„Sehen, zu was wir in der Lage sind“

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Es ist ruhig auf dem Gelände des Mitmach- und Erlebnisgartens Mega am Hartmannshof. Außer Insekten, die umherschwirren, und Vogelgezwitscher ist nichts zu hören. Normalerweise geht jetzt der Betrieb richtig los. Dann führen Mitglieder des Nabu Rotenburg über das Gelände oder Besucher spazieren einfach zwischen Schafstall, Hochbeeten und Teichen umher. Die einzigen Besucher sind derzeit die Ehrenamtlichen, die alles in Schuss halten – damit es, so die Hoffnung vom ersten Vorsitzenden Roland Meyer und der zweiten Vorsitzenden Carola Hoppe sowie aller anderen, bald wieder losgehen kann.

Wie ist die Situation beim Nabu? Wo beeinträchtigt Corona die Arbeit?

Meyer: Besucher dürfen nicht hinein, es ist geschlossen. Der Sinn des Ganzen fehlt ein wenig. Unsere Arbeit besteht im Wesentlichen aus drei Feldern. Das sind zum einen Umweltbildung, Veranstaltungen und der Mega, dann der konkrete Naturschutz und die Biotoppflege sowie drittens die Einmischung im Sinne von Mensch und Natur. Hinzu kommt normale Vereinsarbeit. Bei der Umweltbildung fällt im großen Jahresprogramm vorerst alles aus – was zuerst auch seine Vorteile hatte, weil man mal freie Wochenenden hatte. Aber inzwischen haben wir Sehnsucht, dass wieder Exkursionen stattfinden.

Auch das beliebte Scheunenkonzert fällt aus und damit Einnahmen, die dem Mega zugute kämen?

Meyer: Da hatten wir fast 300 Karten verkauft und bieten gerade allen an, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Natürlich trägt das zur Finanzierung des Mega bei, zum anderen ist es aber auch ein schönes Sommerfest, das viel Spaß gemacht hat. Letztes Jahr hatten wir zwei Aufführungen, mehr als 800 Gäste und 170 Musiker.

Hoppe: Das ist auch ein Ereignis für Rotenburg, kulturell ganz wichtig. Da hoffen wir jetzt aufs nächste Jahr.

Wie sieht es denn mit den Führungen aus?

Meyer: Normalerweise haben wir etwa 15 bis 20 Schulklassen und Kindergärten pro Jahr, von März bis Oktober. Die IGS war noch einmal hier kurz vor den Maßnahmen, ansonsten ist alles bisher ausgefallen. Ob hinten noch was kommt, müssen wir sehen. Auch die Ferienprogramme und Waldjugendspiele werden vermutlich wegfallen.

Gibt es Aktionen, die eingeschränkt möglich sind?

Meyer: Ja, das Hochbeete-Projekt. Da hatten wir uns zum Glück gut vorbereitet. Das Saatgut war bestellt und alle Hochbeete mit der IGS waren gebaut: 35 Stück für 17 Krippen und Kindergärten. Es gab auch einen ersten Workshop mit Paten und Erzieherinnen. Der Workshop zum Aufbau der Beete musste dann aber schon ausfallen. Damit die Saison nicht ganz flachfällt, sind Vertreter aus allen Einrichtungen zu Einzelterminen in den Mega gekommen. Die Beete sind fast überall aufgebaut, das Gärtnern kann anfangen. Der Wermutstropfen ist, dass weniger Kinder gerade da sind. Sie erleben das jetzt intensiver, das ist besser, als wenn es ganz wegfällt. Die Seniorpaten haben wir erstmal nicht dazugeholt, weil sie zur Risikogruppe gehören. Insgesamt gibt es also Einschränkungen, aber das Projekt sieht noch nicht ganz verloren aus.

Und eine freudige Nachricht gibt es auch.

Meyer: Mitte Mai sollte es einen großen Staudentauschtag mit Gartenflohmarkt geben, der fällt aus. Da sollten wir den Preis „Soziale Vielfalt“ von der UN-Dekade Biologische Vielfalt bekommen. Damit werden Projekte ausgezeichnet, die die Begegnung von Mensch und in diesem Fall Inklusion mit Naturerlebnis verbinden. Die Preisverleihung machen wir, aber in kleinem Rahmen.

Wie sieht es mit der Pflege des Mega selber aus?

Meyer: Auf der einen Seite haben unsere etwa 70 Ehrenamtlichen zum Teil mehr Zeit als sonst. Etliche haben richtig Lust, etwas zu machen. Das wirkt sich aus, der Pflegezustand ist gut. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass höchstens zwei Leute an einer Stelle arbeiten und den Abstand einhalten.

Hoppe: Aber es ist weitläufig, da kann man sich gut aus dem Weg gehen. Wenn wir gar nichts machen würden, nichts pflegen und das stillliegt, ist, wenn wir wieder öffnen können, nichts zu sehen. Das wollen wir nicht.

Und wie sieht es mit der Vereinsarbeit derzeit aus?

Meyer: Wir verstehen Naturschutzarbeit als Teamarbeit, daher sind dort die meisten Einschränkungen. Normalerweise trifft sich der Vorstand alle drei bis vier Wochen, das geht derzeit nur telefonisch. Das Gespräch untereinander und die Begegnungen fehlen, seien es der Stammtisch oder Aktiventreffen. Die Leute machen ja auch mit, weil sie beteiligt, dabei sein wollen – auch bei der Planung.

Was steht denn als nächstes an?

Meyer: Wir brauchen ein neues Materiallager und wollen das wahrscheinlich mit der Rekonstruktion eines Torfschuppens verbinden – ein typisches Gebäude aus der Region, wie man es heute nicht mehr findet. Innen das Lager und von außen kann man die Themen Moornutzung und Klimaeffekt beleuchten.

Vieles stand in den letzten Wochen still. Pause für die Menschen, Erholung für die Natur. Freut einen das als Naturschützer?

Meyer: Ich traue dem Frieden nicht. Die Wirtschaft ist so beeinträchtigt, der Schwerpunkt wird irgendwann darauf liegen, diese wieder hochzufahren – dann wird möglicherweise einiges, was man im Bereich Klimaschutz überlegt hatte und was weiter war, erstmal beiseite geschoben, damit der Laden wieder läuft. Das könnte sich als Bumerang erweisen. Auf der anderen Seite sieht man, was an Einschränkungen geht. Das könnte auch Auswirkungen haben, zum Beispiel auf ein Tempolimit auf Autobahnen. Was haben wir jetzt alles klaglos hingenommen? Und für den Klimaschutz und Unfallvorsorge werden wir doch Tempo 130 hinnehmen können? Ich freue mich aber über die vielen Leute, die gerade in der Natur unterwegs sind.

Hoppe: Genau. Sie stellen wieder fest, wie wichtig die Natur ist. Dass man sich da bewegen, das genießen kann.

Wird die Corona-Krise weitere Auswirkungen auf die Natur haben?

Meyer: Das ist alles Spekulation momentan. Es gibt die Möglichkeit, dass wir sehen, zu was wir als Gesellschaft in der Lage sind, wenn es ernsthafte Probleme gibt – dann können wir uns alle sehr diszipliniert an Regeln halten. Wenn es toll läuft, sagen die Leute, dass der Klimawandel genauso bedrohlich ist, ebenso der Rückgang der Artenvielfalt. Dass wir uns da auch bestimmte Spielregeln auflegen und unser Verhalten ändern. Das wäre der Glücksfall. Aber die Wertigkeiten könnten auch verschoben werden, dann heißt es „Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts und jetzt müssen wir uns erstmal um die Wirtschaft kümmern“. Dann wird alles andere vergessen. Ich hoffe, dass das nicht passiert.

Hoppe: Es kann sein, dass die Menschen so froh sind, wenn sie ihre Grundrechte wieder haben, dass sie sich nicht wieder einschränken wollen.

Für den Naturschutz setzt sich der Nabu auch politisch ein. Wie sieht das hier in Rotenburg aus derzeit?

Meyer: Trotz aller Naturschutzgebiete und -projekte geht die Artenvielfalt zurück. Es wird Zeit, das zu stoppen, sonst wird es brenzlig. Das geht nur in breiter Fläche, der Hebel dafür sind die Naturschutzgesetze. Deswegen hat der Nabu Niedersachsen ein Volksbegehren mit initiiert, bei dem es darum geht, an bestimmten Stellen die Gesetze zu verändern, damit es verpflichtend ist. Da geht es um nicht-bewirtschaftete Randstreifen an Gewässern, Vorrang für Ökologie bei der Waldbewirtschaftung, mehr Struktur in der Feldmark und mehr Bio-Landwirtschaft. Dafür gibt es viele Partner. Wir wollten im April beginnen, Unterschriften zu sammeln, dann kam Corona. Aktuell ist das nicht vorstellbar. Große Veranstaltungen, bei denen man auch viele junge Leute erreicht, um deren Zukunft es mit geht, fallen weg. Notwendig ist das auf jeden Fall, und ich glaube, die Menschen achten schon so sehr auf die Umwelt, dass man da genügend Unterschriften zusammenbekommt.

Hoppe: Die Gelegenheiten, Menschen anzusprechen, fehlen. Und es gibt auch keine privaten Treffen, bei denen sie es untereinander weitergeben könnten.

Wo könnte im Landkreis mehr gemacht werden?

Meyer: Jeder könnte in seinem Garten mehr Artenvielfalt haben, ein wenig Unordnung zulassen. Da muss nicht der Mähroboter jedes Gänseblümchen abmähen. In einer Ecke kann Totholz liegen, die Brennessel stehen oder ein Insektenhotel, vielleicht statt Kirschlorbeer Hecken aus einheimischen Hölzern pflanzen. Einige machen das noch nicht, andere schon. Wenn ich aus anderen Landkreisen wiederkomme, sehe ich auch, dass bei uns die Agrarstruktur noch großflächiger ist als woanders. Seit mindestens 20 Jahren reden wir im Umweltschutz über die Wichtigkeit von Wegeseitenrändern. Trotzdem werden sie zum Teil noch übernutzt, die Gemeinden gehen nicht konsequent dagegen vor. Da könnte von öffentlicher Seite mehr passieren. Da haben wir zuletzt gute Gespräche geführt mit Vertretern von „Land schafft Verbindung“.