CDU schickt Eike Holsten ins Rennen

Eike Holsten ist der Kandidat der CDU im Wahlkreis Rotenburg für die Landtagswahl am 14. Januar. Die CDU-Mitglieder des Altkreises wählten den Rotenburger Gemeindeverbandschef und Büroleiter der Bundestagsabgeordneten Kathrin Rösel am Mittwochabend im voll besetzten Haus am Luhner Forst. Der 33-Jährige setzte sich mit 222 zu 157 Stimmen in einer Stichwahl gegen den Kreistagsabgeordneten Ernst Behrens aus Westeresch durch. Im ersten Wahlgang hatte sich Achim Figgen aus Sottrum verabschiedet. Holsten hat mit der Nominierung gute Chancen, Ex-Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann (l.) als Vertreter des Wahlkreises im Landtag zu folgen. Sein ärgster Konkurrent um das Direktmandat dürfte Tobias Koch (SPD) aus Vahlde werden. Zu den ersten Gratulanten Holstens zählte am Abend der CDU-Kreisvorsitzende Hans-Heinrich Ehlen. Um seine Nachfolge im Landtag geht es heute in Selsingen. - Foto: Menker