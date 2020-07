Seltener Käfer taucht nun auch in Elm auf

Ökologische Nabu-Station Oste-Region bittet um weitere Hinweise

Emus hirtus lautet der Name dieses Käfers.

Elm – „Emus hirtus“ heißt der behaarte Kurzflügler im Fachjargon. Und eben den hat die Ökologische Nabu-Station Oste-Region (ÖNSOR) jetzt wiederholt auf einer naturnahen Weidefläche bei Groß Meckelsen nachgewiesen. „Erstmals konnte der seltene und in Deutschland stark gefährdete Käfer nun auch auf Naturschutzflächen in Elm bei Bremervörde festgestellt werden“, teilt Sarina Pils als Leiterin der ÖNSOR in einem Schreiben an die Kreiszeitung mit. „Der behaarte Kurzflügler ist ein Käfer, der überwiegend auf naturnahen, extensiv genutzten Weideflächen mit Rindern oder Pferden zu finden ist“, erklärt Pils weiter. Der zottelig wirkende Käfer jage im Dung der Weidetiere insbesondere nach Fliegen und Insekten sowie nach deren Larven.