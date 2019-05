Schulausschuss berät über Einrichtung einer IGS-Oberstufe

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Rotenburg wagt einen zweiten Anlauf. Ziel ist die Einrichtung einer Oberstufe. Der erste Versuch war im Oktober vergangenen Jahres nach mehrmonatigen Diskussionen im Stadtrat gescheitert. In der Sitzung des Rotenburger Schulausschusses am Donnerstag, 13. Juni, kommt das Thema nun erneut auf den Tisch. Am 7. August soll der Verwaltungsausschuss beraten, eine Woche später fällt dann im Rotenburger Stadtrat die Entscheidung. So sieht es die Sitzungsvorlage vor, die den Mitgliedern der Fraktionen zugegangen ist.

Rotenburg - Der Schulvorstand und auch die Gesamtkonferenz haben am 7. März gleichlautende Beschlüsse gefasst und bitten nun formal die Stadt Rotenburg als Schulträgerin, die Einrichtung einer Oberstufe bei der Landesschulbehörde zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu beantragen.

Auf Anregung der Landesschulbehörde sollte auch eine erneute Elternbefragung durchgeführt werden, um den Elternwillen zu erfassen. 649 Stimmzettel seien im März dafür ausgegeben, 522 davon ausgefüllt wieder abgegeben worden. Das Ergebnis: 408 Erziehungsberechtigte haben sich für eine IGS-Oberstufe ausgesprochen, sofern ihre Kinder die Voraussetzungen dafür erfüllen – das waren 79 Prozent. 19,5 Prozent der Eltern sehen ihre Kinder, sofern sie den erweiterten Sekundarabschluss I erreichen, eher in den Berufsbildenden Schulen (BBS), am Ratsgymnasium oder an einer anderen Schule. 1,5 Prozent der ausgefüllten Stimmzettel waren ungültig.

Das erneute klare Votum aus der Elternschaft, die kontinuierlichen Schülerzahlen, die Leistungsentwicklung der Schüler und der Wunsch des Schulvorstandes sowie der Gesamtkonferenz hätten zur Folge, dass nun erneut der Beschlussvorschlag auf der Tagesordnung steht, weil die Stadt als Schulträgerin nach § 106 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) verpflichtet sei, die Schule zu erweitern, wenn die Schülerzahlen dieses erfordern. Die Prognose einer steigenden Anzahl an Schülern in Rotenburg beruhe auf verschiedenen Aspekten. Die Bevölkerungszahl der Kreisstadt sei in den Jahren von 2012 bis jetzt kontinuierlich von 22 202 auf 22 895 angewachsen. Angesichts der Geburtenzahlen seien in den Jahrgängen 2012 bis 2018 durchschnittlich 207 Schüler vorhanden, während es in den Geburtsjahrgängen 2005 bis 2011 noch durchschnittlich 169 Schüler gewesen seien, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Stadt spricht von einem Wachstum von 23 Prozent. „Langfristig ist damit eine genügende Anzahl an Schülern in Rotenburg vorhanden“, lässt Bürgermeister Andreas Weber (SPD) mitteilen. Und: „Die Entwicklung der Einschulungsjahrgänge 2019 bis 2024 begründen daher diese vorherige Annahme zusätzlich.“

Die Oberstufe könne im Trakt A in der Ahe untergebracht werden. Dort stünden zwölf Klassen- sowie Fachräume zur Verfügung. Diese müssten noch den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden, wofür pro Jahrgang etwa 50 000 Euro erforderlich wären. Avisierte Fördermittel würden den Kostenaufwand für die Stadt reduzieren, heißt es abschließend in der Vorlage.

Die Stimmungslage in der Politik

Die SPD-Fraktion steht nach wie vor zur Erweiterung der IGS Rotenburg um eine Oberstufe, damit die Schule ihr Lehr- und Lernkonzept sachgerecht zum Besten der Schüler umsetzen kann. Das teilt Heike Behr auf Anfrage mit. Sie hofft, dass der Stadtrat in den kommenden Beratungen zuerst die Bildungschancen der Schüler in den Blick nimmt und damit die Weiterentwicklung der IGS Rotenburg in den Vordergrund stellt. Jens Kohlmeyer (WIR) sieht es anders: „Grundsätzlich haben wir klar Stellung bezogen bei der letzten Abstimmung. Daher halten wir die jetzige erneute Abstimmung für zu früh, weil sich nichts Grundlegendes verändert hat.“ Erst nach Prüfung sämtlicher Argumente werde man Stellung beziehen. „Daher werden wir im Schulausschuss unsere Position noch offenlassen.“ Etwas klarer positionieren sich derweil die Grünen im Stadtrat. „Die Fraktion der Grünen wird dieses Ziel weiter unterstützen“, teilt Fraktionssprecherin Elisabeth Dembowski mit. Die Oberstufe sei der entscheidende Baustein als Anreiz genau an dieser Schule zu arbeiten und miteinander zu lernen. Eine aktuelle Stellungnahme der CDU hat uns gestern bis Redaktionsschluss nicht mehr erreicht, Sprecher Klaus Rinck hatte aber zuletzt immer wieder betont, dass sich an der Faktenlage – geringe Schülerzahl, zu hohe Kosten, Konkurrenz zu Ratsgymnasium und BBS – nach derzeitigem Stand nichts geändert habe.