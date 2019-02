So schön wie damals

Rotenburger „DemenzNetz“ lädt wieder ins Tanzcafé ein

+ Hoffen auf ein volles Haus am 18. März: Heike Schwabe und Thomas Lichte vom Rotenburger „DemenzNetz“. Foto: Schwekendiek

Rotenburg - Von Michael Schwekendiek. Damals stand noch der „Lüneburger Hof“ an der Rotenburger Goethestraße - in etwa dort, wo heute das „Hotel am Pferdemarkt“ ist. Damals war der Tanzkurs nach der Konfirmation so selbstverständlich wie die Segenshandlung selbst. Damals gab es im Hotel-Saal auch den berühmten „Tanztee“ am Sonntagnachmittag und schick in Schale ging es zu manchem Ball. Lange her.