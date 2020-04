Schrittweise zurück in den Alltag

Rotenburg – Während sich Schüler und Eltern sicher freuen, dass in Coronazeiten ein Stück Alltag zurückkehren wird, stehen Schulen vor einer großen Organisationsaufgabe. Stufenweise soll der Unterricht nach Vorgabe des niedersächsischen Kultusministeriums wieder aufgenommen werden. Für die Grundschulen in der Wümmestadt bedeutet das, dass der Betrieb ab dem 4. Mai nach und nach starten wird. Zunächst sollen die Viertklässler wieder in den Schulen unterrichtet werden, ab dem 18. Mai folgen dann die dritten Klassen. Wie das genau ablaufen soll, müssen Lehrkräfte und Schulleiter nun erarbeiten, erklärt Marc Puschmann, Leiter der Schule am Grafel. Es gibt einen Fahrplan des Ministeriums mit mehreren Modellen – welches für die einzelnen Schulen am besten geeignet scheint, müssen diese nun herausfinden.

Sicher ist: Es wird keinen Sportunterricht geben. Wie die Beschulung weiter aussieht, welche Fächer unterrichtet werden, ist ebenfalls noch unklar. Die Schulen sind angehalten, in halber Klassenstärke zu unterrichten. Das sei notwendig, um zum einen Abstands- aber auch Hygieneregeln einhalten zu können. „Dazu müssen die Klassenräume zum Beispiel umgebaut werden“, erklärt Catrin Cramme, Leiterin der Kantor-Helmke-Schule. Für die vierten Klassen ist bereits ein Modell ausgearbeitet worden, dass eine tageweise wechselnde Beschulung in halber Besetzung vorsieht. „Homeschooling“ bleibt damit erhalten. Zeitgleich beide Gruppen einer Klasse zu unterrichten, scheint für Rektor Puschmann ebenso wenig sinnvoll – dazu sind nicht genügend Lehrer da. Hierbei kommt hinzu, dass nicht alle Lehrer gleich wieder unterrichten werden. Ein paar von ihnen gehören zu den Risikogruppen, sagt Susanne Enders, Leiterin der Stadtschule.

In den zurückliegenden Wochen haben die Schüler von den Lehrkräften Aufgaben für Zuhause bekommen. Es waren Aufgaben, die so ausgelegt waren, dass die Kinder sie möglichst selbstständig erledigen können – allerdings zunächst freiwillig. „Es war also viel übender und wiederholender Charakter“, sagt Enders. Nichtsdestotrotz bedeutete es für die Lehrer viel Arbeit und Kreativität.

Wie kann der Stoff digital am besten vermittelt werden? „Das kostet teilweise mehr Zeit, als den Unterricht normal vorzubereiten“, sagt Enders. Für die kommenden Wochen heißt es nun: Einige Themen werden wegfallen müssen, Klassenarbeiten wird es nicht geben, maximal Lernzielkontrollen. Hier und da wird der Stundenplan aufgeweicht, um wichtigen Dingen mehr Zeit widmen zu können. Alle wissen, dass nicht alle Schüler mit ihrer Rückkehr auf demselben Stand sein werden. „Da muss man mit Fingerspitzengefühl agieren“, meint Puschmann. „Die Klassenlehrer sind natürlich in Sorge, ob die Schüler das, was sie lernen sollten, noch mitbekommen“, fügt Cramme an. Besonders die, die nach den Sommerferien in die fünften Klassen übersiedeln. Aber die Hoffnung sei da, dass in den weiterführenden Schulen der Stoff daher auch mal gerafft oder wiederholt wird, so Enders.

Für einige Schüler wird das System erst mal weiterlaufen wie bisher. In der Kantor-Helmke-Schule stehen beispielsweise im Foyer Tische bereit, an denen Eltern Material für ihre Kinder abholen können. Dabei sieht es an der Grundschule noch verhältnismäßig komfortabel aus: Seit fünf Jahren verfügt sie über ein sehr modernes Internet, ist an das Schulnetzwerk Iserv angeschlossen und kann darüber Schüler und Eltern informieren und versorgen. Wichtig vor allem, da das Lernen ab dieser Woche wieder verpflichtend ist. Das ist etwas, von dem Puschmann und Enders für ihre Schulen noch träumen. „Wir müssen dringend medial besser ausgestattet werden“, erklärt Enders. So wären jetzt Endgeräte, die man an Schüler verleihen könnte, die Zuhause sonst keine Möglichkeit haben, ins Internet zu kommen, von Vorteil.

„Wir beginnen irgendwie damit, den Unterricht wieder anzufangen“, meint Puschmann. „Aber Normalität ist das noch lange nicht.“ Auch Kinder, deren gesundheitlicher Zustand es nicht zulässt, dass sie mit in einem Klassenzimmer sitzen, sollen weiter zuhause Aufgaben und Lernpläne erhalten, hat das Ministerium festgelegt. Es gibt also viel zu tun und zu bedenken. Bekommen die Kinder trotz Schulbesuchs weitere Aufgaben für Zuhause? Wie sieht es mit Hausaufgaben aus? Fragen, die noch zu klären sind. „Da lässt uns das Kultusministerium nicht ganz im Regen stehen, auch wenn es für die Praxis nicht immer ganz ausformuliert ist“, erklärt Puschmann. Und er sieht den Schulträger, die Stadt Rotenburg, gefordert. „Aber wir stehen dazu in engem, guten Austausch“, zeigt er sich zuversichtlich. Denn die Schulen müssen auch Hygienevorgaben einhalten. „Wie das im Einzelnen aussieht, darüber müssen wir uns noch austauschen und dann mit den Klassen deutlich sprechen, welche Regeln zu befolgen sind“, so Puschmann.

In der Kantor-Helmke-Schule werden Masken dringend empfohlen, die Lehrer gehen bereits mit gutem Beispiel voran. Da der Sport wegfällt, wird es dort mehr Bewegungszeit geben und auch die Pausenzeiten werden koordiniert – nicht alle dürfen gleichzeitig auf den Hof. In der Stadtschule wird es Desinfektionsmittel am Eingang geben, jede Gruppe wird vorerst einen eigenen Eingang nutzen und dort von einer Lehrkraft in Empfang genommen. Enders hat an ihre Schüler bereits ausgegeben, das Abstandhalten zu üben. „Da spüren wir bereits starke Veränderungen, wenn Schüler hier waren, um sich ihr Material abzuholen.“

Klar ist auch: Wie man es dreht und wendet, auf die Eltern wird weiterhin eine große Betreuungsaufgabe zukommen. Denn in den Schulen gibt es für die Kinder, die noch nicht wieder beschult werden, weiterhin nur die Notbetreuung. Ob die Schüler letztlich stunden-, tage- oder wochenweise unterrichtet werden, sind in der restlichen Zeit die Eltern gefragt.

Welche Lehren Schulen, Schulträger und das Land aus der Corona-Krise ziehen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Eines sei aber ohne Zweifel zu sagen: In puncto Digitalisierung sollte nachgebessert werden. „Die Schulen sind sehr unterschiedlich ausgestattet“, sagt Puschmann. „Natürlich muss nicht alles digital sein, trotzdem hinken wir in diesem Bereich definitiv hinterher und es hat sich gezeigt, dass sich da etwas verändern muss.“