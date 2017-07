Senioren zaubern sich ihren Sommerurlaub selbst

Sieben Damen und ein Herr gestalten Dioramen fürs Seniorenheim der Stadtkirche

+ Ursula Mull (l.) und Hannelore Wendland (r.) gestalteten bei Mitwirkung von Tomke Bonacker (M.) diese „Schatzinsel“. Foto: Bonath

ROTENBURG - Von Wieland Bonath. „Wenn es uns ein wenig schwerfällt, an das Meer zu gelangen und Ferien zu machen, dann holen wir das Wasser, die Schiffe und den Strand eben zu uns. Dann zaubern wir uns den Sommerurlaub selbst.“ So mögen acht Bewohner der Seniorenwohnanlage der Stadtkirche gedacht haben. Viele Ideen, eine Menge an Kreativität und Fantasie waren notwendig, um das Meer an die Wümme zu „verlegen“.