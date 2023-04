Ronolulu in Rotenburg: Weg mit dem alten Dach

Von: Andreas Schultz

75 Meter lang ist der Kranausleger, der die Dachdecker beim Neubau des neuen Ronolulu-Dachs unterstützt. © Schultz

Viel los beim Ronolulu: Die Arbeiten der Badsanierung gehen voran. Davon zeugt der Kran, der das Rotenburger Panorama bereichert.

Rotenburg – Weithin ist es sichtbar: Der Kunstturm ist aktuell nicht der höchste Bau an der Nödenstraße in Rotenburg. Arbeiter werkeln an einem 35 Meter hohen Kran mit 75 Meter langem Ausleger, der bei den Sanierungsarbeiten im Ronolulu zum Einsatz kommt. Voraussichtlich ab Dienstag reißen sie das alte Dach ab und machen damit Platz für eine zeitgemäßere Konstruktion aus Holz – mit Platz für eine große Photovoltaikanlage.

Arbeiten an Dach, Fassade, Auslagerung der Energiezentrale, Umstellung auf grüne Energie – nur einige Punkt aus dem großen Paket, an dem die Stadtwerke Rotenburg derzeit als Betreiber des Erlebnisbads werkeln. Doch es lohnt sich: „Der Energieverbrauch wird erheblich sinken“, sagt Geschäftsführer Volker Meyer.

Stadtwerke-Geschäftsführer Volker Meyer und Erlebnisbadleiterin Irena Carstens sind optimistisch, dass es im Mai mit dem Badbetrieb im Freien wieder losgehen kann. © Schultz

Bislang liegen der Bauherr und die Gewerke im Zeitplan. Die Ausschreibungen für die Handwerksleistungen sind zum Teil abgeschlossen, die zugehörigen Arbeiten vergeben. Meyer lobt im Zusammenhang mit den öffentlichen Ausschreibungen die gute Kooperation mit dem Landkreis. Mit den angesetzten zwölf Millionen Euro komme der Badbetreiber gut hin: „Bislang sind wir noch nicht negativ überrascht worden, wir sind da im Bereich des Machbaren“, sagt Meyer. Das Land sei mit rund einer Million Euro beteiligt, der Bund mit zwei. Auch aus Fördertöpfen des Landkreises „kommen noch einige Millionen zurück“, überschlägt der Geschäftsführer.

Viel Geld, viel Arbeit. So sieht auch das Innere des Erlebnisbads derzeit aus: Wo sonst Schwimmer ihre Bahnen ziehen und Springer ihre Figuren präsentieren, steht alles voll mit mattem Stahl. Bis unter die Decke wächst der Wald aus Gerüststangen und -plattformen, die Füße fest an den tiefsten Punkten der Becken. Im Licht der Sonne, die von draußen in das normalerweise belebte Bad hinein scheint, wirkt die Szene mit den vielen dunklen Stahlstreben unreal und fremd.

Der Blick vom Drei-Meter-Brett des Sprungturms ist derzeit ein anderer – und zwar auf eine mit Gerüsten gefüllte Schwimmhalle. © Schultz

Die Böden sind abgedeckt mit Pappe und Fließ – die bereits investierte Arbeit vergangener Wochen soll durch die folgende Tätigkeit mit und auf den Gerüsten nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, erklärt Meyer. Die Bauarbeiter haben auch viel vor: Nach den Feiertagen kommt das alte Dach runter. Dafür muss der große Parkplatz bis zum Aufbau des Krans als Lagerfläche für noch mehr Stahl herhalten.

Nach Arbeit sieht es auch im hinteren Teil des Betriebs aus: In der ausgelagerten Energiezentrale stehen bereits zwei „Kessel“ mit jeweils 700 Kilowatt Leistung, der Platz für das Blockheizkraftwerk ist noch frei. Derzeit läuft der Badbetrieb zu 70 Prozent mit grünem Gas, „das wollen wir möglichst auf 100 Prozent umstellen“, sagt Meyer. Die zwei alten Geräte mit Leistung von bis zu 900 Kilowatt im Keller des Gebäudes sollen für den Notfallbetrieb erhalten bleiben.

Vom Fünf-Meter-Turm werden Gäste bald Blick auf ein anderes Dach haben. © Schultz

Sobald der Kran steht, haben Badnutzer wieder einige Stellplätze mehr zur Verfügung. Das passt: Denn nebenher läuft ein Teil des Ronolulu-Betriebs weiter. Nutzer von Sauna und Wellnessbereich kommen nach wie vor auf ihre Kosten, und zu dem zur Wümme ausgerichteten Becken haben Schulen und Vereine weiterhin Zugang. „Dass die Schulen weiter zum Schwimmen kommen können, war uns besonders wichtig“, sagt Badleiterin Irena Carstens. Aktive Schwimmer werden alsbald trotz laufender Arbeiten wieder im Bad zu sehen sein: Meyer und Carstens sind zuversichtlich, im Mai den Außenbereich für Besucher freigeben zu können – der Stand der dortigen Vorbereitungen mache optimistisch.