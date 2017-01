Nach der Schießerei: Ermittlungen konzentrieren sich auf Motorrad-Fundort

Rotenburg - Von Guido Menker. Wer hat am Montag vor der Grundschule in Visselhövede auf einen 46-jährigen Mann geschossen und ihn dadurch lebensgefährlich verletzt? Mit dieser Frage beschäftigt sich seitdem die von der Polizeiinspektion Rotenburg eingerichtete Mordkommission „Motorrad“. Was das Opfer betrifft, sagt Heiner van der Werp, Sprecher der Mordkommission: „Letzter Stand ist, dass sich sein Zustand stabilisiert hat.“

Der Mann wird nach wie vor im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg behandelt. Dort ist auch seine Tochter versorgt worden, die ihren Vater während des Mordanschlags nicht begleitet habe, sondern kurz darauf hinzugekommen war und einen Schock erlitten hat, erläutert van der Werp. Mit weiteren Einzelheiten hält sich die Polizei noch zurück – vielfach aus ermittlungstaktischen Gründen. So könne nach wie vor nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie oft der Täter abgedrückt hat, und auch zur Tatwaffe lägen noch keine Erkenntnisse vor.

Schießerei vor Grundschule in Visselhövede Zur Fotostrecke

Das Hauptaugenmerk der Mordkommission liege zurzeit auf dem Fluchtmotorrad, „das wir am Montagabend im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Nähe von Bad Fallingbostel gefunden haben“, so van der Werp. „Wir wissen, dass es am vergangenen Samstag in Hannover von zwei noch unbekannten Männern südländischer Herkunft gekauft worden ist. Uns liegt ein Kaufvertrag vor, den wir genau auswerten.“ Ob die Käufer auch die Täter von Visselhövede sind, wüssten die Ermittler noch nicht.

+ Dieses Motorrad hat die Polizei in der Nähe von Bad Fallingbostel gefunden. Dabei soll es sich um das Fluchtmotorrad der beiden Täter handeln, die am Montagvormittag im Vorbeifahren einen Mann in Visselhövede abgeschossen haben. © Polizei

Weitere Erkenntnisse versprechen sich die Polizisten von einer genauen Untersuchung des Fundortes der Maschine ganz in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Bad Fallingbostel am Deiler Weg/Bundesstraße 209.

+ Diese Luftaufnahme zeigt den Bereich, in dem das Fluchtmotorrad der beiden Täter gefunden worden ist. © Polizei

Die Täter hatten die auffällige Kawasaki vom Deiler Weg über einen Trampelpfad in ein Gebüsch zwischen dem McDonald’s Restaurant und dem Außenbereich des toom Baumarktes geschoben und dort versteckt. Über welche Wege die Unbekannten von Visselhövede nach Bad Fallingbostel gekommen sind, ist noch unklar. Da zu dieser kalten Jahreszeit kaum Motorradfahrer auf den Straßen unterwegs sind und die Täter mit auffälliger, roter Oberbekleidung bekleidet waren, halten es die Ermittler der Mordkommission für sehr wahrscheinlich, dass Zeugen sie beobachtet haben könnten.

Heiner van der Werp: „Wir bitten alle Zeugen, denen in Visselhövede und auch Bad Fallingbostel die auffällige Motorradbesatzung aufgefallen ist, sich bei der MoKo ,Motorrad’ der Polizeiinspektion Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/9470 zu melden. Die beiden Personen auf der Kawasaki trugen bei der Tat auffällig rote Oberbekleidung. Möglicherweise hat es sich um Warnwesten gehandelt.“

Wie haben die Täter ihre Flucht fortgesetzt, nachdem sie in der Nähe von Bad Fallingbostel das Motorrad verlassen haben? „Wir versuchen, eine mögliche Fluchtrichtung zu rekonstruieren“, berichtet van der Werp von der geplanten, weiteren Vorgehensweise. Denn derzeit gebe es noch keine Anhaltspunkte, in welche Richtung sich die beiden Täter aus dem Staub gemacht haben.

Projektile und Hülsen gefunden

Bereits kurz nach der Tat an der Großen Straße in Visselhövede hatte die Polizei den Tatort weiträumig abgesperrt und die Straße komplett dicht gemacht, um Spuren zu sichern. „Wir haben nach allem gesucht, was uns auf die Spur der Täter bringt und für eine spätere Beweisführung wichtig ist“, sagt der Polizeisprecher. Dazu gehörten auch Projektile und Hülsen. Aber: „Was wir im Detail gefunden haben, sage ich natürlich nicht“, so van der Werp.

Noch am Montag waren erste Ansätze für ein mögliches Tatmotiv auftaucht: Rache. Demnach sei das Opfer albanischer Abstammung und habe in seiner alten Heimat als Türsteher einer Diskothek gearbeitet. Bei dieser Tätigkeit soll er tödliche Schüsse auf einen Jugendlichen abgegeben haben, für die er ein Jahr im Gefängnis gesessen habe, ist aus Bekanntenkreisen zu vernehmen. Anschließend sei er mit seiner Familie aus Albanien geflüchtet und in Visselhövede untergekommen. Möglicherweise seien die Schüsse jetzt eine Vergeltungstat, heißt es. „Wir versuchen natürlich, alle Hintergründe um das Opfer aufzuhellen, weil das auch zu einem möglichen Motiv führen kann. Derzeit kommentieren wir aber keine Spekulationen. Dabei berufe ich mich auf die ermittlungstaktischen Gründe, aufgrund derer wir derzeit nichts mitteilen werden“, sagt dazu die Mordkommission. Die sei übrigens eingerichtet worden, weil es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt. Heiner van der Werp: „In Anbetracht der Tathandlung und der Komplexität der folgenden Ermittlungen hat sich die Inspektionsleitung zur Bildung der MoKo ,Motorrad’ entschlossen.“ Diese bestehe aus mehreren Ermittlungsteams. Zur genauen Zahl der Mitarbeiter macht die Polizei keine Angaben.

Unbestätigt ist zurzeit noch, ob das Motorrad der Täter bereits einige Tage vor der Tat in Visselhövede gesehen worden ist. Es soll bei der Tischlerei Carstens an der Soltauer Straße gestanden haben. Kurz vor der Tat will ein Zeuge zwei Männer ganz in der Nähe dieses Standortes gesehen haben – einer von ihnen habe einen Motorradhelm getragen, während sie zu Fuß gegangen waren. Kurz darauf sei der Zeuge – selbst mit dem Fahrrad unterwegs – von diesem Motorrad überholt worden. Ihm sei eine unsichere Fahrweise sowie das mehrmalige Betätigen der Bremsen aufgefallen. Deshalb habe er sich auch das Kennzeichen gemerkt. Bislang kann die Polizei noch nichts weiter dazu sagen.