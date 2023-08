Serie Fachkräftemangel: Tanja Thomas ist Polizeikommissaranwärterin

Von: Henrik Pröhl

Die angehende Polizistin Tanja Thomas mag die Vielseitigkeit an ihrem Beruf. In ihrer Bachelorarbeit will sie sich mit Insekten befassen. © Pröhl

Der Fachkräftemangel macht sich auch bei der Polizei bemerkbar. Dabei sei das ein spannender und vielfältiger Beruf, findet die angehende Polizistin Tanja Thomas.

Rotenburg – „Der berufliche Weg zur Polizei ist keine Ausbildung“, sagt Ingrun Joll, seit über 35 Jahren Kriminalhauptkommissarin bei der Polizei Niedersachsen, gleich zu Anfang und hebt den Zeigefinger. „Der Einstieg in den Polizeiberuf erfolgt über ein dreijähriges Bachelorstudium.“ Das musste offenbar mal gesagt werden. Dennoch passt Tanja Thomas als Polizeikommissaranwärterin mit Bachelorstudium in unsere Serie über den Fachkräftemangel. Denn der ist nicht nur bei den Ausbildungsberufen, sondern auch bei der Polizei ein Thema.

„Eigentlich wollte ich was mit Sport machen“, sagt die 26-Jährige und zeigt sich vielseitig, wenn sie ihren Werdegang schildert: „Nach dem Abi habe ich Biologie studiert. Ich wollte Meeresbiologin werden, mich um das Klima kümmern und Eisbären retten.“ Es kam offenbar nicht dazu, und die junge Frau hat einen anderen Weg eingeschlagen.

35 Prozent Frauenanteil bei den Polizei-Bewerbern

Joll ist für die Aus- und Fortbildung junger Anwärterinnen und Anwärter zuständig und scheint darüber nicht traurig zu sein: „Wir freuen uns über jede Bewerbung. Früher gingen 16 000 Bewerbungen jährlich bei der niedersächsischen Polizei ein, inzwischen sind es deutlich weniger. Aber wir haben die Möglichkeit, aus der gesamten EU zu rekrutieren.“ Die erfahrene Polizistin hat auch gute Nachrichten: „Der Frauenanteil ist seit dem Jahr 2000 von 20 auf knapp 35 Prozent gestiegen.“

Was hat Thomas bewogen, doch nicht Biologin zu werden? „Eine gute Freundin ist bei der Polizei und hat mir vorgeschwärmt, wie vielseitig und spannend die Arbeit hier ist, und dass meine Sportlichkeit hier zum Einsatz kommt.“ Tatsächlich bringt die gebürtige Itzehoerin gute Voraussetzungen für den Berufseinstieg mit. Denn Anwärter müssen körperlich fit sein, unter anderem mindestens ein Schwimmabzeichen in Bronze vorweisen.

Joll kennt die Durchfallquote der Bewerbungen bei der Polizei: „Sie liegt sehr hoch, je nach Bundesland bei 40 bis 80 Prozent, und der Sporttest spielt dabei eine Rolle.“ Soweit zur Fitness, die für Thomas keine Hürde war. „Du solltest auch fremdsprachenbegabt sein, Englisch ist das Mindeste“, sagt sie. „Als Studienort habe ich mir Nienburg an der Weser ausgesucht, da kann ich meine Familie in Itzehoe noch gut erreichen.“

Vielfältiges Aufgabenspektrum

Wie war die Reaktion der Eltern, als sie erfuhren, dass ihre Tochter zur Polizei möchte? „Sie haben mich mental und finanziell voll unterstützt und vor allem Respekt vor der Entscheidung“, sagt die junge Frau. Die finanzielle Unterstützung war dann während des Studiums bei der Polizei nicht mehr notwendig, da man während dieser Zeit schon ein Gehalt bekommt.

Joll schiebt einen Werbeblock dazwischen: „Es gibt keinen anderen Ausbildungsberuf, der so breit gefächert ist. Das reicht von der Streife über den Innendienst bis zum Mordfall.“ Genau das hat auch Thomas gereizt. „Ich bin kein Schreibtischmensch, brauche Abwechslung und kann hier auswählen. Sogar zur BePo könnte ich gehen.“ BePo? „Bereitschaftspolizei“, ergänzt Joll. Auch die Polizei spart nicht mit Kürzeln und ist sprachlich schon eine Welt für sich.

„Irgendwann möchte ich mehr Verantwortung übernehmen, vielleicht Führungskraft im gehobenen oder höheren Dienst werden“, sagt die Polizeikommissaranwärterin. Im Laufe ihrer Zeit bei der Polizei hat sie schon viel erlebt: „Ich war bei der Streife, hab schon häusliche Gewalt aufnehmen müssen, wir wurden bei Streitigkeiten gerufen. Bei der Obduktion einer Leiche war ich dabei.“ Thomas sagt nachdenklich: „Mir ist aufgefallen, dass in unserem Beruf das Miteinander und ein gutes Team ganz wichtig sind. Wir reden viel über das, was wir erleben. Und wir haben einen guten Humor. So ernst der Job auch ist, wir brauchen einen gesunden Witz.“

Thomas mag den ländlichen Raum

Kriminalhauptkommissarin Joll: „Wir pflegen eine aktive Gesprächskultur, bieten interne Beratungen an. Das ist wichtig, um Erlebtes im Beruf zu kompensieren. Kriminalität verändert sich, die mediale Präsenz ist heutzutage intensiver. Was Polizei macht, wird genau zur Kenntnis genommen.“ Tanja Thomas ist froh, sich für den ländlichen Bereich entschieden zu haben: „Niedersachsen ist irgendwie cool.“

Schaut die junge Polizistin in der Freizeit eigentlich Krimis? „Gar nicht. Vielleicht mal einen Thriller, aber ,Tatort‘ habe ich nie gesehen.“ Und wie ist das Verhältnis zur Schusswaffe? „Sie ist nun mal Standard und gehört einfach dazu – wie mein Funkgerät“, sagt die 26-Jährige. „Ich hoffe, dass ich nie damit schießen muss.“ Joll kann beruhigen: „Ich bin über 35 Jahre bei der Polizei und habe nie von der Waffe Gebrauch machen müssen.“

2024 wird Thomas ihre Abschlussprüfung machen. Was ist da zu erwarten? „Meine Bachelorarbeit befasst sich mit Forensik, es werden naturwissenschaftlich, kriminaltechnisch und erkennungsdienstlich Spuren bei schwerwiegenden Straftaten untersucht. Da können auch Insekten eine Rolle spielen.“ Und so landet Tanja Thomas doch wieder bei der Biologie. Polizei ist wirklich vielseitig.