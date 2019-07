Das Schwalben-Nest

Die Schwalbe hat Kultstatus. Nicht nur, aber ganz besonders in Unterstedt. Im Laufe der vergangenen fast 30 Jahre hat sich diese Rotenburger Ortschaft zu einem wahren Schwalben-Nest entwickelt. Es gibt einen Schwalben-Club mit inzwischen 80 Mitgliedern, und am Samstag steht auf einem Gelände zwischen Friedhof und Wasserwerk das inzwischen 26. Schwalbenrennen auf dem Programm.

Unterstedt – Eike Lüttjohann, Timo Schröder und Markus Grehl verdrehen – wie auf Kommando – den Kopf. Eine Schwalbe braust durch den Ort. Das an sich ist nichts Besonderes in Unterstedt, aber die jungen Männer wollen wissen, wer diesen herrlichen Sommerabend nutzt, um ein paar Moped-Runden zu drehen. Der Fahrer wiederum muss mitbekommen haben, dass in der alten Garage am Sägereiweg was los ist. Wenige Minuten später steht er vor der Tür. Diese Garage ist ein ganz wesentlicher Treffpunkt für die Club-Mitglieder. Eine Kiste Bier steht bereit, ein Grill, zwei Sofas, ein Tisch aus Europaletten. „Grillen und Chillen“ scheint hier das Motto zu sein. Und Schrauben. „Es gibt immer was zu schrauben an der Schwalbe“, sagt Timo Schröder. Der 32-Jährige hat gleich zwei von den Mopeds der Marke Simson. Und als Kfz-Mechatroniker weiß er, mit den Werkzeugen umzugehen. „Die Schwalbe ist sehr einfach gebaut, da lässt sich alles selbst machen“, sagt er. Meistens gehe es um die Feinabstimmung zwischen Vergaser und Zündung.

Wenn am Samstagnachmittag von 14 Uhr an die Teilnehmer des Schwalbenrennens an den Start gehen, kommt noch eine ganz andere Schwierigkeit dazu: „Das Wasserloch“, sagt Eike Lüttjohann, inzwischen neuer Präsident des Clubs. Wenn nämlich zu viel Wasser an oder gar in den Luftfilter oder in die Zündung gerät, kann das Moped auch mal stehen bleiben. „Daher hat es schon die verrücktesten Ideen gegeben, um sich davor zu schützen. Einige Fahrer haben es sogar mit Plexiglasscheiben versucht, die sie angebracht haben“, erinnert sich der Präsident an die bisherigen Rennen. Gebracht hat es allerdings nichts, fügt er hinzu. „Das war nicht so der Bringer.“ Deshalb fahren einige auch um das Wasserloch herum, nehmen sogar eine Alternativstrecke, die länger ist. Das wiederum macht es schwieriger, den Sieg einzufahren auf dem etwa 400 Meter langen Parcours.

+ Markus Grehl © Menker

Eine gute Vorbereitung muss dennoch sein. „Es gibt immer was zu tun“, sagt auch Markus Grehl. Der IT-Administrator ist 36 Jahre alt und hat bereits drei Schwalben zu versorgen. „Man investiert, man arbeitet und wertet sie damit auf“, erklärt er. In den meisten Fällen ist den Schwalbenfahrern das ehemalige DDR-Moped richtig ans Herz gewachsen, und dabei geht es ihnen in der Regel vor allem darum, sie möglichst im Originalzustand zu halten. Das Problem: „Es gibt kaum noch Original-Ersatzteile. Oft sind es Nachbauten“, stellt nicht nur Schröder fest. Und so blüht der Gebrauchtteile-Markt. Die Preise steigen, und „jeder hockt auf seinem Zeug“, fügt Lüttjohann hinzu. Er lacht.

Das Besondere an der Schwalbe? Lüttjohann fasst es so zusammen: „Es ist diese Form. Und außerdem hat es diese einfache Technik, die es auch Hobbyschraubern möglich macht, sie in Schuss zu halten.“ Carsten und Volker Weiß waren es irgendwann in den 90er-Jahren, die die Schwalbe nach Unterstedt gebracht und damit ein ganzes Dorf infiziert haben. Uwe Lüttjohann spricht von einer Leidenschaft, die man gerne teile. Das gilt auch für Otto Kettenburg, der allerdings die Fäden für den Club und das Rennen in jüngere Hände gelegt hat. Doch auch er war oft dabei, wenn es darum ging, eine Ausfahrt zu unternehmen. Bremen, Hamburg und auch Berlin waren bereits Ziele, einmal ist eine Gruppe sogar bis nach Prag gefahren. Timo Schröder: „Es ist einfach entschleunigend, wenn man gemeinsam und vor allem auch generationsübergreifend unterwegs ist.“ Da sei dieses „Schwalben-Feeling“ zu verspüren, das nicht nur von der Begeisterung, sondern auch von der gegenseitigen Hilfe lebt. Und die wird häufiger gebraucht, als es manchem Fahrer lieb ist.

+ Timo Schröder © Menker

Die Unterstedter Schwalben-Community ist im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen. So sehr, dass es ganz normal ist, wenn eine Schwalbe durch den Ort braust und man sich in dieser Garage trifft. Auch in diesen Tagen vor dem Rennen. Doch zuletzt ging es weniger ums Schrauben als viel mehr ums Organisieren. Jetzt sind die Jüngeren dran – und sie hoffen, alles im Griff zu haben.

Vor zwei Jahren waren 45 Fahrer am Start. Rekord. Doch weil die Meldungen bis 13 Uhr möglich sind, weiß Lüttjohann noch nicht genau, ob diese Zahl auch diesmal wieder erreicht wird. Aber er ist zuversichtlich. Und zugleich weiß er, dass er sich auf das Team verlassen kann. Schließlich hat das Schwalbenrennen einen festen Platz im örtlichen Veranstaltungskalender.

Auf den Tombola-Gewinner wartet ein 40 Jahre altes Exemplar

Zum Unterstedter Schwalbenrennen gibt es immer auch eine Tombola. Der Hauptpreis diesmal: eine Schwalbe, Baujahr 1979. 1300 Euro haben die Organisatoren dafür ausgegeben, und Thorden Koch (Allianz-Vertretung in Ahausen) finanziert die versicherung für ein Jahr. Ein Los kostet einen Euro. 2 000 Lose gibt es. Die Tombola gehört zum Rahmenprogramm des Rennens, das um 14 Uhr beginnt – an der Straße „Zum Adel“ in Unterstedt. Bis 13 Uhr sind Meldungen für die Rennen in verschiedenen Klassen möglich. Für Speisen und Getränke, für die Sicherheit sowie für eine Aftershow-Party am Abend (Beginn: 20.30 Uhr) ist ebenfalls gesorgt. Dann legt DJ Checa auf. Wieder einmal.