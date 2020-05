Seit sechs Wochen alles leer

Rotenburg - Von Guido Menker. Die Stadt und auch der Landkreis Rotenburg sind alles andere als Tourismus-Klassiker. Dennoch: „Der Laden brummt“, sagt Rita Toll. Seit 1993 ist die 61-Jährige in der Rotenburger Jugendherberge im Helmut-Tietje-Haus als Herbergsmutter beschäftigt. Eigentlich brummt der Laden. Zurzeit geht dort gar nichts mehr: „Wir haben seit dem 16. März geschlossen.“ Zahlen wie in den vergangenen Jahren lassen sich daher für 2020 garantiert nicht mehr erreichen. Denn der Termin für die Wiedereröffnung steht noch in den Sternen, und normalerweise ist das Haus gerade in der Zeit von April bis November voll.

Ganz besonders in den vergangenen Jahren nach der Sanierung im Winter 2016 / 2017 sind die Gästezahlen in der Jugendherberge deutlich nach oben gegangen. Waren es zuvor etwa 30 000 Übernachtungen pro Jahr, hat Toll zuletzt rund 34 000 Gäste gezählt. Zahlen, an die jetzt erst einmal nicht mehr zu denken ist. Für allein 40 Prozent der Belegung sorgen die Schulen mit ihren Klassenfahrten sowie musische Gruppen. Das alles ist gestrichen. Darüber hinaus begrüßen Rita Toll und die insgesamt 24 Mitarbeiter regelmäßig Sportler, die in Rotenburg Trainingslager veranstalten, Fortbildungen anbieten und auch zu Camps einladen.

+ Leere Gänge, wo sonst das Leben tobt.

Außerschulische, musikalische Gruppen, also Orchester und Spielmannszüge, ziehen sich gerne für Probenarbeiten in der Jugendherberge an der Wümme zurück. Auch daran ist vorerst nicht zu denken. Familien runden letztendlich das Gäste-Portefolio ab. Doch in diesen Tagen herrscht eben gähnende Leere im Helmut-Tietje-Haus. Verwaiste Gänge, die zu den 73 Zimmern führen, in denen 248 Betten zur Verfügung stehen. Auch im Foyer mit der Rezeption ist es im Normalfall selten so ruhig. „Es ist grausig“, sagt Rita toll. „Da geht es endlich wieder in Richtung Saison, und wir werden abrupt gestoppt.“ Doch die Herbergsmutter sorgt sich nicht nur um das Haus, das ihr so sehr ans Herz gewachsen ist. „Mir geht es um das gesamte Gebilde des Deutschen Jugendherbergswerks.“ Alle rund 450 Häuser des DJH sind bundesweit dicht. Die Mitarbeiter in Rotenburg befinden sich in Kurzarbeit, ganz so wie die Kollegen in den anderen Häusern des DJH auch. Rita Toll: „Das Jahr ist gelaufen.“ Und das, bevor es richtig angefangen hat.

Die Verluste, sagt die 61-Jährige, ließen sich nicht mehr wieder hereinholen. Daher bringt sie einfach nur die Hoffnung zum Ausdruck, dass es möglichst bald wieder losgeht. Doch sie weiß selbst, dass gerade Gemeinschaftsunterkünfte nicht die ersten sein werden, die ihre Türen wieder öffnen können. Und wenn, dann werde es vermutlich einen „Soft Start“ geben mit jeweils nur einer Person im Zimmer und großen Abständen dort, wo die Gäste zusammenkommen.

+ Rita Toll ist seit 1993 Herbergsmutter in der Rotenburger Jugendherberge.

Distanz – das ist der größte Widerspruch für eine Jugendherberge. Hier geht es um gemeinsames Erleben, um ein Miteinander, um das Zusammensein. Es gehe um Entspannung, Bewegung und Erlebnisse, getragen von sozialen Komponenten, sagt Toll. Daran sei nicht zu denken, und auch nicht an Investitionen. „Die liegen auf Eis.“ Man muss versuchen, so lange wie möglich liquide zu sein. Dennoch: „Wir sind auf einen Widereinstieg gut vorbereitet.“ Sie wisse um die Gefühlslage der Kollegen. Das Zuhausesein habe mit Urlaub schon lange nichts mehr zu tun.

Ziel: „Schnelle Hilfe“ während der Pandemie

Unter dem Leitsatz „Wir sind sozial relevant!“ hat das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) eine Online-Petition gestartet, um auf die fehlende staatliche Hilfe aufmerksam zu machen. „Sollte diese weiterhin ausbleiben, steht das DJH nach 111 Jahren seines Bestehens vor einer mehr als unsicheren Zukunft.“ Das lässt DJH-Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz der Öffentlichkeit mitteilen. Unter dem Hashtag #RETTETJugendherbergen könnten alle Unterstützer das Anliegen auf der Online-Plattform change.org befürworten und so die Politik zum Handeln auffordern, heißt es in einer Mitteilung. Alle rund 450 Häuser bundesweit sind geschlossen. Ob, wann und wie sie wieder geöffnet werden können, sei aktuell unklar. „Uns hat in den vergangenen Wochen eine wahre Flut an Nachrichten erreicht. Die Menschen verstehen nicht, warum es noch immer keinen Rettungsschirm für die Jugendherbergen gibt“, wird Schmitz in einer Pressemitteilung zitiert. In vielen Städten stellten die Jugendherbergen auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Die Jugendherbergen machten sich in ihrer Arbeit täglich für das Gemeinwohl und die Zivilgesellschaft stark. Man lebe Weltoffenheit, Toleranz und Bildung. Um das weiter betreiben zu können, brauche das DJH jetzt schnelle Hilfe für alle 14 Landesverbände. Die Jugendherberge Rotenburg gehört zum Verband Unterweser-Ems.