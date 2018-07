Geldfälscherprozess: Angeklagter hat Zeugenschutz bereits verlassen

Überraschende Neuigkeit

Für den kommenden Verhandlungstag plant das Gericht die Plädoyers und das Urteil.

Verden - Am Landgericht Verden ist am Dienstag der Geldfälscherprozess fortgesetzt worden. Bislang hieß es, dass sich der Angeklagte, der unter neuer Identität an einem neuen Ort lebt, im Zeugenschutzprogramm befinde. Doch in einem verlesenen Schreiben am Dienstag des niedersächsischen Landeskriminalamtes, zuständig für den Zeugenschutz, hieß es, dass der Angeklagte bereits im April 2017 das Zeugenschutzprogramm auf eigenen Wunsch verlassen habe.