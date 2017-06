Schlemmerwochen für Leseratten

Rotenburg - Von Michael Krüger. Wie erhält man bei Jugendlichen die Lust am Lesen? Die Rotenburger Stadtbibliothek scheint ein Mittel gefunden zu haben: den Julius-Club. Zum neunten Mal ist die Bücherei der Kreisstadt im Sommer dabei. 100 Titel für rund 150 Kinder sind im Angebot – und eine ganzer Haufen spannender Veranstaltungen dazu.

„Wir versuchen, einen Samen zu pflanzen“, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek, Christine Braun. Wer in seiner Jugend eine positive Erfahrung mit einer Bibliothek gemacht habe, werde auch als Erwachsener das dort zu entdeckende Wissen und die Unterhaltung zu schätzen wissen.

Gerade im Alter der Kinder, die an dem Lese-Club der Büchereizentrale Niedersachsen und der VGH-Stiftung mitmachen dürfen, schwinde leider oftmals das Interesse am Lesen, bedauert Braun. Umso mehr gelte es, die Fünft- bis Achtklässler mit einem spannenden Programm bei Lese-Laune zu halten.

Den Julius-Club („Jugend liest und schreibt“) gibt es seit nunmehr elf Jahren, zuletzt hatten bei der landesweiten Aktion über einen Zeitraum von acht Wochen mehr als 6 000 Kinder teilgenommen. Allein in Rotenburg sind es jährlich zwischen 120 und 150 Leseratten. „Wir stehen damit immer unter den Top fünf in Niedersachsen“, sagt Braun. Aus dem Landkreis Rotenburg nehmen nur noch die Büchereien in Tarmstedt und Geestequelle-Oerel an der Aktion teil. Niedersachsenweit sind es in diesem Jahr 52 Bibliotheken.

In den acht Wochen vom 9. Juni bis zum 9. August gilt es für die Teilnehmer, möglichst viele Bücher aus dem Fundus der 100 Werke zu lesen und anschließend ein paar Fragen dazu zu beantworten. Mittlerweile ist die Auswahl auch auf Hörbücher und E-Books ausgeweitet worden. Die Titel hat eine Jury ausgewählt. „Bei der Auswahl der Bücher berücksichtigen wir natürlich die unterschiedlichen Lesepräferenzen.

Angebote für Wenig- und Vielleser

So gibt es Bücher, die sich eher an Jungen richten, aber auch Bücher, die eher von Mädchen bevorzugt werden. Darüber hinaus gibt es Angebote für leseungeübte Schüler und Vielleser“, so Günter Bassen, Leiter der Büchereizentrale Niedersachsen. Insgesamt gehe es darum, so Rotenburgs Büchereileiterin Christine Braun, Lesen wieder zum Abenteuer zu machen – mit dem nicht zu verachtenden positiven Nebeneffekt, dass sich die erworbenen Julius-Diplome durchaus positiv auf die Schulnoten auswirken.

Bereits bei zwei gelesenen Büchern erhalten die Teilnehmer bei der Abschlussparty ein Diplom. Bei fünf oder mehr Büchern gibt es ein Vielleser-Diplom. Und wer die meisten Bücher gelesen hat, erhält einen Extrapreis. Dem Sieger des Kreativwettbewerbs, bei dem selbst geschriebene Geschichten, Filme oder irgendetwas Gebasteltes eingereicht werden können, winkt schließlich noch ein Tablet.

Die Teilnahme am Julius-Club ist kostenlos. Anmeldungen nimmt das Büchereiteam im Kantor-Helmke-Haus direkt, unter 04261 / 914515 oder bib@rotenburg-wuemme.de entgegen.

Clubtreffen

Beim Julius-Club wird nicht nur allein gelesen, sondern auch zusammen etwas unternommen. Die Anmeldungen für die Clubtreffen müssen bis zum 17. Juni in der Stadtbibliothek vorliegen. Und das ist geplant:

• 9. Juni, 16 Uhr: Eröffnungsparty (ohne Anmeldung);

• 12. Juni, 10 Uhr: Mein Leben, mal eben – Lesung mit Nikola Huppertz (gesonderte Anmeldungen für Klassen);

• 22. Juni, 19 Uhr: Die schaurigsten Geschichten der Welt – Lesen am Lagerfeuer;

• 29. Juni, 10 Uhr: Was ist denn hier passiert? Trickfilmdreh mit Julia Neuhaus;

• 6. Juli, 15 Uhr: Poptropica – Kim Cartoons Comicworkshop;

• 13. Juli, 10 Uhr: Angriff der Killerbienen – Besuch beim Imkerverein;

• 20. Juli, 10 Uhr: Der schrecklichste Lehrer der Welt – Schwimmen und Retten im Ronolulu;

• 27. Juli, 10 Uhr: Die Finstersteins – Besuch auf dem Rotenburger Friedhof;

• 3. August, 16 Uhr: Elanus – Drohnenflug mit Thomas Bödecker; • 18. August, 16 Uhr: Julius-Abschlussparty (ohne Anmeldung).