Schulbeginn erst um 9 Uhr?

Von: Ann-Christin Beims

Die Diskussion ist nicht neu, aber gerade einmal mehr aktuell: Der neue Vorsitzende des Landesschülerrats, der 17-jährige Malte Kern aus dem Kreis Peine, hat sich für einen späteren Schulbeginn ab 9 Uhr ausgesprochen. Das hat Vor- und Nachteile, wissen Rotenburger Schulleiter und der Kreiselternrat.

Rotenburg – Es gibt viele Verbesserungsvorschläge für die deutsche Bildungslandschaft. Dass dort einiges im Argen liegt, ist nicht erst seit der Pandemie in den Fokus gerückt. Die zu lange vernachlässigte Digitalisierung ist einer dieser Punkte. Der neue Vorsitzende des Landesschülerrats, Malte Kern, bringt einmal mehr ein weiteres Thema auf die Tagesordnung: einen späteren Schulbeginn ab 9 Uhr. Das ist nicht neu, einige Experten fordern das seit Langem. Und es ist ein umstrittenes Thema, auch in Rotenburg. „Momentan haben wir eigentlich andere Baustellen, die thematisiert werden müssten“, merkt Stadtschulleiterin Melanie Schumann an.

Späterer Schulbeginn: Vor- und Nachteile

Zumal durch eine solche Änderung, die auf den ersten Blick klein erscheint, „Schule ganz anders gedacht werden müsste“. Schumann sieht den hohen Betreuungsbedarf, der an ihrer Grundschule herrscht. Teils seien Kinder kurz nach 7 Uhr auf dem Schulgelände. Entsprechend müsste bei einem späteren Schulbeginn eine Vorbetreuung angeboten werden. Und eine gewisse Flexibilität sei bereits gegeben, denn der Unterricht dürfe lediglich nicht vor 7.30 Uhr beginnen. „Dass Schulen diese Uhrzeit ändern können, haben wir in der Pandemie gesehen: Damit einige Buslinien weniger ausgelastet sind und die Ansteckungsgefahr geringer wird, haben Schulen teilweise ihre erste Stunde später gelegt“, meint Wiebke Scheidl, Vorsitzende des Kreiselternrats (KER). In der Stadtschule beispielsweise beginnt der Unterricht immer um 8 Uhr.

Aus Sicht der „biologischen Uhr, insbesondere bei jungen Menschen während der Pubertät“ habe sie durchaus Verständnis für die Idee, so Iris Rehder, Schulleiterin des Rotenburger Ratsgymnasiums, auf Nachfrage. Und auch Christian Birnbaum, Schulleiter der Scheeßeler Eichenschule, sagt: „Aus Sicht der Schüler macht ein späterer Schulbeginn grundsätzlich absolut Sinn. Das würde ich begrüßen.“ Teils gehen Eichenschüler um kurz nach 6 Uhr aus dem Haus, um rechtzeitig in der Schule zu sein, wenn sie Bus fahren. „Es gibt genug Studien, die auf den veränderten Biorhythmus bei Jugendlichen verweisen, die dann übermüdet in der Schule sitzen.“

Die Diskussion darüber, die es in der Vergangenheit schon des Öfteren gab, zieht auch den Vergleich mit Nachbarländern mit sich. So beginnt beispielsweise in Spanien die Schule zwischen 8.30 und 9 Uhr, in Großbritannien um 9 Uhr. Aber: Der Schultag ist dort entsprechend anders aufgebaut, merkt Rehder an: Diese Länder beenden den Regelunterricht meist konsequent erst gegen 16 Uhr. Würde die Schule später beginnen, müssten die Schüler entsprechend länger bleiben. „Dass wäre gerade bei Fahrschülern ein ganz erheblicher Einschnitt in die Möglichkeiten, auch privat noch nachmittags in Vereinen aktiv zu sein. Gerade beim Übergang von G8 auf G9 ist die erhöhte Flexibilität in der Nachmittagsgestaltung als echter Vorteil empfunden worden“, weiß Rehder. Das Engagement auch in Bereichen wie der Feuerwehr würde also schwieriger werden.

Veränderung hätte Folgen für Schülerbeförderung

Und auch eine Mittagsverpflegung für alle müsste angeboten werden, wirft Birnbaum einen weiteren Faktor in den Raum. „Die Verschiebung hätte bauliche und logistische sowie vermutlich auch finanzielle Konsequenzen für die Eltern.“ Vorteil wiederum könnte sein, dass man sich dann schon relativ dicht an einer Ganztagsschule befände, merkt der Scheeßeler Schulleiter an – gerade für Kinder aus bildungsfernen Haushalten könnte es gut sein, wenn sie den ganzen Tag schulisch betreut werden. Für Sportvereine, Konfirmandenunterricht oder Musikschulen müsste man andere Lösungen finden oder sie integrieren. „Das ist kein einfaches Thema, es gibt keine einfache Lösung. Es gibt viele Aspekte, die da dranhängen. Es entsteht ein Rattenschwanz.“

Auch hätte die Verschiebung Folgen für die Schülerbeförderung: Beginnt die Schule später, muss das mit den Trägern abgestimmt werden. „Eine verbesserte Nutzung von Schulbussen würde sich nur ergeben, wenn einige Schulen weiterhin früher und einige erst um 9 Uhr beginnen würden. Diese Koordination wäre kaum zu leisten“, so Rehder. Der Busverkehr ist ohnehin in jedem Kreis unterschiedlich organisiert, also braucht es individuelle Lösungen. Dafür hatte sich auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ausgesprochen. Das Ministerium sei durchaus offen für einen späteren Start in den Schultag – überlässt es aber den Einrichtungen vor Ort, wie sie es handhaben. Schumann wie viele andere Schulleiter sieht da Probleme in der Umsetzung. „Das müsste gut durchdacht werden.“ Es ist kompliziert, im Busverkehr Veränderungen herbeizuführen, merkt auch Birnbaum an.

Nicht zuletzt müsse man auch immer die Eltern mit im Blick haben. „Auch in unserer Region sind oft beide berufstätig“, so Birnbaum. Müssen sie morgens früh los, muss eine Frühbetreuung gewährleistet sein. Wäre diese in der Schule, wäre das Problem nicht gelöst – die Schüler wären genauso früh da wie vorher. Und auch der KER zeigt sich in dem Punkt skeptisch: „Wir Eltern sind ein großer Teilbereich der Wirtschaft und nur bedingt flexibel. Ob ein späterer Schulbeginn in jedes Lebenskonzept passt, bezweifle ich“, sagt Scheidl. „ Wir wollen das Beste für unsere Kids, jedoch mit Anpassung an die Möglichkeiten der Eltern.“

Und auch den beginnenden Klimawandel bringt Rehder am Ende noch ins Spiel: „Vermutlich wird in den kommenden Jahren der Morgen und frühe Vormittag im Sommer eine sinnvolle Zeit zum Lernen bleiben. Denn auch ausgeschlafene Schülerinnen und Schüler können bei Hitze schlecht lernen.“