In der Gesamtbetrachtung bleibe bezahlbarer und möglichst barrierefreier Wohnraum ein prägendes Thema sowohl für die Gegenwart, sagt Rotenburgs Bürgermeister Oestmann, „aber noch intensiver für die Zukunft“.