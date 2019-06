Cross Challenge am Rotenburger Weichelsee: Schüler trotzen Herausforderung

Rotenburg – Die Siebt- bis Neuntklässler der Rotenburger Integrierten Gesamtschule (IGS), des Ratsgymnasiums sowie Mitglieder der offenen Sportgruppe haben an der vierten Cross Challenge am Rotenburger Weichelsee teilgenommen. Es war eine harte körperliche Prüfung für die insgesamt 500 Schüler, die die Herausforderung angenommen haben. Diese haben Eduard Hermann (Jugendsozialarbeiter der Stadt) und Mitglieder der „Offenen Sportgruppe“ in Kooperation mit der IGS und dem Ratsgymnasium organisiert.

Unter dem Motto „Gemeinsam zum Ziel“ war eine anstrengende 1,7 Kilometer lange Strecke zu bewältigen. Dabei waren Kraft, Koordination und vor allem Teamwork gefordert. „Wir haben 13 Stationen aufgebaut. Einige Aufgaben davon sind nur im Team zu lösen“, erklärt der Chef-Organisator.

+ Nur mit viel Körperbeherrschung klappte der Lauf über Matten auf dem Wasser. Diese Schülerin schaffte es. © GOLDSTEIN Damit die Muskulatur so richtig auf Betriebstemperatur kommen konnte, hatte Peter Schäfer (Street Workout) ein kurzes, aber effektives Aufwärmprogramm vorbereitet. Dann gingen nacheinander die insgesamt 24 Klassen auf die Strecke. Das DRK war für alle (Un-)Fälle dabei und Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Rotenburg besetzten einige Stationen, die sich im Bullensee abspielten.

So mussten die Teams, nachdem sie zuvor eine Boje umschwommen hatten, unter anderem am Steg der Segelkameradschaft über einige Meter luftgepolsterte Matten laufen. Ein schwieriges Unterfangen, wie sich schnell herausstellte, das Körperbeherrschung erforderte. Die meisten Schüler landeten aber schon nach wenigen Schritten im angenehm warmen Nass des Stadtrandgewässers. So richtig inne Potten kleen konnten sich die Teams bei der letzten Station. So robbten sich die Schüler unterhalb eines Metallgitters durch Sandschlamm ins Ziel.

+ Geschicklichkeit und Kraft zeigten die Schüler beim Autoreifenschmeißen über Holzpoller. © GOLDSTEIN Zwischendurch hatten sie Kraft bewiesen: So hievten sie eine Person in einer Schaukel sitzend, die an einer Eisenstange befestigt war, so hoch, dass geschaukelt werden konnte und schmissen Autoreifen über Holzpoller. Als sehr schwierig und kraftaufwendig erwies sich das Ziehen eins Traktorreifens über einen Rundkurs.

Treffpunkt für alle Teilnehmer war das Anmeldezelt der Organisatoren. Dort spielte die Musik – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mucke dröhnte aus den Lautsprechern und wurde nur von Durchsagen unterbrochen. Dort stand auch ein Kickertisch. Wer wollte, konnte sich mit anderen Teilnehmern im Armdrücken messen. Andere nutzten die angenehme Wassertemperatur, um nach der anstrengenden Runde im See zu baden oder sich vom am letzten Hindernis geholten Schlamm zu entledigen.

Am Ende waren alle zufrieden: Die Veranstalter, weil alles perfekt klappte, die Schüler, weil es sie noch mehr zusammengeschweißt hatte.