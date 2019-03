Interview: Wissenschaftlerin spricht über Wasser-Belastungen durch Nitrat

Rotenburg - Von Nora Buse. Deutschland hat ein Problem: zu viel Nitrat im Grundwasser. Eine Ursache ist die stickstoffhaltige Düngung in der Landwirtschaft. Auch das Grundwasser im Landkreis Rotenburg ist zu stark mit Nitrat belastet. Im Gespräch erzählt Dr. Maren Meyer-Grünefeldt, Umweltwissenschaftlerin und Leiterin der Nabu-Umweltpyramide in Bremervörde, über das Nitratproblem und die Folgen für Mensch und Umwelt.

Laut Umweltbundesamt weisen in der Bundesrepublik etwa 18 Prozent der Messstellen des repräsentativen Grundwassermessnetzes Nitratgehalte über dem Schwellenwert von 50 Milligramm je Liter auf. Wie dramatisch ist die Lage im Landkreis?

Sehr dramatisch. In ganz Niedersachsen ist bei 60 Prozent der Messstellen dieser Qualitätsstandard der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie nicht erfüllt. Die Grundwasserkörper in unserem Landkreis sind alle in einem schlechten chemischen Zustand.

Wieso sollte mich das Thema als Nicht-Landwirt interessieren?

Nitrat im Grundwasser gefährdet unsere Trinkwasserqualität und somit unsere Lebensgrundlage. Das geht jeden etwas an. Nicht nur, weil die Gegenmaßnahmen in den Wasserwerken die Trinkwasserpreise ansteigen lassen, auch unsere Gesundheit ist gefährdet. Die Auswirkungen auf unsere Lebensräume, unsere Artenvielfalt und somit auch unsere Erholungsqualität in der Natur sollten ebenfalls die meisten interessieren. Außerdem liegt die Schuld der Verunreinigung nicht alleine bei den Landwirten. Die Agrarpolitik und unsere täglichen Kaufentscheidungen haben einen Anteil daran, somit sind die allermeisten von uns ein Stück Verursacher des Problems.

Was ist Nitrat und warum ist es so gefährlich?

Nitrat (NO3-) ist ein Salz der Salpetersäure und gut wasserlöslich. Es gehört zu den reaktiven Formen des Stickstoffs, das heißt, es geht leicht chemische Verbindungen ein. Nitrat entsteht aus der ausgebrachten Gülle durch bakterielle Umwandlungsprozesse im Boden und ist aufgrund seiner starken Düngewirkung Hauptbestandteil von Mineraldüngern. Im Körper des Menschen können Nitrosamine oder Nitrit entstehen, die rote Blutkörperchen angreifen und somit den Sauerstofftransport behindern. In geringen Mengen ist dies für Erwachsene zwar unbedenklich, für Babys und Kinder jedoch nicht. Außerdem werden unsere Gewässer überdüngt. Dadurch wird das Gleichgewicht empfindlich gestört, sodass es zum „Umkippen“ kommen kann.

Die hohe Nitratbelastung im Grundwasser wird auf das intensive Düngen mit Gülle zurückgeführt. Die EU fordert eine Verschärfung des seit 2017 bestehenden Düngerechts. Wie stehen Sie dazu?

Mitte letzten Jahres ist Deutschland zu Recht von dem Europäischen Gerichtshof wegen Nichteinhaltung der Nitratrichtlinie verurteilt worden. Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung endlich aktiver werden und ein längst bekanntes Problem mit gezielten Maßnahmen in den Griff bekommen: Die Tierhaltung und somit die Gülleproduktion müssen wieder an die zur Verfügung stehenden Flächen angepasst und die Ausbringung von Gülle und Mineraldünger stärker kontrolliert werden.

Welche Folgen hat die Überdüngung für die Umwelt?

Fatale Folgen. Wir haben den natürlichen Stickstoffkreislauf mittlerweile so stark angereichert, dass die Belastbarkeit unserer Ökosysteme überschritten ist. Überdüngung ist unter den drei Hauptursachen des Biodiversitätsverlustes und gefährdet zudem unsere Luft- und Wasserqualität. Überdüngung ist ja ein viel weiterer Begriff als „nur“ die Nitratproblematik in Form von Einträgen vor Ort. Durch chemische Prozesse gelangen Nitrate in Form anderer Stickstoffverbindungen auch in die Luft und werden an andere Orte verlagert.

Welche Zweige der Landwirtschaft sind die größten Nitratquellen?

Allen voran die Massentierhaltung durch die viel zu hohe Gülleproduktion, gefolgt von zu intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, die einen hohen Einsatz an mineralischen Düngern erfordert. Allerdings ist die Frage nicht so einfach zu beantworten, da es meiner Meinung nach weniger auf den Zweig der Landwirtschaft als auf die Bewirtschaftungsart ankommt.

Dass viele Landwirte auch im Winter auf dem gefrorenen Boden Gülle ausbringen, ist ein offenes Geheimnis. Wünschen Sie sich von den Behörden und der Bevölkerung in dieser Hinsicht mehr Wachsamkeit?

Auf jeden Fall. Das Ausbringen von Gülle auf gefrorenen Boden ist kein Kavaliersdelikt. Ein Landwirt, der so etwas tut, könnte ehrlicherweise die Gülle auch einfach gleich in das nächstgelegene Gewässer kippen. Dass dennoch Gülle auf gefrorenen Boden ausgebracht wird, ist auf mangelnde Kontrollen und immer noch zu geringe Strafen zurückzuführen.

Wie kann zuviel Nitrat im Grundwasser vermieden werden?

Die Nitrateinträge ins Grundwasser müssen gemindert werden. Dies kann hauptsächlich durch sparsame und standortgerechte Düngung gelingen. Das heißt zum Einen Reduzierung der Gülleproduktion und somit der Tieranzahl auf ein an die Ausbringungsfläche angepasstes Maß und zum Anderen der weitgehende Verzicht auf Mineraldünger. Jeder Bürger kann seinen Teil dazu beitragen, indem der Fleischkonsum reduziert wird und er beim Einkauf Wert auf Lebensmittel aus ökologischem Landbau legt.

zz