Grundwasser in Rotenburg: Belastung am Schwellenwert

Von: Andreas Schultz

Torsten Oestmann (v.l.), Volker Meyer und Ronald Holst stellen die Ergebnisse der Brunnenuntersuchung vor. © Schultz

Zehn Gartenbrunnen haben die Stadtwerke Rotenburg beprobt. Die Ergebnisse der ersten Messungen lassen aufatmen: Die Belastung mit PAK und Cyaniden ist gering.

Rotenburg – „Keine besorgniserregenden Werte“, fasst der Rotenburger Bürgermeister Torsten Oestmann zusammen. Das ist das Ergebnis, das die Stadtwerke Rotenburg, die Stadt und der Landkreis aus einer gemeinsamen Besprechung mit einem Gutachter mitnehmen. Der Wasserversorger hat nach seinem Aufruf zehn Brunnen von Grundstücken beprobt, nachdem in einem Areal westlich des ehemaligen Gaswerks Spuren von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) im Boden und Cyaniden im Grundwasser gefunden worden waren.

In Sachen PAK haben der Untersuchung zufolge drei Brunnen die sogenannte Geringfügigkeitsschwelle von 0,2 Mikrogramm pro Liter knapp (0.22, 0.26 und 0.32) überschritten. Dabei richten sich die Tests nach der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), um die Grundwasserverunreinigung zu beurteilen. In Sachen Cyanide überschreitet einer der zehn Gartenbrunnen mit 0,063 Mikrogramm sowohl den Geringfügigkeitsschwellenwert als auch den Grenzwert der Trinkwasserverordnung, der jeweils bei 0,05 Mikrogramm liegt. Letzeren haben die Stadtwerke nur zum Vergleich herangezogen – „Grundwasser ist nicht als Trinkwassergeeignet“, macht Geschäftsführer Volker Meyer in diesem Zusammenhang deutlich.

Die Maßnahmenschwellenwerte ab 0,4 Milligramm bei PAK und 0,1 Milligramm bei Cyaniden blieben in allen Fällen unangetastet. „Wir werden die Brunnen noch ein zweites Mal beproben, um die Ergebnisse zu verifizieren“, erklärt Ronald Holst, Technischer Leiter bei den Rotenburger Stadtwerken. Ende August könne es soweit sein.

Zudem bereitet sich der Wasserversorger darauf vor, auf einer Hand voll Grundstücken entlang der Nordstraße Grundwassermessstellen einzurichten. Damit weiten die Stadtwerke das Untersuchungsprogramm vom eigenen Grundstück und damit vom ehemaligen Standort des Gaswerks Richtung Westen aus. Im Herbst könnten die Messstellen stehen, die eigentliche Bohrarbeit und Installation dauere lediglich bis zu zwei bis drei Tage pro Stelle, teilt Holst mit.