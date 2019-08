Nordpfade-Tourenbegleiter: 96 Seiten, 35.000 Mal

Ohne Geld geht es nicht, sagt Hartmut Leefers. Daher begrüßt der Vorsitzende des Touristikverbandes Landkreis Rotenburg (Tourow) zunächst mehrere Gäste. Reiner Bassen von der Sparkasse Scheeßel sitzt ebenso mit am Tisch wie Michael Rindfleisch für die Sparkasse Rotenburg Osterholz und Gesa Weiss vom Landkreis Rotenburg. Die drei Gäste stehen für die, die reichlich Geld in die Hand genommen haben, um die Herausgabe einer vierten Auflage des Nordpfade-Tourenbegleiters zu ermöglichen.

Rotenburg – Insgesamt waren 13.500 Euro erforderlich, um dieses 96 Seiten starke Heft zu überarbeiten und anschließend 35.000 Mal drucken zu lassen, erklärt Tourow-Geschäftsführer Udo Fischer. Das Motto des Tourenbegleiters fasst das zusammen, was aus der einstigen Idee nach nunmehr zehn Jahren aus dem Projekt Nordpfade geworden ist: „Die schönsten 24 Wandertouren zwischen Hamburg und Bremen“. Die Broschüre stelle neben der Internetseite www.nordpfade.de die wichtigste Informationsquelle für die im Landkreis Rotenburg wandernden Gäste dar, so Fischer. Seit Anfang 2014 habe der Tourow mittlerweile 80 000 Exemplare der Wanderbroschüre verteilt und versendet. „Da keine Tourenbegleiter mehr vorrätig waren und sich seit der letzten Neuauflage von 2017 einiges verändert hat, wurde es jetzt Zeit für eine vierte Auflage.“

Viele Neuerungen und Korrekturen habe das Tourow-Team vorgenommen, dazu Seiten umgestellt, das Wichtigste optimiert, Inhalte auch gekürzt und neue Fotos eingebaut, schildert Petra Welz das, was in gut vier Wochen alles zu erledigen war.

4 500 Exemplare hat der Tourow mittlerweile verteilt. Die Nachfrage ist groß. Auch aus dem Umland, verrät Udo Fischer. Der Fokus des Tourenbegleiters liegt aber weiterhin in der Detaildarstellung aller 24 Nordpfade mit Tipps zu Sehenswertem entlang der Strecke, einer ausführlichen Verlaufsbeschreibung mit entsprechender Detailkarte, Infos zu Höhenprofil und Wegbeschaffenheit sowie Hinweisen zu Abkürzungsvarianten und zu Verbindungen mit anderen Nordpfaden. Der Infokasten „Auf den Punkt gebracht“ informiert zudem über Länge und Gehzeit des jeweiligen Nordpfades, über Parkplätze und über die Anreise per ÖPNV zu den jeweiligen Startpunkten. Erstmals werden auch Nordpfade-Tipps zu einzelnen Themen, wie wandern in der Heide, durch Wälder oder entlang an Flüssen und Bächen, gegeben.

„Die Nordpfade-Region hat sich in wenigen Jahren zu einer aufstrebenden norddeutschen Wanderregion entwickelt. Sie beweist, dass Wandern auch ohne Bergsilhouette bestens funktioniert. Der neue Tourenbegleiter macht Lust auf die Region“, lobt Erik Neumeyer vom Deutschen Wanderverband das Projekt. „Die Nordpfade gehören neben den zertifizierten Fernwanderwegen zu den wichtigsten Wanderprodukten in Niedersachsen. Die Nordpfade-Wanderregion ergänzt mit den Stärken im Bereich flaches, einsteigerfreundliches Wandern in besonderer Weise den Aktivtourismus in Niedersachsen“, berichtet die Tourismusmarketing Niedersachsen GmbH.

Dass der neue Tourenbegleiter so gut ankommt, liegt nicht zuletzt auch an 38 Fotos, die der 39-jährige Björn Wengler aus Zeven beigesteuert hat. Er selbst wandert viel auf den Nordpfaden und ist leidenschaftlicher Fotograf. „Wir haben uns über Facebook kennengelernt“, sagt Udo Fischer. Wenglers Bilder machten deutlich, warum die Nordpfade so beliebt sind: „Sie sind vielseitig, natürlich, landschaftlich sehr unterschiedlich, typisch norddeutsch und zumeist flach.“ Nicht zuletzt deshalb sind auch die Sponsoren mit an Bord. Reiner Bassen bezeichnet die Wanderwege als „eine Institution“, Michael Rindfleisch findet, die Nordpfade“ seien ein „Aushängeschild“ für den Landkreis Rotenburg. Und Gesa Weiss betont, dass das Angebot auch für die Einheimischen von großer Bedeutung sei. Insofern sei das Geld gut angelegt.