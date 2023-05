Kai Thelen und Sohn Nico sind Schausteller mit Leib und Seele

Von: Ulla Heyne

Ein paar Handgriffe noch, dann hat Nico Thelen die letzten bunten Glühbirnen an der Fassade des Autoscooters „Top In“ eingeschraubt. Am Wochenende bei der 83. Markteröffnung in Rotenburg dürfte das Fahrgeschäft einer der großen Publikumsmagneten sein. © Heyne

Am Freitag startet der Frühjahrsmarkt in Rotenburg durch. Wir haben vorher den Schaustellern Kai und Nico Thelen beim Aufbau des Autoscooters auf den Zahn gefühlt.

Rotenburg – Noch gleicht der Frühjahrsmarkt in der Rotenburger Innenstadt einer Baustelle: Auf dem Boden liegen Kabel, Männer schleppen Stahltrassen. Vom Zauber an den Ständen und Fahrgeschäften, die am Wochenende einige Stunden unbeschwerten Fahrspaß mit blinkenden Lichtern und klebriger Zuckerwatte versprechen, ist der mit Lkw und Wohnwagen umsäumte Mikrokosmos zwischen Soltauer Straße und Fuhrenstraße noch weit entfernt. Das Zeltdach des Autoscooters liegt wie ein schlafender Riese auf dem noch tiefergelegten Gestänge. Gegenüber, zwischen den „einarmigen Banditen“ eines Kollegen, steht Kai Thelen und macht eine Verschnaufpause, während Sohn Nico im Zwielicht des Gestänges herumturnt. Bis Freitag, 13 Uhr, muss alles fertig sein. Dann ist Eröffnung.

„Dieses Jahr hat es mit Rotenburg gepasst, sonst liegt es meistens parallel zu Hannover“, freut sich der Inhaber des Autoscooters „Top In“. Rund 15 bis 20 Termine im Jahr nimmt der 59-Jährige mit seinem Fahrgeschäft aus den 1980er Jahren oder der „Schlittenfahrt“, dem zweiten Fahrgeschäft mit Gondeln, an. Das bedeutet rund 190 Tage unterwegs, davon 150 Spieltage. Der Autoscooter, in den die Familie jedes Jahr mehrere Tausend Euro investiert, ist nicht der Modernste, aber immerhin ist alles „am Stück“ zum Klappen oder Falten. Wo früher sechs Mann zum Aufbau erforderlich waren, reichen heute drei.

Der Nienburger Kai Thelen hat in eine Schaustellerfamilie mit Autoscooter eingeheiratet. © Heyne

Die modernsten Anlagen kommen mit zwei aus, aber an eine solche Anschaffung sei momentan nicht zu denken. Die Finanzen werden knapper: Die Erhöhung des Fahrpreises auf 3,50 Euro fängt die gestiegenen Kosten, vor allem für Energie und Standgebühren, nicht komplett auf. Aber noch weiter könne man nicht erhöhen, das könnten sich viele, gerade ärmere Menschen, nicht mehr leisten, weiß der Spross einer Schaustellerfamilie.

Dabei sind die Besucherzahlen nach der Pandemie trotz der Finanzkrise gestiegen, auf rund ein Drittel mehr Besucher schätzt Kollege Matthias Stummer, Schausteller in siebter Generation und mit hier mit vier Karussells unterwegs. Rotenburg sei gut, „wir kommen fast an Verden ran“. Längere Veranstaltungen über fünf oder sechs Tage wie die dortige Domweih lohnen sich tendenziell eher, ist der Transportaufwand doch der gleiche, allerdings seien die Standgebühren oft auch erheblich höher. Mit der Wümmestadt sind beide zufrieden: „Die Stadt kommt uns sehr entgegen“, meint Stummer. Ballermann-Tourismus, der in den Abendstunden die Familien vergrault, sei hier nicht so verbreitet, und der Marktleiter kümmere sich um eine schöne Mischung der Fahrgeschäfte und eine gute Atmosphäre.

Wer beim Aufbau des Autoscooters mit anpackt, sieht rot. Dennoch sitzt jeder Handgriff. © Heyne

Thelen ist einer der wenigen, die nicht zur „Stammcrew“ hier gehören. Das Miteinander hier gehe weit über das einer Zweckgemeinschaft hinaus, man pflege freundschaftliche Kontakte, einige fahren sogar gemeinsam in den Urlaub. Für Sohn Nico, 22, waren Entwurzelung oder fehlende feste Freunde nie ein Thema: „Man kommt ja meist jedes Jahr an die gleichen Standorte wieder und hat neben den Schaustellerkindern überall Leute, auf die man sich wieder freut.“ Er läuft sich als vierte Generation warm. Dass er den elterlichen Betrieb übernimmt, ist für ihn selbstverständlich. Wenn er von den technischen Neuerungen erzählt, in die jedes Jahr investiert werden, um den Klassiker unter den Fahrgeschäften („Das älteste nach den Pferdekarussells“, wie Vater Kai weiß.) attraktiv zu halten, von den LED, der Nebelmaschine, beginnt er zu schwärmen. Seine DJ-Sets stimmt er aufs Publikum ab. „Da kann man sich ausleben!“ Bei Disco-Stücken lässt der Nienburger mit „Moon-Flower“ funkeln, auch der Nebel wird von den Halbwüchsigen geschätzt, die in den Abendstunden die Familien ablösen; „Die Freude in den Gesichtern, das ist der beste Lohn!“

Heute lernt er die beiden neuen Arbeitskräfte an. Mitreisendes Personal sei schwer zu finden, über eine Agentur sind die beiden Rumänen zur Crew gestoßen. Bis alle Handgriffe sich eingespielt haben, wird es wohl noch etwas dauern. Der Aufbau hier ist entspannt, beim Abbau ist die Zeit knapper bemessen. „Wir dürfen am Sonntag nur bis 0 Uhr, Montag geht es dann um 6 Uhr weiter, einen Tag später sieht der im Winter zusammengestellte „Tourneeplan“ den Aufbau in Schüttorf vor. Doch bis dahin stehen am Wochenende drei Tage Autoscooter mit Showeinlagen und LED-Gewitter an – und die Gewissheit bei Vater und Sohn in der dritten und vierten Generation: Sie würden mit niemandem tauschen.