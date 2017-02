„Schon heute plane ich für 2018“

Rotenburg - Von Manfred Klein. Nach dem 60. Geburtstag des Vereins im vergangenen Jahr hat der Rotenburger Jazzclub Just Jazz auch für das neue Jahr ein pralles Programm vorbereitet. Fünf Konzerte stehen auf dem Terminplan. Unter der Federführung von Michael Wolff, Vorsitzender es Jazzclubs, hält der Veranstaltungskalender der Jazzfreunde wieder Highlights bereit. Die Redaktion fragte beim Vorsitzenden des Jazzclubs nach, wie er das Jahresprogramm vorbereitet.

Herr Wolff, im vergangenen Jahr feierte der Jazzclub 60. Geburtstag mit wirklich erlesenem Programm. In diesem Jahr scheinen Sie noch einen draufsetzen zu wollen. Barrelhouse Jazzband und die Dutch Swing College Band – da geht jedem eingefleischten Jazzfreund das Herz auf. Wie schaffen Sie das?

Michael Wolff: Ehrlich gesagt, das geht mir am besten von der Hand, wenn ich das alleine mache. Mittlerweile bin ich 16 Jahre Vorsitzender des Clubs. Und da weiß ich halt genau, was bei unseren Mitgliedern und unseren Gästen ankommt. Natürlich haben wir im Club versierte Leute, die sich in der Jazzszene auskennen. Und dann heißt es gern mal, könnten wir nicht dies oder jenes ausprobieren. Ich aber sage: Keine Experimente, bitte! Wir sollten lieber bei dem bleiben, was Erfolg hat. Wie schnell geht sonst ein Versuch in die Hose, denke ich.

Früher war der Club eigentlich ständig im Stadtspeicher zu Hause. Jetzt kommen neue Veranstaltungsorte hinzu. Sind das nicht auch Experimente oder zumindest Versuche, die daneben gehen können?

Wolff: Was die Veranstaltungsorte betrifft, da gab es in der Tat in den vergangenen Jahren immer wieder was Neues. Aber das hat sich bewährt, die Glasrotunde im Autohaus Schulz, ideal für unseren Jazz! Neu aufgelegt hatte ich als Vorsitzender den Jazz-Frühschoppen in Waffensen am Mehrgenerationenhaus Worthmanns Hoff. Läuft alles bestens. Dann haben wir auch das Heimathaus in Rotenburg als Event-Ort mit ins Programm genommen. Konzerte im Heimathaus liefen nicht immer optimal von den Besucherzahlen her. Woran das liegt, weiß ich aber noch nicht wirklich. Wir beobachten das. Im Heimathaus sind in diesem Jahr die Sultans of Swing, die waren schon Mal bei uns und mit großem Erfolg. Ich denke, das wird auch diesmal wieder ein Erfolg sein am Freitag, 31. März. Ich denke, der Sound aus der Swing-Ära sollte gut angenommen werden.

Klar, Flops hat keiner gern. Wie schaffen Sie es, auch mit Blick auf die aktuelle Konzertreihe, an die Musikgruppen heranzukommen?

Wolff: Wie gesagt, ich setze auf Bewährtes. Und mit den Jahren bekommt man natürlich einen super Kontakt zu den einzelnen Gruppen. Und teilweise rufen die Bands bei mir an und fragen, ob sie nicht mal wieder an der Reihe sein könnten.

Okay, aber Barrelhouse und Dutch Swing, das schütteln sie doch auch nicht so einfach aus dem Ärmel?

Wolff: Zum Beispiel die Barrelhouse Jazzband. Da kenne ich den Spiritus Rector, den Klarinettist und Bandleader Reimer von Essen. Unter Freunden geht das dann einfach telefonisch. Meist ist es dann so, dass eben die Barrelhouse beim Schleswig-Holstein Jazz-Festival in Plön dabei ist, und wir können preiswert ein Konzert auf dem Hin- oder Rückweg buchen.

Ein Idealfall. Und wie sieht das Management bei anderen Bands aus?

Wolff: Vieles lässt sich auch über den Jazzclub Swinging Hamburg regeln, da bin ich seit jeher Mitglied. Wir haben 120 Mitglieder im Just Jazz, Hamburg hat 400 Mitglieder. Das ist dann eine andere Liga. Und die Zusammenarbeit ist sehr sinnvoll und fruchtbar. Wenn zum Beispiel der „City Jazz Walk Hamburg“ läuft, dann sind 1 000 Leute und mehr auf den Beinen. Und was dort oder im Cottonclub läuft, das läuft dann auch bei uns. Gute Kooperation und Koordination ist der halbe Erfolg.

Wann fangen Sie eigentlich an, das Programm vorzubereiten. Von jetzt auf gleich, von heute auf morgen lässt sich das sicher nicht realisieren, was Sie auf die Beine stellen.

Wolff: Nein, und ich will nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass ich heute schon anfange, mir Gedanken zu machen, was 2018 laufen könnte. Und es gilt ja nicht nur, Bands zu besorgen. Flyer und Eintrittskarten müssen gedruckt werden, es geht um Versicherungsfragen, Finanzierung, Licht und Ton. Aber ich denke auch, das hat sich in den letzten Jahren alles sehr gut eingespielt. Und wir haben sehr gute Partner – auch im Sponsoring – für unsere Konzerte und das gesamte Programm gewinnen können. Dafür muss ich an dieser Stelle auch mal und ausdrücklich Danke sagen. Und die Mitglieder ziehen hervorragend mit. So macht das Amt des Vorsitzenden und alle Arbeit, die mit den Konzerten zusammenhängen, wirklich auch Spaß.

Ein pralles Konzertprogramm hat der Rotenburger Jazzclub Just Jazz für dieses Jahr aufgelegt. Nach dem Auftaktkonzert am Freitagabend mit dem Benny-Alvers-Trio und dem Posaunisten Manuel Rilke im Rotenburger Stadtspeicher geht es in den kommenden Wochen und Monaten weiter mit den Jazz-Terminen. Die Sultans of Swing gastieren am Freitag, 31. März, ab 20 Uhr mit dem Sound der Swing-Ära im Heimathaus Rotenburg. Die Barrelhouse Jazzband kommt, unterstützt von der Sängerin Denise Gordon, am Donnerstag, 25. Mai, ab 20 Uhr als erstes Saison-Highlight in die Glasrotunde des Autohauses „SternPartner“. Zu einem Frühschoppenkonzert lädt der Jazzclub für Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr ins Mehrgenerationenhaus Worthmanns Hoff nach Waffensen ein. Für das Musikprogramm wurden die Hedgehog Stompers aus Buxtehude verpflichtet. Zum Abschluss des Konzertsreigens in diesem Jahr hat der Club als weiteren Programmhöhepunkt für Freitag, 17. November, die Dutch Swing College Band aus den Niederlanden für Rotenburg engagiert. Das zweite Konzert in der Glasrotunde von „SternPartner“ an der Industriestraße beginnt wie gewohnt um 20 Uhr. Karten für die jeweiligen Konzerte gibt es zeitnah vorher beim Medienpartner des Jazzclubs, in der Geschäftsstelle der Kreiszeitung.