Schwertkampf inklusive: VHS Rotenburg bringt Programm fürs Frühjahr raus

Von: Andreas Schultz

Druckfrisch auf den Schreibtisch: Michael Burgwald mit der aktuellen Ausgabe des VHS-Programmhefts © Schultz

Die VHS Rotenburg bringt das Frühjahrsprogramm mit etlichen neuen Kursen heraus: Zum Beispiel einen Grundkurs im mittelalterlichen Schwertschaukampf.

Rotenburg – Die Weltkugel als Teil einer dampfenden Teekanne, der Fokus des Betrachters ist asiazentrisch ausgerichtet: Ein frühes Werk des Grafikers und Illustrators Peter Fischer ziert das Titelblatt des neuen VHS-Programms. Leiter Michael Burgwald, sein Team im Kantor-Helmke-Haus und Dozenten haben sich erneut ins Zeug gelegt, um Bürgern des Südkreises ein vielfältiges Angebot zu machen: Rund 300 Kurse stehen ihnen offen.

Dass ein farbenfrohes Werk von Fischer auf dem Cover der VHS-Fibel prangt, kommt nicht von ungefähr: Der Zeichner ist an der Rotenburger Volkshochschule sowas wie ein alter Bekannter: Seit 20 Jahren gibt er im Kantor-Helmke-Haus Zeichenkurse, die nicht nur zuverlässig Teil des Programms, sondern auch heiß begehrt sind: „Da muss man mit der Anmeldung schnell sein. Das sind die Ersten, die ausgebucht sind“, sagt der Leiter der Volkshochschule. Fischers Illustrationen sind schon auf den Titelblättern von Stern, Spiegel und Zeit-Magazin zu sehen gewesen, um nur einige zu nennen. Somit befindet sich der Titel des Programmhefts in bester Gesellschaft. Einen Teil der Werke aus seiner Schaffenszeit von 1976 bis heute werden Interessierte ab 11. April im Kantor-Helmke-Haus sehen können. Titel, Plakate, Buchillustrationen – wie das Bild zur Veröffentlichung von „Das Buch vom Tee“ – und thematische Exkurse in ganz andere Richtungen werden die ihm gewidmete Schau prägen. Neben Ausstellungen wie dieser hat die VHS in ihrer insgesamt 13 000 Exemplare umfassenden Auflage des Programmhefts Vorträge, kulturelle Veranstaltungen, Spracherwerbsprogramme und Seminare zusammengestellt. 45 der 300 Punkte sind neu, vieles davon folgt dem Zeitgeist.

So zum Beispiel die Einführungsveranstaltung „Social Media für Unternehmen und Vereine“ von Informatikkauffrau Theresa Hinrichs: Dort erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre Organisation in den beliebtesten Netzwerken erfolgreich und zielorientiert präsentieren – und welche Hilfsmittel dafür zur Verfügung stehen. Oder der Kurs „Schöne Fotos mit der Handykamera“ von Jürgen Herschelmann. Das Smartphone ist aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken – Handyfotos und Soziale Medien sind vielfach Teil des Alltags. Da lohnt die Auseinandersetzung mit Materie, um je nach Interesse das Beste rauszuholen – und das wollen die neue Dozentin und der bewährte Dozent mit der neuen Idee in ihrem jeweiligen Fachgebiet erreichen. Mit ähnlicher Mission ist Sebastian Hilker unterwegs. Der Master der Betriebswirtschaftslehre will Wissen um Kryptowährungen und die für sie benötigte Technologie „Blockchain“ vermitteln. Neu ist auch der Kurs im Stand-Up-Paddling auf dem Weichelsee. Als „spannend“ empfindet Burgwald das Angebot zum mittelalterlichen Schwerschaukampf: Joschka Hoops wird diesen mithilfe von Holzschwertern vermitteln. „Mal gucken, wie der Rotenburger das annimmt. Bei derartigen neuen Angeboten ist der doch meist zurückhaltend.“ Aber auch traditionelle „Dauerbrenner“ (Burgwald) wird es wieder geben: den Kurs in arabischer Küche zum Beispiel.

Das ist auch gut so – zu viel „neu, neu, neu“ wäre nämlich nicht in allen Bereichen von Vorteil. So müsse man bei der Gestaltung des Angebots darauf achten, aus der großen Zielgruppe potenzieller Schüler niemanden auszuschließen, erklärt Burgwald. Beispielsweise eignen sich Online-Seminare, wie sie bei berufsbegleitenden Kursen eingesetzt werden, nicht für alle Formate. Ohne direkte Rückmeldung des Lehrpersonals vor Ort – zum Beispiel Haltungskorrekturen bei Bewegungskursen – klappt es halt nicht immer. Das zeigt sich auch bei der Anmeldung und bei der Werbung für das Programm selbst: Allein über die Internetseite ließen sich die Kurse nicht füllen, einige würden bei einem solchen Versuch mangels Teilnehmerschaft zuverlässig ausfallen. Und: 13 000 verteilte Papierhefte, die vielerorts im Südkreis ausliegen, „haben natürlich auch einen Werbeeffekt“, sagt Burgwald. Die bieten auch solchen Teilnehmern die Möglichkeit zur Anmeldung, die das Internet eher scheuen: nämlich über die gute, alte Meldekarte aus Papier im Innenteil des Hefts. Das erleichtert den älteren Teilnehmern beispielsweise die Teilnahme an den Kursen aus dem Bereich „EDV für die Generation 55 plus“. Auch über die unterschiedlichen Bezugswege des Programms gilt Burgwalds Leitsatz: „Da ist für jeden etwas dabei“.

Das Programm und die Anmeldung Das VHS-Programmheft liegt der gedruckten Ausgabe der Rotenburger Kreiszeitung vom 5. Januar bei; es ist außerdem bei den üblichen Auslagestellen in Sparkassen, Büchereien und Rathäusern des Südkreises zu bekommen. Wer möchte, kann das Kursprogramm auch unter www.vhs-row.de einsehen und hat dort zudem die Möglichkeit, sich über ein Online-Formular für Kurse anzumelden. Aber auch der übliche Weg über Papier und Post bleibt erhalten: Die einzuschickende Anmeldekarte für Kurse liegt auch dieser Ausgabe des VHS-Programmhefts bei.