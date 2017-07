Im Seniorenhaus Hemphöfen sorgt der Brandschutz für schlechte Stimmung

Rotenburg - Von Guido Menker. Es hat sich herumgesprochen, dass an diesem Morgen ein Redakteur ins Haus kommt. Vor dem Büro steht eine ganze Reihe von Bewohnern, die darauf hoffen, an diesem Pressegespräch teilnehmen zu können. Sie alle wollen ihrem Ärger Luft machen, aber das Büro bietet nicht ausreichend Platz dafür.

Klaus Rademacher als Gebietsleiter der Convivo-Unternehmensgruppe, die neben dem Haus Hempfhöfen und dem MCH am Berliner Ring unter anderem auch den Beeke-Park in Scheeßel betreibt, nimmt am Besprechungstisch Platz. Neben ihm sitzen Mandy Wolf als Leiterin des begleitenden Dienstes, die 85-jährige Helma Gerth als Vorsitzende des Heimbeirates sowie Bewohnerin Ingeborg Dietze (83). Es geht um den Brandschutz in diesem 64 Plätze bietenden Seniorenheim am Hemphöfen. Der sorgt für Ärger.

Die Flure sind leer, und auch im Eingangsbereich des Hauses ist kein einziges Möbelstück mehr zu finden. Die Akustik gleicht einer Wartehalle. Bereits im August 2015 hatte die Baubehörde des Landkreises die Räumung dieser Bereiche angeordnet. Vor gut einer Woche kommt Rademacher dieser Aufforderung nach.

Weniger Kontakte

„Schweren Herzens und mit dem Wissen, was wir den Bewohnern damit antun“, sagt er. „Sie sind traurig, fühlen sich eingeschränkt, manche von ihnen halten sich fast nur noch in ihrem Zimmer auf“, erläutert Mandy Wolf das Dilemma. Die Flure und auch der Eingangsbereich seien die wichtigsten Kontaktpunkte im Haus. Wohnbereich übergreifend treffen sich dort die Senioren. Sie suchen sich Bücher aus dem Regal aus, sie machen es sich gemütlich, sie klönen miteinander, sie lesen die Kreiszeitung, die dort abgelegt wird, nein, wurde. Denn diese Zeiten sind erst einmal vorbei.

Der Brandschutz sei ganz wichtig und liege auch der Convivo am Herzen, erklärt Rademacher. Aber diese Räumung habe eine Vorgeschichte, und eben die reiche bis in die Zeit hinein, in der Convivo noch gar nichts mit dem Seniorenheim zu tun hatte.

Erst am 1. März 2016 hat diese die Regie im Haus übernommen. „Seit 2015 hat es mehrere Briefe von der Behörde gegeben. Sie hat darauf hingewiesen, wo Brandschutzmängel ausgemacht wurden“, so Rademacher. Die Kreisverwaltung bestätigt auf Anfrage: „Derzeit ist die Bauaufsicht des Landkreises bei einigen weiteren Einrichtungen mit der Beseitigung von Sicherheitsmängeln befasst.“ Angemahnt worden seien im Haus Hemphöfen eben die Möbel in den Fluren sowie im großzügig gestalteten Eingangsbereich. Diese seien brandgefährlich.

Alternative reicht nicht aus

Der damalige Betreiber, die Matthias-Claudius-Altenhilfe (MCA), reagiert und entfernt nach Absprache mit der Behörde, wie es heißt, die Möbel und ersetzt diese durch schwer entflammbare Alternativen. Kostenpunkt: 22.000 Euro. Im November 2015 ist die Bestellung nach dem mündlichen Okay der Baubehörde raus, im Januar 2016 stehen die neuen Möbel. Im März übernimmt Convivo das Haus, zwei Monate später trifft ein neuer Brief von den Brandschutzexperten ein. Eine Erinnerung daran, dass die Betreiber den Brandschutz weiter zu bearbeiten haben. Mitte des vergangenen Jahres: Die Experten erscheinen für eine Begehung und fragen, warum Möbel in den Fluren und im Eingangsbereich stehen.

Die Aufforderung ist eindeutig: Die Möbel müssen weg. Schon damals platzt Rademacher der Kragen. „Ich habe die Aufforderung nicht umgesetzt, denn ich verstehe sie nicht.“ Er bekommt einen Bußgeldbescheid über 500 Euro. Und er bezahlt. Es dauert nicht lange, da geht es um 1 000 Euro. Er zahlt wieder. „Wir sind mit der Behörde nicht richtig zusammengekommen. Doch schließlich gibt es einen runden Tisch.“ Aber: An die Absprache mit der MCA, dass es grünes Licht für das Aufstellen schwer entflammbarer Möbel gegeben hat, habe sich von Seiten des Landkreises keiner erinnern können. Eine neue Androhung folgt: „Jetzt sollten wir 2 000 Euro Bußgeld bezahlen.“ So kann es nicht weitergehen, denkt sich Rademacher – und räumt die Flure sowie den Eingangsbereich.

„Man braucht doch ein lauschiges Plätzchen“

Rademacher versichert: „Der Brandschutz ist uns sehr wichtig, aber die Frage ist doch, wo wir die Menschlichkeit beschneiden.“ Der Landkreis bleibe bockig. Aber immerhin: Nach einem Jahr Ärger, Bußgeldzahlungen und Androhungen, liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. „Wir sollen ein Brandschutzkonzept vorlegen, auf jeden Fall den Eingangsbereich umbenennen und dort Brandschutztüren einbauen“, so Rademacher. Werde das Konzept genehmigt, könnten eventuell wieder Möbel aufgestellt werden. Das Konzept werde Ende des Monats vorliegen – dann erfolge die Prüfung. Bis dahin bleibt alles so, wie es ist. Die Bewohner haben einen dicken Hals.

Auch der Speisesaal biete keine Alternative, sagen die Bewohner. „Viele bleiben nur noch in ihrem Zimmer, vor allem an Tagen, an denen das Wetter nicht nach draußen lockt“, berichtet Ingeborg Dietze. Sie könne auch noch alleine in die Stadt gehen – den meisten anderen sei das nicht möglich. „Wir haben eigentlich keinen Aufenthaltsraum“, unterstreicht Helma Gerth das Dilemma.

Die beiden Damen versuchen zu erklären, wie klein die Welt für Menschen ist, die sich kaum mehr aus dem Haus trauen. Da werde ein Regal auf dem Weg vom Zimmer zum Speisesaal irgendwann ein Orientierungspunkt, da diene ein Sessel als Zwischenstopp. Wer permanent nur in seinem Zimmer sitzt, habe mit aufkommenden Ängsten zu tun. Dietze: „Man braucht doch auch ein lauschiges Plätzchen.“ Einen Ort, der die Möglichkeit bietet, das Gefühl zu entwickeln, am Leben teilzuhaben.

Ginge es nach der 83-jährigen Bewohnerin, sollte Rademacher die Möbel ganz schnell wieder aufstellen: „Und die 2 000 Euro Bußgeld würde ich auch noch übernehmen.“

Landkreis: „Die Forderungen nach brandlastfreien Fluren sind nicht neu“

Der Landkreis Rotenburg bestätigt auf Anfrage, dass er die Altenwohn- und pflegeeinrichtung Hemphöfen örtlich überprüft und hierbei Sicherheits- und Brandschutzmängel festgestellt habe. Unter anderem hätten sich in den Bereichen, die als notwendige Flure im Sinne der Bauordnung brandlastfrei zu halten sind, brennbare Möbel befunden. Sämtliche Mängel seien den seinerzeitigen Betreibern der Einrichtung umgehend mitgeteilt worden.

Was das vermeintlich „grüne Licht“ für die Ausstattung mit schwer entflammbaren Möbeln betrifft, heißt es in einem Schreiben des Landkreises an die Kreiszeitung: „Verbindliche Zusagen der Behörden bedürfen grundsätzlich der Schriftform.“ Die Forderungen nach brandlastfreien notwendigen Fluren als Rettungswege seien nicht neu und bereits seit Inbetriebnahme der Einrichtung zu berücksichtigen. Seit 2014 wurde der Vorgang offen mit den Verantwortlichen kommuniziert. Die Bauaufsicht habe ihnen gegenüber die Konsequenzen ihres Handelns, beziehungsweise Nichthandelns, stets deutlich angesprochen. Und weiter: „Der Landkreis hat zu keinem Zeitpunkt einer Möblierung der Flure, die als Rettungswege dienen, mit schwerentflammbaren Möbeln zugestimmt. Die verantwortlichen Betreiber der Einrichtung wurden sowohl mündlich als auch schriftlich informiert, dass eine derartige Behauptung unzutreffend ist.“

Nach der Überprüfung 2014 habe es mehrere Gespräche des Landkreises mit den damaligen Betreibern der Einrichtung gegeben. Diese hätten als Ergebnis 2015 ein Brandschutzkonzept vorgelegt, das sowohl den Sicherheitsbelangen des vorbeugenden Brandschutzes als auch den Bedürfnissen der Bewohner nach Wohnlichkeit Rechnung trage. Nachdem 2016 erkennbar geworden sei, dass dieses lösungsorientierte Brandschutzkonzept mit den darin beschriebenen Maßnahmen nicht umgesetzt werden soll, habe die Bauaufsicht die Betreiber aufgefordert, den ursprünglichen Genehmigungsstand wiederherzustellen und die notwendigen Flure dauerhaft brandlastfrei zu halten, das heiße, die brennbaren Möbel zu entfernen; zu den brennbaren Möbel gehören auch schwerentflammbare Einrichtungsgegenstände.

Die Bauaufsicht habe über notwendige Sicherheitsmaßnahmen, die zu treffen sind, zu entscheiden. Dabei würden auch die Belange der Nutzer in die Überlegungen einbezogen und mögliche Lösungswege aufgezeigt. Allerdings seien bei Altenpflegeeinrichtungen die Sicherheitsbelange von besonderer Bedeutung; die Bedürfnisse der Bewohner nach Wohnlichkeit seien hier zurückzustellen. Es liege in der Verantwortung des Betreibers, einerseits den sozialen Bedürfnissen der Bewohner Raum zu geben und gleichzeitig deren Sicherheit zu gewährleisten. (men)