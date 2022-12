Rotenburger Gymnasiasten analysieren Querdenker-Bewegung

Von: Tom Gath

Teilen

Hauke Westermann, Justin Bellmann, Justin Joel Stolpe und Julian Klar (v.l.) waren über einige Aussagen von Querdenkern schockiert. © Gath

Vier Schüler vom Ratsgymnasium haben das Milieu der Querdenker erforscht. Ihre Erkenntnisse haben sie nun in einer Ausstellung präsentiert. Von einigen Aussagen waren sie schockiert. Trotzdem fordern sie, die Szene differenziert zu betrachten.

Rotenburg – Literaturrecherche, Interview und teilnehmende Beobachtung: Mit diesen wissenschaftlichen Methoden haben vier Oberstufenschüler vom Rotenburger Ratsgymnasium das Milieu der sogenannten Querdenker analysiert. Die Ergebnisse haben sie nun in einer Ausstellung präsentiert. Dabei war ihnen nicht nur die Vermittlung von theoretischen Perspektiven auf Motivationen und Argumentationsstrategien von Querdenkern ein Anliegen. Ihre Mitschüler sollten leibhaftig erfahren, „wie man immer mehr ins Extreme abdriften kann“, sagt Justin Joel Stolpe.

Atmosphäre der Ausstellung simuliert einen Weg der Radikalisierung

Der Startpunkt der Ausstellung liegt im Dunkeln. „Ein Symbol für Misstrauen“, erklärt Julian Klar. Mit dem Handylicht muss der Betrachter sich durch einen engen Gang nach vorne tasten, links und rechts wird er mit kontextlosen Schlagzeilen vom Beginn der Coronapandemie konfrontiert. „Experten sehen geringe Gefahr für Deutschland“, heißt es etwa in einer Überschrift vom Januar 2020. Handschriftlich ergänzt durch Reaktionen von Coronaskeptikern.

Im weiteren Verlauf des dunklen Gangs werden die Schlagzeilen zur Pandemie ernster, die handschriftlichen Reaktionen immer radikaler. Am Ende führt die Route in eine enge Ecke und der Besucher liest im schwachen Licht seiner Handylampe verschwörungsideologische Vorstellungen über einen „Deep State“, der angeblich die offizielle Politik aus dem Hintergrund lenke. Der Weg von berechtigten kritischen Fragen führt schleichend in den unwiderlegbaren Absolutheitsanspruch von Verschwörungsideologien.

Differenzierte Recherchen als Gegengewicht

Plötzlich wird es im Raum hell und der Gast wechselt auf die andere Seite der Stellwände. Hier erwartet ihn viel mehr Platz – eine räumliche Metapher für tatsächlich freies Denken außerhalb von vereinfachten Weltbildern. Auf der Rückseite befinden sich zudem gut recherchierte und differenzierte Hintergrundinformationen zu Verschwörungsmythen, Wissenschaftsfeindlichkeit und soziologischen Faktoren, die den Entwicklungsprozess eines Verschwörungsideologen beschleunigen können. Besonders wichtig sind die transparenten Quellenangaben zu den einzelnen Informationen.

Wir konnten bei vielen eine sehr gering ausgeprägte Medienkompetenz feststellen.

Denn bei ihrer Auseinandersetzung mit Querdenkern wurden die Schüler immer wieder unreflektiert auf dubiose Internetseiten verwiesen. „Wir konnten bei vielen eine sehr gering ausgeprägte Medienkompetenz feststellen“, sagt Klar, der zuvor auch seine Facharbeit über den Zusammenhang von digitalen Medien und Querdenkern geschrieben hatte. Das Oberthema für die Facharbeiten seines Jahrgangs: „Kultur – Medien – Wandel“. Vor dem Beginn der Arbeiten hatte das Ratsgymnasium alle Schüler im kritischen Umgang mit Quellen geschult.

Feldforschung auf Querdenkerdemo

Neben einem Interview mit dem Mitinitiator der Rotenburger Montagsdemos haben sie auch eine Demonstration am Pferdemarkt aufgesucht und sind mit einigen Teilnehmern ins Gespräch gekommen. Sie wollten verstehen, was die Menschen dort bewegt. Den persönlichen Kontakt vor Ort beschreiben sie aber als verstörend.

Ein Teilnehmer habe auf sie eingeredet, um sie vermeintlich aufzuklären. „Die Gesellschaft ist am Schlafen und weiß nicht, was vorgeht“ habe er vehement wiederholt. Die Situation sei nicht einfach nur skurril, sondern teilweise auch beängstigend gewesen. Auf der Demo haben sie vereinzelt auch antisemitische Symbole und Hitlerglorifizierung entdeckt.

Nicht alle Aussagen von Querdenkern sind haltlos

Dennoch glaubt Hauke Westermann nicht, dass die Mehrheit der Demonstranten komplett radikalisiert sei. Es finde aber keine klare Abgrenzung von Rechtsextremen statt. Eine differenzierte Betrachtung sei den Gymnasiasten wichtig, wie Klar bekräftigt: „In einigen Punkten haben sie durchaus recht.“

Viele Aussagen hätten einen validen Hintergrund, pflichtet ihm Stolpe bei. So könne etwa nicht abgestritten werden, dass bestimmte Pharmaunternehmen massiv von der Pandemie profitieren und auch Lobbyismus sei ein reales Problem für die Demokratie.

Nationalismus als Brücke zum Rechtsextremismus

Die vier Organisatoren sind sich aber einig, dass Querdenker völlig falsche Schlüsse ziehen. Eine fehlgeleitete Kritik projiziert diese Missstände auf einzelne Personen oder Gruppen: Für manche ist Bill Gates, für andere sind „die Juden“ verantwortlich. Zudem seien die Argumentationen durchsetzt von starkem Nationalstolz und Sorge um die deutsche Identität. Auch deshalb sind die Übergänge von Querdenkern zu rechtsextremen Reichsbürgern fließend, die Überschneidungen alles andere als zufällig.

Der Ausweg für Leute aus der Szene ist schwierig, weil Verschwörungsmythen Stabilität und Sicherheit bieten. Sie liefern Antworten für Vorgänge, die sich die Leute sonst nicht erklären können.

Dass letzte Woche einer der größten Anti-Terror-Einsätze der deutschen Geschichte gegen ein Netzwerk von rechtsextremen Reichsbürgern stattgefunden hat, wundert die jungen Querdenker-Experten nicht. Die extreme Gewaltbereitschaft kennt Klar etwa durch seine Beschäftigung mit der amerikanischen „QAnon“-Bewegung.

Transparenz, Aufklärung und Medienkompetenz als Prävention

Gegenüber den weniger radikalen Teilen der Querdenker wünschen sich die vier aber mehr Dialogbereitschaft. Ihr Interview mit dem Mitinitiator der Rotenburger Demos sei zum Beispiel deutlich konstruktiver verlaufen als das Gespräch mit dem Demoteilnehmer. Dennoch sei „ein Ausweg für Leute aus der Szene schwierig, weil Verschwörungsmythen Stabilität und Sicherheit bieten. Sie liefern Antworten für Vorgänge, die sich die Leute sonst nicht erklären können“, so Stolpe.

Als Präventivmaßnahme könnten sie sich transparentere politische Institutionen vorstellen, um Misstrauen in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Und natürlich Aufklärung sowie die Vermittlung von Medienkompetenz. Zu den beiden letzten Punkten haben die Schüler mit ihrem großen Engagement nun einen Teil beigetragen.