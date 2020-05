Schwester Christa hofft auf Liebhaber für Plattensammlung im Fliednerhaus

Verborgene Schätze

+ Um die 50 Schallplatten sind es, die Schwester Christa noch an einen Liebhaber übergeben möchte. Foto: Beims

Rotenburg – Plötzlich schließt Schwester Christa die Augen, wippt leicht mit dem Kopf hin und her und fängt an, mit einem kleinen Lächeln vor sich hin zu summen. „Das war eine Zeitlang ein Ohrwurm“, merkt sie während eines Gesprächs im Bastelkeller des Fliednerhauses auf dem Gelände des Diakonissen-Mutterhauses an. Die Rede ist von einer Schallplatte mit der Elisabeth-Serenade, die sie gerade wiederentdeckt hat. Die kann sie zwar nicht mehr abspielen, weil der letzte Schallplattenspieler kaputt gegangen ist, aber das macht nichts: Die Melodie hat sie genau im Ohr. Insgesamt liegen in dem Raum noch etwa 50 Schallplatten in einer Kommode verstaut, die Schwester Christa gerne abgeben würde – in Liebhaberhände.