Schönes Plätzchen zum Schnacken und Schauen

Bewohner am Distelweg bauen eine Bank aus Euro-Paletten für 97-jährigen Nachbarn

+ Die Erbauer der Bank stoßen auf den Erfolg an. Foto: Goldstein

Rotenburg – Kurt Breddel wohnt am Distelweg in Rotenburg und ist bei seinen Nachbarn sehr beliebt. Einer von ihnen, der Ingenieur Christoph Weiermann, hatte die Idee, dem Senior ein schönes (Sitz-)Plätzchen gleich vor den Wohnhäusern an der frischen Luft zu schaffen. Schnell waren Helfer gefunden, die sich am Nachbarschaftsprojekt – „Wir bauen eine Bank aus Euro-Paletten“ – beteiligten. Am Samstagabend haben die Erbauer Christoph und Maria Weiermann, Traudl Beyerle, Gesi Schoenfeld, Anna und Dimitri Disterhof sowie Corinna Ying den Ort zünftig mit einer kleinen Feier eingeweiht.