„Segen der Sternsinger hält alle im Rathaus gesund“

Besuch bei Rotenburgs Bürgermeister

+ © Klein Verkleidet als Könige, besuchten die Sternsinger der katholischen Corpus-Christi-Gemeinde gestern das Rathaus. © Klein

Rotenburg - Von Manfred Klein. Das Zeremoniell hat seit vielen Jahren Tradition: 20 Sternsinger, Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren der katholischen Corpus-Christi-Kirchengemeinde Rotenburg, haben am Freitag, am Dreikönigstag, zum Auftakt ihrer Segensmission Bürgermeister Andreas Weber und den Mitarbeitern im Rathaus einen Besuch abgestattet. Als Könige verkleidet und begleitet von Pfarrer Stefan Reinecke, sang die bunte Schar christliche Lieder und sammelte Spenden für Kinder in Not.

Auf eine der Säulen vorm Rathaus schrieb einer der „Könige“ mit Kreide den Schriftzug „20*C+M+B*17“. „Das heißt ,Christus mansionem benedicat’“, wusste der Bürgermeister, „Christus segne dieses Haus.“ Andreas Weber erinnerte sich an den Besuch der Sternsinger vor einem Jahr, und der Segen von damals habe spürbar gewirkt, er habe „alle im Rathaus bis heute gesund erhalten“. Weber lobte in seiner Ansprache das Engagement der Kinder, die als Sternsinger an diesem Wochenende von Haus zu Haus zögen und Geld für bedürftige Kinder sammeln. Das sei in jedem Fall zu unterstützen, sagte Weber und entnahm seinem Portemonnaie Geldscheine für die Sammelbox der Sternsinger.

Am Samstag und Sonntag werden die Sternsinger in Gruppen Gläubige der Kirchengemeinde besuchen, Lieder singen und den Wohnungen und Häusern den Segen bringen und Spenden sammeln. Das eingenommene Geld ist in diesem Jahr für Projekte zur Unterstützung bedürftiger Kinder in Kenia und anderen Ländern der Welt bestimmt. Im Bistum Hildesheim, zu dem die Corpus-Christi-Gemeinde Rotenburg gehört, sind nach Auskunft einer Sprecherin in diesen Tagen etwa 3 000 Sternsinger in 124 Gemeinden unterwegs. Im vergangenen Jahr sammelten sie insgesamt 821. 000 Euro.

Seit gut einem Jahr ist die laut Organisatoren weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder auch Unesco-Kulturerbe – neben anderen typisch deutschen Traditionen wie dem Schützenwesen oder Skat spielen. Die Dreikönigstags-Tradition sei lebendig und identitätsstiftend für die Beteiligten, sagt Benjamin Hanke von der Deutschen Unesco-Kommission als Begründung für die hohe Bewertung der Aktion.