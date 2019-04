Sechs Frauen nähen für einen guten Zweck

Rotenburg - Von Guido Menker. Gerlinde Wozniak weiß, wovon sie spricht. Sie ist als Ehrenamtskoordinatorin beim Landkreis Rotenburg beschäftigt. Doch an diesem Morgen ist sie als Mitglied einer Gruppe von Frauen dabei, die für ihr Leben gerne nähen – und genau das regelmäßig machen, um anderen Menschen zu helfen.

„Das ist lebendiges, ehrenamtliches Netzwerken hier in Rotenburg“, sagt sie. Gerlinde Wozniak und ihre fünf Mitstreiterinnen haben in mühevoller Arbeit zehn sogenannte Inkubatorendecken für die Frühchenstation am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg genäht. Möglich geworden war das allerdings nur aufgrund der finanziellen Unterstützung, die die Mitglieder des Rotenburger Stammtisches „Mistböcke“ sowie die Organisatorinnen der Botheler Kleiderbörse haben springen lassen. Von den Mistböcken gab es 160 Euro, die Kleiderbörsen-Veranstalterinnen steuerten 200 Euro zu diesem Projekt bei. Gestern trafen sich die Beteiligten im Diako.

Marisa Baumeier, Gerlinde Wozniak sowie Karin Gruß von der Gruppe „Charity-Nähen“ bedankten sich für die Hilfe bei Bianca Krahmer sowie bei Heinz Gehnke. Auch sie waren beeindruckt von den Decken, mit denen auf der Frühchenstation die Brutkästen für die Kleinen ausstaffiert werden können. Bianca Krahmer weiß: „Das ist sehr gut für die Kinder, denn sie brauchen sehr viel Ruhe und müssen viel schlafen.“ Die Decken wirken schallschützend und schaffen eine wohlige Atmosphäre, weil sie auch das Licht abhalten, erklärt sie.

Die Gruppe „Charity-Nähen“ hat sich übrigens im Internet gefunden. Bei Facebook lernten sich Marisa Baumeier, Gerlinde Wozniak, Karin Gruß, Katrin Hanske, Lilli Scherler und Ursula Warnke kennen. Das war im Mai des vergangenen Jahres. Seitdem treffen sich die Frauen regelmäßig im Stoffladen „Ver-Änderungen“ am Neuen Markt. Die beiden Inhaberinnen Alexandra Bauer und Anke Haackert-Scheiderer stellen ihnen ihren Raum zur Verfügung und unterstützen sie in vielfacher Weise. „Wir treffen uns dort jeden ersten Freitag im Monat und besprechen die weitere Vorgehensweise. Dort werden auch die Stoffspenden durchgeschaut, die im Laden für uns abgegeben werden“, erklären Wozniak und Baumeier am Rande des gestrigen Treffens im Diakonieklinikum. Das Nähen, Stricken und Häkeln finde dann allerdings zu Hause statt. Die Inkubatorendecken für die Frühchen seien das erste große Ziel gewesen. „Wir sind daher sehr glücklich, dass wir die Geldspender gefunden haben“, so Baumeier. Jetzt haben die Frauen ein neues Projekt vor Augen: „Wir möchten jetzt etwas für Senioren in Wohnheimen machen.“ Die ersten Prototypen für Friemeldecken und -Muffs sowie Rollatorentaschen seien bereits fertig. Sie freuen sich zugleich, mit ihrem Hobby für andere etwas Gutes tun zu können.